Scandinavium, 2017-10-07 18:00

Frölunda - Luleå

4-3



Tillbaka på vinnarspåret igen

Efter torsdagens förlust uppe i Norbotten fick Frölunda chansen till en snabb revansch mot Luleå när man under lördagen möttes igen, men denna gången i Scandinavium. En match där Frölunda var i behov av en vinst efter tre raka förluster.

Det var en jämn matchinledning publiken i Scandinavium fick se där inget av lagen riktigt spelade på topp och få klara målchanser skapades. Ju längre första perioden gick så kunde dock Frölunda ta över spelet mer och mer trots att man var långt ifrån felfria i sitt spel. Frölundas övertag skulle även resultera i ett ledningsmål innan periodvilan då Adam Almquist gjorde sitt första mål i Frölundatröjan med ett hårt slagskott i powerplay med mindre än minuten kvar att spela. Det fick avsluta en lovande förstaperiod av Frölunda där man dominerade skottstatistiken med 14-3 men fortfarande med ännu mer att ge spelmässigt.



Istället för att bygga vidare på den första perioden så tog Frölunda ett steg tillbaka i mittenakten av denna matchen. Man lät Luleå komma in i matchen mer och mer och gästerna var det bättre laget i större delarna av perioden. En kvittering skulle även komma då Luleå efter slarv av Frölundaförsvaret kunde göra mål via Ryan Johnston med bara minuter kvar av perioden. Ett högklassigt avslut av den kanadensiska backen som Johan Gustafsson i hemmamålet inte kunde göra mycket åt. Det fick avsluta den andra perioden vid ställningen 1-1 och Frölunda behövde höja sig inför den sista perioden.



Tredje perioden blev en händelserik sådan där Frölunda ökade intensiteten något i sitt spel. Man skulle även lyckas ta ledningen i matchen tack vare Carl Grundström som gjorde sitt första mål för säsongen med ett riktigt klassavslut i krysset. Den ledningen höll dock bara i fyra minuter innan Luleå kvitterade då man gjorde mål på en målvaktsretur från nära håll. Frölunda tvingades då jaga ett ledningsmål igen och det skulle man även lyckas med. Sebastian Stålberg kunde nämligen med drygt fem minuter kvar även han göra mål på en målvaktsretur och många trodde nog nu att matchen var avgjord.



Luleå gav sig dock inte och kom tillbaka för tredje gången i matchen. Även denna gång var det framför den egna kassen som Frölunda släppte in mål då Johan Forsberg i bortalaget kunde kriga in en kvittering två minuter efter Stålbergs mål. Många trodde nog nu att likt matchen i torsdags skulle även denna behöva avgöras i en förlängning, men Frölunda ville annorlunda. För tredje gången i den här matchen tvingades man att försöka återta ledningen och med blott tre sekunder kvar av matchen fick man utdelning. Som så många gånger förr var det Ryan Lasch som skulle vara i händelsernas centrum då han med en fin framspelning hittade fram till Mats Rosseli Olsen som fick tid att måtta framför mål och kunde överlista Joel Lassinantti i kassen. 4-3 blev slutresultatet och efter tre raka förluster tog Frölunda en efterlängtad seger.



Detta var återigen långt ifrån någon perfekt insats av Frölunda men till skillnad från de senaste matcherna hittade man idag ett sätt att vinna vilket är starkt. Stundvis går det att känna igen laget man är van vid men det finns fortfarande en del kvar att jobba på för Rönnberg och hans mannar.



MATCHFAKTA

FHC-LHF (1-0, 0-1, 3-2)



Första perioden

1-0 (19:37) Adam Almqvist (Ryan Lasch, Max Friberg)



Andra perioden

1-1 (37:45) Ryan Johnston (Emil Larsson, Einar Emanuelsson)



Tredje perioden

2-1 (45:10) Carl Grundström (Simon Hjalmarsson, Jonathan Sigalet)

2-2 (49:33) Karl Fabricius (Isac Lundeström, Einar Emanuelsson)

3-2 (54:30) Sebastian Stålberg (Carl Grundström, Simon Hjalmarsson)

3-3 (56:29) Johan Forsberg (Karl Fabricius, Brendan Mikkelson

4-3 (59:57) Mats Rosseli Olsen (Ryan Lasch, John Nyberg)



Skott: 27-20

Utvisningar: 2x2 – 4x2

Publik: 8337

0 KOMMENTARER 232 VISNINGAR

På Twitter: @oskarpee

2017-10-07 21:10:18

