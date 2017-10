Coop Norrbotten Arena, 2017-10-05 19:00

Luleå - Frölunda



Inför: Luleå-Frölunda

Efter ett kort avbrott med spel i Champions Hockey League mot franska GAP Rapace i tisdags är det nu återigen dags för SHL-spel. Detta under torsdagen då Frölunda åker upp mot Norbotten för att möta Luleå.

Efter fyra spelade matcher ligger Frölunda på en blygsam tionde plats i en tabell som dock haltar en del. Spelet har för Frölundas del ofta lämnat en del att önska men som tur är så är det tidigt på säsongen med många matcher kvar att spela.



Motståndaren Luleå har stått för en liknande inledning av säsongen och ligger på placeringen precis före Frölunda, dock med två matcher mer spelade. Norrbottningarna är enligt de flesta ett lag som kommer få det svårt att ta sig till kvartsfinalerna denna säsong. Precis som tidigare år är Luleå ett lag som förlitar sig mycket till sitt fysiska spel, vilket är något som tidigare inte alltid varit någon bra fit för Frölunda. Frölunda behöver därför hålla sig till sitt eget spel med högt tempo i denna matchen. Om man lyckas med det är detta en match som ska resultera i vinst.



Frölunda har de senaste dagarna drabbats av flera skador på viktiga spelare. Detta leder till att man under torsdagens match får klara sig utan Sean Bergenheim, Joel Lundqvist, Pathrik Westerholm och Simon Hjalmarsson. På pluskontot tillkommer dock Carl Grundström som är tillbaka i Frölunda efter att ha misslyckats med att ta en plats i Toronto. Lägg även till Lias Andersson som nu gör sin SHL-debut för Frölunda så har man ändå ganska bra uppbackning till de skadade forwardsen.



Som tidigare nämnt, ifall Frölunda lyckas spela sitt eget spel med högt tempo och mycket skridskoåkning har man mycket goda chanser att vinna denna matchen, en vinst man behöver efter två raka förluster. Min gissning är att Frölunda vinner med 2-3 efter förlängning.



Matchen spelas i Coop Arena med nedsläpp 19.00 och den sänds på Cmore Sport.

0 KOMMENTARER 250 VISNINGAR

På Twitter: @oskarpee

2017-10-04 19:10:12

