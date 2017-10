Hockeygodis

Vilken kväll. Vilken match. Vilka mål. Vilket kämpande. De som såg matchen mellan Växjö och Frölunda måste varit nöjda med underhållningen.



Vi börjar dock med något helt annat. Lagen äntrade isen och ställde upp på blå. Det var knäpptyst i arenan. Alla ställde sig upp. Många var tagna av stunden. Även speakern verkade darra på rösten. Från ena läktaren visades banderoller upp: You'll never walk alone #Stort Hjärta Andreas Waldo Alltid med oss https://twitter.com/LakersLakejer/status/923596465976508417Hemmalaget hedrade den bortgångne supporten Andreas Waldo inför matchen på ett fint och värdigt sätt. För mer information om Waldo och Waldos Wänner läs:http://www.vaxjolakers.se/artikel/7bjaaj93x-4af7d/vaxjo-lakers-hedrar-minnet-av-andreas-waldoSen drog matchen igång. Och vilken match det blev. Växjö började klart starkast och skapade ett bra tryck på Frölunda, som inte gick att känna igen. Samtidigt som Frölunda kastade bort passningar och spelade allmänt osäkert så kämpade Växjö hårt i varje sekund. Hårt arbete som lönar sig. M Lundberg jobbar hårt och sliter sig för att komma igenom, men blir hindrad av Frölunda-spelare. Straff till Växjö. En straff som, kvällens kung, Elias Pettersson kyligt placerar i gubbahörnet. 1-0 Växjö. Ett resultat som var i underkant med tanke på hur det såg ut på isen. Sen kom (det förhatliga) powerbreaket. Jag frågade retoriskt om det var nu som Rönnberg skulle göra det som Hallam gjorde i Karlstad i tisdags, tagga igång sitt lag efter en dålig start. Nej var svaret från övriga på Västra Stå. Ja var svaret från Frölunda-spelarna. De ryckte upp sig rejält och lyckades få in en kvittering i eftermälet av ett powerplay som lyckades ta dem tillbaka in i matchen.Andra perioden blev både jämnare och svängigare. Bra tempo. Fina lägen. 4 mål, varav 3 i powerplay. Det var en mycket underhållande period. 3-3 stod det och matchen kändes som att den kunde gå hur som helst. Detta kändes lite bittert eftersom Växjö hade börjat så starkt utan att få den utdelning som man hade velat.Tredje perioden var ett slag. Det kämpades, tacklades, gruffades, gnälldes, buades och hånades. Lite slutspelskänsla kom fram såhär i höstlunken. Det var underbart att se. Lika underbart att se var målen. 4 stycken. Alla till Växjö. Pettersson fullbordade sitt hattrick. Netterberg kämpade in sitt 3:e för säsongen. Rosén stänkte in sitt andra för kvällen. Och Kapten Reddox stängde ner både matchen och spänningen med sitt 7-3 mål.Pettersson hyllas stort för sin kväll, som sig bör. 5 poäng och flera snygga insatser. Vår förstakedja är verkligen ett hot för alla lag att se upp med. Jag vill dock också berömma laget Växjö, som jobbar oerhört hårt hela matchen igenom. Det hårda jobbet ger också resultat, vilket jag hoppas laget kan ta med sig framöver. Grovjobbare som Shinnimin, M Lundberg, Fröberg och Reddox gör ett oerhört viktigt arbete. Dessutom vill jag hylla Röndbjerg och Netterberg som jag anser har gjort väldigt bra ifrån sig i de senaste matcherna. Även om Netterberg var den som gjorde mål så anser jag att Röndbjerg är den som har gjort bäst ifrån sig och hoppas han kan behålla en plats i laget när Josen och Pesonen är tillbaka.Frölunda då? Två 4-målsförluster i rad. 9:e plats i tabellen. Kris? Nej då. Det är nog ingen fara för indianerna, de tränar ju hårdast i serien.