Inför: Färjestad - Frölunda

SHL går nu in på omgång tre och för Frölundas del så är det dags för att möta rivalerna från Karlstad; Färjestad. Helt klart är att det kommer bli något helt annat än de inledande två matcherna.

Frölunda har inlett SHL med två segrar, varav den senaste mot Karlskrona där Frölunda vann med 3-0. Både Mora och Karlskrona är ju inte några lag som lockar fram några känslor hos Frölundas fans, men nu blir det annorlunda när Färjestad står för motståndet.



-Jag förväntar mig bra drag däruppe med tanke på inramningen och hoppas på en riktig hockeyfest”, säger Johan Lundskog till Frölundas hemsida.



Om vi tar en närmare titt på truppen så finns samma spelare som senast tillgängliga, även om laget som vanligt tas ut på matchdagen. Värt att notera är att Ryan Lasch har inlett sin återkomst på ett strålande sätt. Hittills har det blivit tre mål på två matcher och det råder ingen tvekan om att han är en spelare som Färjestad verkligen får se upp med.



Motståndet står som sagt Färjestad i Karlstad. I samband med matchen så kommer även RIckard Wallins tröja att hissas så det kommer garanterat vara ett ordentligt tryck i arenan och en härlig publikfest. Färjestad har hittills inlett med en seger mot Linköping efter straffar samt en stabil seger med 5-2 på bortais mot Skellefteå. Om vi tar en närmare titt på värmlänningarnas trupp så är det omöjligt att inte nämna Dick Axelsson som också har ett förflutet i Frölunda. Han är en stor profil som de flesta har en åsikt om, mycket på grund av hans aktivitet på sociala medier. Är han på det humöret så är han en väldigt duktig spelare, men likväl kan han väldigt lätt bli anonym på isen och ge ett rätt oengagerat intryck. Vidare hittar vi även Johan Ryno samt Mikael Wikstrand som också har ett förflutet i Frölunda.



Den här matchen är helt klart den tuffaste hittills på SHL-säsongen och också den som man verkligen vill vinna. Färjestad kommer att bjuda på tufft motstånd och är Frölunda inte med från början så kan det bli en tråkig kväll. Mitt tips är ändå att Frölunda tar hem segern med 4-3.



Nedsläpp sker imorgon lördag i Löfbergs Lila arena klockan 19:00. Matchen sänds också Cmore Hockey.

0 KOMMENTARER 160 VISNINGAR 0 KOMMENTARER160 VISNINGAR CHRISTIAN OLSSON

krill-87@hotmail.com

2017-09-22 18:06:22

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-09-22 18:06:22

Frölunda

2017-09-22 16:12:00

Frölunda

2017-09-21 21:47:00

Frölunda

2017-09-20 18:00:00

Frölunda

2017-09-17 19:37:00

Frölunda

2017-09-16 20:53:00

Frölunda

2017-09-15 19:51:44

Frölunda

2017-09-12 19:25:00

Frölunda

2017-09-10 19:38:26

Frölunda

2017-09-09 10:46:07

ANNONS:

SHL går nu in på omgång tre och för Frölundas del så är det dags för att möta rivalerna från Karlstad; Färjestad. Helt klart är att det kommer bli något helt annat än de inledande två matcherna.Det är dagen efter matchen mot Karlskrona. Det är dagen före rivalmötet mot Färjestad. SHL är igång och det är få saker i livet som gör en så lycklig som vetskapen om detta. Det är fredag kväll och hela Sveriges befolkning befinner sig på samma plats i livet. Det är dags för fredagsmys och vad kan vara bättre än sex under fredagsmyset.Det kändes som att Scandinaviums publik led av ett visst mått av bakfylla efter premiären i lördags. Med ca. 3000 pers mindre i arenan mindre, ett mindre mått av premiärentusiasm och med den senaste löningen ett par dagar längre bort, gjorde Frölunda en stabil match mot Karlskrona.Trots segern i lördagens SHL-premiär var det en match som Frölunda nog inte är allt för nöjda med. Man får dock en ny chans att visa upp sig från sin bästa sida under morgondagen då man tar emot Karlskrona i andra omgången.Igår var det äntligen dags för premiär i SHL. Drygt 11 000 människor sökte sig till Scandinavium och det var dukat för fest. Nu på söndagen sitter vi här med en känsla som liknar baksmälla och försöker förstå vad som hände igår. Euforin vi byggt upp under lång tid fick äntligen utlopp igår men kvar finns bara frågor.Då var äntligen dagen här. Efter ännu en försäsong full av längtan och förväntan var det återigen dags för Frölunda att äntra isen i ett kokande Scandinavium till ljudet av Lillasyster dånandes i högtalarna. Säsongens första SHL-matchen stod på schemat och för motståndet, Mora.Nu är det äntligen dags för dagen alla längtat efter; SHL-premiären. För Frölundas det blir det Mora hemma i Scandinavium.Den senaste tiden har ämnet 'hat' fått stort utrymme, både i media och i olika hockeygrupper på Facebook. Förra veckan blev det en stor grej av att Skellefteås supportergrupp North Power skrev en text om sin avsky för rivalen Björklöven. Vissa menar att hatet är en naturlig del och att det ska finnas hat mellan rivaler. Andra menar att hat bara leder till oroligheter och bråk i samband med matcher.Just nu försöker journalister, experter och hobbyexperter tippa hur SHL kommer gå den kommande säsongen. Det här är något som alla gör årligen men det är väääldigt sällan som någon faktiskt lyckas tippa helt rätt. Jag tänkte väl att jag skulle ge mig på samma sak, och således är det här hur säsongen inte alls kommer att gå. Jag har också varit på Twitter så pass länge att jag börjat tro på jinxar. Se alltså det här inlägget som att Julia försöker jinxa fram säsongen 17/18.Kultur sägs vara ett av de svåraste begreppen som finns att definiera. Gör du en sökning på ordet på google så kommer du bli ännu mer förvirrad än tidigare. Men spänn fast säkerhetsbältena och häng med för snart kommer begreppet klarna för dig.