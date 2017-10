Scandinavium, 2017-10-21 15:15

Frölunda - Skellefteå

3-2



Fjärde raka och 24 upp i taket

Lördagsmatch i Scandinavium mot toppkonkurrenterna Skellefteå har alltid varit en lyckad kombination. Trots det var det inte dagens match som var främsta fokus hos många. Frölundalegendaren Niklas Andersson fick även nämligen efter 14 säsonger i Frölundadressen sin tröja mycket välförtjänt upphissad i Scandinavium.

Efter en mycket rörande och emotionell hyllningsceremoni tillägnad Niklas Andersson var det dock dags för match, och det märktes tidigt i matchen att hyllningarna till nummer 24 gjort Frölundaspelarna extra taggade. Man spelade med hög intensitet där man var först i nästan alla situationer och visade upp ett spel man ofta saknat i säsongsinledningen. Trots bud på ett ledningsmål fick man dock ingen utdelning. Ju längre första perioden gick så lade sig den inledande adrenalinsruschen något hos Frölunda och spelet utjämnade sig. Den mållösa ställningen stod sig perioden ut med en hel del positivt att ta med sig för Frölundas del.



Den andra perioden började och det med besked. Kioskköerna i Scandinavium var nog fortfarande fulla när Frölunda nämligen gjorde matchens första mål endast 13 sekunder in i perioden. Målskytten var ingen annan än Rasmus Dahlin som skickade iväg ett dragskott från blålinjen som letade sig ända in bakom Gustaf Lindvall i bortamålet. Frölunda fortsatte sedan på den inslagna vägen från första perioden och det skulle heller inte dröja länge innan ännu ett mål kom. Efter cirka sju minuter av andraperioden kom nämligen John Nyberg i ett till synes ganska ofarligt läge men kunde tack vare touch på Skellefteåbacken skjuta in 2-0 till Frölunda. Detta var en ställning som dock inte skulle hålla sig länge då Skellefteå svarade med en snabb reducering via Joakim Lindström bara minuter senare. Det blev inget mer mål i den andra perioden men båda lagen bjöd alltjämt på en mycket underhållande och händelserik hockey där de heta känslorna låg nära till hands.



I den tredje perioden var det Skellefteå som kom ut starkast och började febrilt jaga ett kvitteringsmål. Den starka inledningen skulle även resultera i just detta då Henrik Hetta utjämnade matchen med ett slagskott från blålinjen efter fem minuters spel. Efter detta var det två ganska jämna lag som båda försökte ta ledningen i matchen. Likaläget höll sig dock perioden ut mycket tack vare att Frölunda bland annat klarade av att stå emot ett långt 3 mot 5-spel efter en annars medioker period. Slut på ordinarie speltid och matchen gick vidare till förlängning. En förlängning som nästan hann ta slut innan ett avgörande mål kom. Men det kom, och detta via Frölundas Victor Olofsson som efter en trasslig situation framför mål till slut fick över pucken över linjen efter att videogranskning kunnat fastställa just detta. 2 poäng till Frölunda i en händelserik och speciell match på flera sätt.



Detta innebär fjärde raka vinsten för Frölunda i SHL och jag tycker att dagens match var en av de bästa hittills. Man spelade med en annan intensitet och bestämdhet som ofta saknats i laget tidigare. Avslutningsvis känns det även lämpligt att passa på att gratta Niklas Andersson till en fantastisk karriär. Han kommer bli ihågkommen som en av de största indianerna någonsin.



MATCHFAKTA

FHC-SAIK 3-2 (0-0, 2-1, 0-1, 1-0)

Första perioden

-



Andra perioden

1-0 (20:13) Rasmus Dahlin (Joel Lundqvist)

2-0 (26:36) John Nyberg (Simon Hjalmarsson, Sebastian Stålberg)

2-1 (28:43) Joakim Lindström (Oscar Möller, Pär Lindholm) PP



Tredje Perioden

2-2 (45:15) Henrik Hetta (Mike Kostka, Jonathan Pudas)



Förlängning

3-2 (64:35) Victor Olofsson (Adam Almquist, Sebastian Stålberg)



Skott: 23-29

Utvisningar: 7x2 1x10 – 6x2

Publik: 12044



0 KOMMENTARER 219 VISNINGAR

På Twitter: @oskarpee

2017-10-21 18:57:22

