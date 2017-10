Inför: Linköping - Frölunda

Frölunda fortsätter att ha stora problem i SHL och nu ställs laget mot ett taggat Linköping. Finns det en chans att ta en seger eller blir det ännu en förlust?

Det har knappast undgått att Frölunda har haft en väldigt trög start på den här säsongen. I första matchen så tänkte säkert flera av oss att det var premiärnerver och liknande. När det sedan har fortsatt match efter match så har man börjat undra hur laget kan spela så dåligt med så många bra spelare. Frustrationen finns bland supportrarna men också bland spelarna.



Det är samma spelare som mot HV71 som är tillgängliga. Den stora frågan är dels om Mattsson får fortsätta i mål, samt om Rönnberg väljer att ändra i kedjorna.



– Linköping spelar lite som HV och får vi ihop vårt spel i tre perioder vet vi att vi är svårslagna, säger Pär Johansson till Frölundas hemsida.



Tittar vi närmare på motståndarlaget så är de ett lag som förväntas att ligga i den övre delen av tabellen men inte någon direkt utmanare till gulden. I skrivande stund ligger laget på en sjunde plats i tabellen. Laget har flera väldigt skickliga spelare, bland annat Tony Mårtensson och den före detta Frölundaspelaren Mathis Olimb. Laget har fortfarande aldrig vunnit ett SM-guld och det är självklart att det är en dröm för både spelare och supportrar.



Vill absolut inte vara negativ, men Liköping brukar vara ett lag som är jobbiga att möta. Därför tror jag att Frölunda med sin nuvarande form kommer få det riktigt svårt mot LHC. Förhoppningen är att laget tar en pinne med sig, men det finns dessvärre en stor risk att Linköping tar alla tre. Vill ändå poängtera att jag är säker på att Frölunda kommer vända den här negativa trenden. Laget är starkt och klubben har mer kompetens än någonsin på alla fronter. Den stora utmaningen för både supportrar och spelare är att ha tålamod.



Matchen spelas imorgon lördag klockan 15:15 i Saab Arena. För er som inte kan se matchen på plats så sänds den också på Cmore Sport och TV4.

2017-10-13 20:14:31

