Coop Norrbotten Arena, 2017-10-05 19:00

Luleå - Frölunda

3-2



FRÖLUNDA I UPPFÖRSBACKE

Det var två lag i behov av poäng som möttes i COOP Norrbotten denna torsdagskväll i Oktober. Det var två lag med liknande spelidé men där Frölunda för kvällen fallerade, segrade Luleå.







Den andra perioden gick Frölunda ner sig ytterligare och var det inte Luleå som snodde puckarna i sarghörnen så spelade bortalaget istället nonchalant och satte sällan en pass rätt till motståndarna.



Till den tredje perioden så verkade Frölunda vakna och istället var det Luleå som fick jaga långa sträckor då Frölunda började tugga på i anfallszon och man kunde till viss del skönja det som blivit Frölundas signum, snurren och pressen i anfallszon. Men istället var det Luleå som tog ledningen med ett 2-1 mål i numerärt överläge efter en utvisning för interference på SHL-debuterande (I Frölundas tröja)

Frölunda svarade dock efter 11:07 spelat genom



Matchen slutade oavgjort efter ordinarie tid och förlängning påbörjades. Där var det Frölunda som plockade upp där man lämnade i den tredje, med snurr och press i anfallszon. Max Friberg hade en riktigt fin inbrytning och allt talade för att Frölunda skulle hänga dit segerpucken. Men Lias Andersson tog ytterligare en utvisning för interference och i det efterföljande numerära överläget kunde Luleå sätta segerpucken genom, den för kvällen briljante, Patrik Cehlin.



Frölunda såg länge ut att vara inne i matchen man spelade mot GAP i CHL häromkvällen. Det var segt, plottrigt och ingen struktur. Man har nu 3 raka förluster i SHL, men till skillnad från matcherna mot Färjestad och Växjö, var kvällens insats inte en match man borde varit med i överhuvud taget. Hade det inte varit för Luleås oförmåga att sätta puckarna skulle det varit avgjort innan långt innan ordinarie speltid.



Frölunda har en hel del att jobba på för att komma in i gängorna i SHL. Man har inte lyckats skapa sig den arbetsro man haft tidigare säsonger genom ett par vinster inledningsvis utan som det ser ut nu riskerar man att halka efter tidigt.



1:A PERIODEN

04:15 1-0 E Larsson (Emanuelsson, Lundström)

11:11 1-1 V Olofsson (Almquist, Lasch) PP1



3:E PERIODEN

05:14 2-1 J Hishon (Olausson, Cehlin)

11:07 2-2 M Rosseli Olsen (Lasch, Nyberg)



OT

01:00 3-2 P Cehlin (Olausson, Sondell)



Skotten: 35-23



Matchens 3 stjärnor (Enligt undertecknad)

Patrik Cehlin - Kämpade, slet, sköt och målade!

Emil Larsson - Ett par schyssta dragningar, ett mål.

Ryan Lasch - Levererar kväll efter kväll. 2 pinnar kontot ikväll. Bud på fler.

2017-10-05 21:48:51

Det var två lag i behov av poäng som möttes i COOP Norrbotten denna torsdagskväll i Oktober. Det var två lag med liknande spelidé men där Frölunda för kvällen fallerade, segrade Luleå.