Joni Ortio storspelade när Skellefteå vann

Skellefteå besegrade Malmö med 3-0 hemma i Skellefteå Kraft Arena på lördagen. Detta efter att hemmalaget gjort två mål i den första perioden. Joni Ortio storspelade och motade Malmös samtliga 26 skott i matchen.

Skellefteå fortsatte med samma intensiva och tempostarka spel som i förra matchen mot HV71 . Man satte Malmö under hård press och skapade flera farliga målchanser. Det dröjde dock tills knappt tolv minuter var spelat av den första perioden innan första målet gjordes. Adam Pettersson fick en passning av Michael Kostka vid sin position bakom kassen, Adam bröt sig in på mål vid första stolpen och satte pucken i nät mellan benen på målvakten Oscar Alsenfelt i Malmömålet. 2-0 kom några minuter senare när Mark Katic hittade Pär Lindholm med en passning rakt genom Malmös försvar. Pär fick stå helt fri vid den bortre stolpen och kunde enkelt lägga in pucken i mål. Det var rättvist med Skellefteåledning efter den första perioden, västerbottningarna hade det mesta av spelet.I den andra perioden tog Malmö över lite spelmässigt, man hade mycket puck och spenderade mycket tid i Skellefteås försvarszon. Avsluten lämnade dock mycket övrigt att önska. Få avslut från gästerna träffade mål i den andra perioden. Joni Ortio spelade bra i Skellefteåkassen och Skellefteåförsvararna höll Malmöspelarna på utsidan och tillät dem inte komma in på mål. Trots några chanser i powerplay för Malmö lyckades man inte få hål på Skellefteå som faktiskt är 100-procentiga så här långt i SHL när det gäller spel i numerärt överläge. Laget har inte släppt in ett enda mål i den spelformen hittills denna säsong.Den tredje perioden var ganska jämn spelmässigt. Malmö fortsatte att jaga reduceringsmål men Joni Ortio var omutlig. Skellefteå var inte heller ofarliga i de chanser man skapade. Med knappt tre minuter kvar av perioden tog Malmö timeout och plockade ut målvakten i ett sista försök att åstadkomma en reducering. Det lyckades man inte med. När sju sekunder återstod av den tredje perioden satte Jonathan Pudas 3-0 i tom kasse från egen zon. Därmed spikade han slutresultatet i matchen. Malmö var aldrig nära att rubba Skellefteå denna dag och skåningarna får vänta på sin första bortaseger denna SHL-säsong.(11:49)(Michael Kostka)(14:21)(Mark Katic, Morgan Ellis)(19:53)(utan assist)35-268-244726Sören Persson & Andreas Harnebring