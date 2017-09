Löfbergs Arena, 2017-09-23 19:00

Färjestad - Frölunda

7-4



Frölunda fick sota för sina misstag

Under lördagen skulle Frölunda på förhand ställas inför den största utmaningen hittills i SHL då man begav sig till Karlstad för att möta Färjestad, en bortamatch som alltid är lika tuff.

Hissningen av Rickard Wallins tröja som skedde inför matchen verkade inte ha någon särskild påverkan på Frölunda i början utav matchen utan man inledde första perioden mycket piggt och med mycket fart i sitt spel. Detta resulterade även i ett ledningsmål då Ryan Lasch ännu en gång gjorde mål i powerplay efter sju spelade minuter. Det dröjde dock inte länge för Färjestad att replikera då man några minuter senare kvitterade genom före detta Frölundaspelaren Dick Axelsson.



Frölunda fortsatte dock sitt fina spel och tryckte på för ett nytt ledningsmål, vilket även kom efter ännu ett mål i powerplay då Victor Olofsson avslutade med ett kvalitetskott i krysset. Precis som efter första ledningsmålet dröjde det dock inte länge innan ett kvitteringsmål kom. Färjestad visade nämligen mindre än en minut senare att man också kan spela powerplay och utjämnade då efter fint spel som avslutades av Michael Lindqvist. Den första perioden skulle även bjuda på ett femte mål vilket även det dessvärre gjordes av Färjestad då man kunde peta in pucken bakom Johan Gustafsson från nära håll. Detta fick avsluta en händelserik förstaperiod där Frölunda var det spelmässigt bättre laget men där man på grund av tamt spel framför eget mål och en oerhörd effektivitet i Färjestads avslut låg under med ställningen 3-2.



Känslan inför andra perioden var att Frölunda nu skulle fortsätta att trycka på i sitt spel och till slut även ta över ledningen men så blev inte fallet. Frölunda inledde perioden med att ta flera utvisningar vilket ledde till att man inte fick något flyt i spelet och det gav även Färjestad chansen att utöka sin ledning. Så blev även fallet, och det två gånger om då Färjestad lyckades göra två mål under periodens första halva. Än en gång skedde dessa även efter slarvigt spel av Frölundaförsvaret framför eget mål. Frölunda hade nu en jobbig tremålsledning att ta ikapp och bytte även ut Johan Gustafsson i målet till förmån för Johan Mattson. Resterande delen av perioden spelade man dock upp sig och återtog kommandot i matchen men detta utan någon utdelning. Med en period kvar hade Frölunda satt sig i ett mycket tufft läge.



Tredje perioden började och likaså gjorde jakten på en upphämtning från Frölundas sida. Dock hade man ofta svårt att etablera det där riktiga trycket mot motståndarmålet. Ett reduceringsmål skulle dock komma efter lite drygt halva perioden då Jonathan Sigalet till slut kunde göra mål efter tumult framför hemmamålet. Frölunda fortsatte jaga ytterligare mål och ännu ett reduceringsmål skulle komma. Med tom målbur och sex spelare på isen minskade man nämligen ledningen ytterligare då Joel Lundqvist gjorde mål med ett typiskt mål på direktskott från slottet. Någon kvittering fick Frölundapubliken däremot inte bevittna ikväll. Istället kunde Färjestad punktera matchen med två snabba mål i tom målbur vilket resulterade i att matchen slutade hela 7-4.



Detta var en minst sagt händelserik match där jag anser att Frölunda sett över hela matchen faktiskt var det bättre hockeylaget men där man tyvärr föll på sina misstag i egen zon som blev avgörande för matchen. Detta samtidigt som Färjestad visade upp en oerhörd effektivitet framför mål ledde till första förlusten i årets SHL för Frölunda.



MATCHFAKTA

FBK-FHC 7-4 (3-2, 2-0, 2-2)



Första perioden

0-1 (07:34) Ryan Lasch (Victor Olofsson, Adam Almqvist) PP

1-1 (10:39) Dick Axelsson (Martin Johansson, Johan Ryno)

1-2 (15:12) Victor Olofsson (Ryan Lasch, Max Friberg) PP

2-2 (16:00) Michael Lindqvist (Marcus Nilsson, Joakim Nygård) PP

3-2 (18:49) Joakim Nygård (Johan Ryno, Miael Wikstrand)



Andra perioden

4-2 (26:20) Joakim Nygård (Theodor Lennström)

5-2 (28:12) Marcus Nilsson (Johan Ryno, Jesse Virtanen) PP



Tredje perioden

5-3 (50:49) Jonathan Sigalet (Sean Bergenheim)

5-4 (57:19) Joel Lundqvist (Ryan Lasch, Max Friberg) PP

6-4 (57:53) Martin Johansson (Joakim Nygård)

7-4 (58:59) Per Åslund (Rasmus Asplund, Michael Lindqvist)



Skott: 20-24

Utvisningar: 9x2 – 7x2

Publik: 8500



