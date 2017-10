Scandinavium, 2017-10-12 19:00

Frölunda - HV71



Inför: Frölunda-HV71

Efter tisdagens avancemang i CHL är det under torsdagen dags för spel i SHL igen för Frölunda. Matchen lär inte bli något annat än tuff då det är de regerande mästarna HV71 som står för motståndet.

I en haltande SHL-tabell hittar vi nu Frölunda på en åttondeplats och HV71 på en fjärde men med två matcher mer spelade än göteborgarna. Båda lagen kommer från CHL-spel i tisdags men med två helt annorlunda utgångar. Frölunda avslutade sitt gruppspel med ännu en vinst mot franska GAP Rapace vilket innebär att man vinner gruppen efter sex raka vinster. Detta medan HV71 förlorade borta mot tjeckiska Trinec vilket ledde till smålänningarna missar CHL-slutspelet efter en tredjeplats i gruppen.



I Frölundaläget har i skrivande stund ingen ny skada inträffat utan spelarutbudet bör vara detsamma som senast. Noterbart är att Pathrik Westerholm som missat de senaste matcherna på grund av en knäskada nu är tvingad till operation och beräknas bli borta cirka fem månader.



Hos gästerna återfinner vi denna säsong bland annat SHL-profilen och före detta Frölundaspelaren Robin Figren som efter tre säsonger i Göteborg lämnade för HV71 i somras. Även i Frölunda hittar vi två spelare som kommer möta sitt gamla lag då både Adam Almquist och Lias Andersson kom till Frölunda från just HV71 inför säsongen, så räkna med flertalet spelare i båda lagen som lär vara extra laddade inför denna matchen.



Matchen börjar 19.00 i Scandinavium och kommer att sändas på Cmore Hockey.

OSKAR PETTERSSON

På Twitter: @oskarpee

