Scandinavium, 2017-10-12 19:00

Frölunda - HV71

1-3



Frölunda har en del att prata om för att komma igen och ta poäng i nästa match.

De får börja jobba först!

?Frölunda kom från match i Frankrike där en juniorbaserad laguppställning hade vissa svårigheter att avpolletera Fransmännen. HV å sin sida hade ett par svidande förluster och ett uttåg ur CHL bakom sig. D





Den först perioden inleddes i ett högt tempo och båda lagen svarade upp bra. HV spelade sig betydligt lättare ur egen zon än vad Frölunda mäktade med men hemmalaget satte istället bättre press i offensiv zon, något man dock inte fick utdelning för. Istället var det smålänningarnas Max Wärn som på en ruskigt snabb omställning prickade in 1-0 på Johan Mattsson i hemmakassen. Frölunda svarade därefter upp bra och satte en tung press i offensiv zon men gick till periodvila med 1-0 i baken.



Roger Rönnberg var inte nöjd med sitt lags insats i den första och efterlyste mer skärpa i passningsfelet och högre fart. Och Frölunda inledde den andra i ett betydligt högre tempo och satte press på HV som slog ifrån sig. Men det hemmaltet föll gärna in i gamla vanor och spelade ganska så nätt i egen zon vilket gjorde att HV fick en hel del goda chanser också. Frölunda kvitterade dock i

Resten av perioden förblev mållös men det byttes en hel del chanser och Frölundas förstakedja fick betydligt mer hjälp än vanligt då kedjan med Lias, Grundström och Max Friberg visade på ett fantasifullt offensivt spel.



Det var dock

Efter sju minuter spelade av den tredje stod det 12-1 i skott till bortalaget. Frölunda drog på sig utvisning efter utvisning, två olyckliga och en som vi slår in på kontot vårdslös (John Nybergs slashing) och det var efter ett utrett 5-mot-3 som övertaget i skott gav utdelning för

Nästa mål följde kort därpå när

Hemmalaget gjorde ett tappert försök att komma igen men HV spelade smart lät tiden mest gå.



HV vann matchen rättvist när man satte plattan i mattan i den tredje perioden vilket skotten i matchen (19-32) vittnade om. Frölunda var lite för runda och mjuka i denna matchen och hade inte det som krävdes för att avgöra i den tredje perioden. Roger Rönnberg skickade en pik till laget när Cmores kommentator frågade om han funderade på att göra om kedjorna:



Nej, de (spelarna) får börja jobba först.



Det finns med andra ord att jobba på!





Målen:



Period 1

0-1 M Wärn (Thörnberg, Brännström)



Period 2

1-1 09:07 M Donovan (Almquist, Lasch) PP1



Period 3

1-2 08:26 M Tedenby (Ytterell, Wärn) PP1

1-3 09:55 V Ejdsell



Skotten: 19-32 Inget av ovan spelar dock någon som helst roll när dessa två västsvenska giganter ställs mot varandra på en hockeyis. Det finns bara en sak i skallarna hos både fans och spelare, slå motståndaren till varje pris.Den först perioden inleddes i ett högt tempo och båda lagen svarade upp bra. HV spelade sig betydligt lättare ur egen zon än vad Frölunda mäktade med men hemmalaget satte istället bättre press i offensiv zon, något man dock inte fick utdelning för. Istället var det smålänningarnas Max Wärn som på en ruskigt snabb omställning prickade in 1-0 på Johan Mattsson i hemmakassen. Frölunda svarade därefter upp bra och satte en tung press i offensiv zon men gick till periodvila med 1-0 i baken.Roger Rönnberg var inte nöjd med sitt lags insats i den första och efterlyste mer skärpa i passningsfelet och högre fart. Och Frölunda inledde den andra i ett betydligt högre tempo och satte press på HV som slog ifrån sig. Men det hemmaltet föll gärna in i gamla vanor och spelade ganska så nätt i egen zon vilket gjorde att HV fick en hel del goda chanser också. Frölunda kvitterade dock i powerplay Kristoffer Berglund åkte ut 2 minuter för Crosschecking) genom Matt Donovan som satte 1-1-pucken på pass från….. trumvirvel…. Ryan Lasch och Adam Almquist.Resten av perioden förblev mållös men det byttes en hel del chanser och Frölundas förstakedja fick betydligt mer hjälp än vanligt då kedjan med Lias, Grundström och Max Friberg visade på ett fantasifullt offensivt spel.Det var dock HV71 som skulle visa ett offensivt och fantasifullt spel i den tredje perioden och där Frölunda mest stod och tittade på eller satt i utvisningsbåset.Efter sju minuter spelade av den tredje stod det 12-1 i skott till bortalaget. Frölunda drog på sig utvisning efter utvisning, två olyckliga och en som vi slår in på kontot vårdslös (John Nybergs slashing) och det var efter ett utrett 5-mot-3 som övertaget i skott gav utdelning för Mattias Tedenby . med dryga åtta minuter spelade av den tredje perioden hängde han snyggt in 1-2 i det bortre krysset.Nästa mål följde kort därpå när Simon Hjalmarsson blev bortgjord nere i sarghörnet och Victor Ejdsell satt pucken högt över Johan Mattssons axel.Hemmalaget gjorde ett tappert försök att komma igen men HV spelade smart lät tiden mest gå.HV vann matchen rättvist när man satte plattan i mattan i den tredje perioden vilket skotten i matchen (19-32) vittnade om. Frölunda var lite för runda och mjuka i denna matchen och hade inte det som krävdes för att avgöra i den tredje perioden. Roger Rönnberg skickade en pik till laget när Cmores kommentator frågade om han funderade på att göra om kedjorna:Nej, de (spelarna) får börja jobba först.Det finns med andra ord att jobba på!Målen:Period 10-1 M Wärn (Thörnberg, Brännström)Period 21-1 09:07 M Donovan (Almquist, Lasch) PP1Period 31-2 08:26 M Tedenby (Ytterell, Wärn) PP11-3 09:55 V EjdsellSkotten: 19-32

0 KOMMENTARER 117 VISNINGAR 0 KOMMENTARER117 VISNINGAR JOHN OSVALD

2017-10-12 21:28:19

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-10-12 21:28:19

Frölunda

2017-10-11 21:40:48

Frölunda

2017-10-10 23:14:48

Frölunda

2017-10-09 19:59:28

Frölunda

2017-10-07 21:10:18

Frölunda

2017-10-07 15:33:30

Frölunda

2017-10-05 21:48:51

Frölunda

2017-10-04 21:15:00

Frölunda

2017-10-04 19:10:12

Frölunda

2017-10-03 21:10:24

ANNONS:

?Frölunda kom från match i Frankrike där en juniorbaserad laguppställning hade vissa svårigheter att avpolletera Fransmännen. HV å sin sida hade ett par svidande förluster och ett uttåg ur CHL bakom sig. DEfter tisdagens avancemang i CHL är det under torsdagen dags för spel i SHL igen för Frölunda. Matchen lär inte bli något annat än tuff då det är de regerande mästarna HV71 som står för motståndet.I den sista gruppspelsmatchen i CHL, fick Frölunda ge sig iväg till Frankrike för att möta GAP Rapace. Då Frölunda redan var klar gruppetta och fransmännen inte kunde bli annat än sist, så valde Frölunda att vila hela sju spelare. Detta medförde att ett flertal juniorer fick chansen av Roger Rönnberg och trots stundvis osäkert spel, så räckte det till seger.Det är nu dags för sista omgången i gruppspelet i CHL. För Frölundas del betyder det en tur till Frankrike för att möta GAP Rapaces.Efter torsdagens förlust uppe i Norbotten fick Frölunda chansen till en snabb revansch mot Luleå när man under lördagen möttes igen, men denna gången i Scandinavium. En match där Frölunda var i behov av en vinst efter tre raka förluster.Om några timmar ställs Frölunda åter mot Luleå och efter en förlust senast så är laget garanterat rejält taggade för revansch.Det var två lag i behov av poäng som möttes i COOP Norrbotten denna torsdagskväll i Oktober. Det var två lag med liknande spelidé men där Frölunda för kvällen fallerade, segrade Luleå.Som kvinna inom en mansdominerad värld får en ta tämligen mycket skit och får nästan varje dag jobba på att visa att en visst har kunskap och inte är sämre endast pga mitt kön. För vissa kanske det här låter helt uppenbart att inte se skillnad på kön, men det är det inte för alla. Här kommer ett inlägg som står mig ganska nära hjärtat där jag lyckas beröra både damhockey samt kvinnliga hockeysupportrar.Efter ett kort avbrott med spel i Champions Hockey League mot franska GAP Rapace i tisdags är det nu återigen dags för SHL-spel. Detta under torsdagen då Frölunda åker upp mot Norbotten för att möta Luleå.Spelmässigt var det inte mycket som fungerande. Många ordinarie spelare vilade, många unga fick chansen istället och en av dem gjorde ett drömmål. Lias Andersson, nyss hemkommen från New York gjorde sitt första i Frölundatröjan och halvbra spel räckte gott och väl mot franska Gap.