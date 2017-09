Fjällräven Center, 2017-09-23 18:00

Modo - Västervik IK

3-1



Modo upp i topp efter seger i hemmapremiären

Modo toppar tabellen, även om det bara spelats två matcher hittills, efter seger hemma mot Västervik





Modo inledde tredje perioden i power play, och i efterdyningarna till den utvisningen lyckades man trycka dit kvitteringen genom Johan Eriksson, det är bra att den naturliga målskytten fått göra mål i bägge första matcherna för säsongen.



Det var när Modo bytte in I mångt och mycket kändes det här som en typisk match mot Västervik ifjol, ett Modo som kändes lite tafatt men ändå har några bra chanser som en storspelande Fransson i Västerviks mål stod emot. Västervik gick också upp i ledning med 0-1, och hade inte Erik Hanses kommit upp stort i Modos mål kanske det kunde varit nåt mål till innan det blev periodpaus inför tredje perioden. Modo hade dock ett bra tryck i slutet av andra med bland annat en trippelchans som dock Fransson avvärjde. Västervik drog i slutet på sig en utvisning efter för många spelare på isen.Modo inledde tredje perioden i power play, och i efterdyningarna till den utvisningen lyckades man trycka dit kvitteringen genom Johan Eriksson, det är bra att den naturliga målskytten fått göra mål i bägge första matcherna för säsongen. Oscar Hedman gjorde några otroligt bra offensiva byten i tredje perioden när Modo förflyttade spelare och rullade upp Västervik ordentligt, och det var inte oförtjänt Hedman som sköt skottet som till slut letade sig in i mål för ledningen, men det var Henrik Björklund som hade den sista touchen på pucken för 2-1. Till slut punkterade Patrik Karlkvist matchen genom att placera in 3-1-pucken i öppen kasse, hans första mål för säsongen.Det var när Modo bytte in Lukas Wernblom i kedjan med Victor Öhman och Henrik Björklund inför tredje perioden som Modos anfallsspel verkligen kom igång, och den kedjan ska ha en eloge för tredje perioden, precis som jag tycker Oscar Hedman ska ha för sin offensiv i tredje. I övrigt kan vi glömma mycket av matchen, men vi får inte glömma Markus Olsson som hedrades inför dagens match!

PETER KEMPE

På Twitter: kempelito

2017-09-23 23:16:00

