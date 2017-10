Skellefteå utklassade Brynäs med 8-2 i kvällens drabbning. Trots att Brynäs tog ledningen med 1-0 i matchen vände Skellefteå och vann. Spelmässigt var matchen ganska jämn men Skellefteå var extremt effektiva när de väl skapade och kom till målchanser.

Brynäs kom till matchen med en dålig historik mot Skellefteå i Gävle. Man hade inte besegrat västerbottningarna på hemmais på fem år! Det blev inte så i kväll heller. Hemmalaget tog ledningen med 1-0. Juuso Ikonen satte pucken i nät bakom Gustaf Lindvall i Skellefteåkassen. 1-1 gjorde Emil Djuse med ett hårt och välriktat isskott vid ena stolpen. 1-2 gjorde Henrik Hetta efter att ha blivit frispelad. Han fintade ner Felix Sandström i Brynäskassen och lyfte in pucken i nät. 1-3 satte sedan Pär Lindholm från nära håll med ett löst isskott som smet in mellan benen på målvakten, då återstod endast två sekunder av den första perioden.Inför den andra perioden bytte Brynäs målvakt. Ut med Felix Sandström och in med David Rautio. Det hjälpte dock föga. Tim Söderlund var kylig när han höll i pucken länge innan han avlossade ett rappt handledsskott som letade sig in bakom Rautio i målet. 1-5 gjorde Oscar Möller på en styrning i slottet efter en passning från Joakim Lindström. Matt Anderson hann sedan göra 1-6 på sin egen retur, innan perioden var slut. 19:55 visade matchuret då.I den tredje perioden utökade Skellefteå ledningen till 1-7. Pär Lindholm gjorde sitt andra mål för kvällen när han satte pucken i öppet mål efter en elegant passning från Oscar Möller. Tim Söderlund blev i slutet av perioden frispelad och satte då sitt andra mål för kvällen, och 1-8 i matchen. Det såg länge ut som om det skulle bli slutresultatet i matchen, men det blev det inte. Brynäs gjorde ett tröstmål till 2-8. Målskytt var Juuso Ikonen för andra gången i matchen.Skellefteå gjorde åtta mål på 26 skott, vilket ju betyder att ungefär var tredje avslut resulterade i mål. Väldigt bra effektivitet. Brynäs var inte mycket sämre än Skellefteå spelmässigt men gästerna visade vilket skickligt lag man är och att det straffar sig om man bjuder dem på målchanser. Nu möts ju lagen igen i Skellefteå på lördag, det återstår att se om den matchen också blir lika målrik.