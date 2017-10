Genoa-Bologna 0-1: Andra raka!

Bolognas fina form håller i sig. Borta mot Genoa bärgade laget sin andra bortaseger inom loppet av sju dagar.

Det var alltså ett krisande Genoa som stod för motståndet i lördagskvällens drabbning på Marassi. Hemmalaget hade inför matchen bara lyckats skrapa ihop två futtiga poäng och självförtroendet var väl inte det bästa, men i vanlig ordning klev man ut och spelade fysiskt samt med hög press.



Bologna stod dock emot bra och skapade den första halvlekens bästa chans när Rodrigo Palacio lyften in en boll till Bruno Petkovic. Kroaten fick dessvärre inte till avslutet och Perin räddade tämligen enkelt. Efter paus hotade Simone Verdi med ett vasst distansskott som ändrade riktning på en Genoaförsvarare, men sedan var det hemmalagets tur att flytta fram positionerna och i den 72:a matchminuten tvingades Antonio Mirante till högklassig akrobatik för att freda det egna målet, först på Palladinos lilla styrning och sedan på Velosos tunga skott från straffområdeslinjen.



Minuten senare kom beviset på att Bologna är ett lag i medgång just nu. Ett snabbt djupledsspel signerat Mirante, Donsah, Destro och Palacio resulterade i ett friläge för den sistnämnde och med hjälp av ett fint tekniskt nummer öppnade Palacio målskyttet. Målet visade sig också bli matchavgörande för även om Genoa fortsatte att trycka på framåt, och i slutminuterna kom riktigt nära en kvittering när Galabinov nickade i stolpens utsida, höll bortalaget tätt.



Bologna fick kämpa hårt för segern och ett kryss hade sett till målchanserna inte varit orättvist. Bortainsatsen var dock ändå stabil och de stora segerorganisatörerna var förstås Mirante och Palacio. Även om säsongen fortfarande är ung märker vi redan en stor skillnad jämfört med fjolåret och det är förstås att Bologna inte faller ihop när matcherna drar ihop sig.



Nu går klubben in i ett behagligt landslagsuppehåll där Verdi är uttagen i Venturas senaste Italientrupp, men söndagen den 15 oktober är Bologna tillbaka igen och då i ett länge saknat derby mot SPAL.



Genoa-Bologna 0-1



0-1 Palacio (73’)



Genoa (3-4-3):

Perin; Biraschi (77’ Pandev), Rossettini, Zukanovic; Rosi (61’ Lazovic), Cofie, M. Veloso, Laxalt; Ricci, Pellegri (46’ Galabinov), Palladino

Ej använda avbytare: Lamanna, Zima, Gentiletti, Migliore, Bertolacci, Brlek, Rigoni., Centurion, Salcedo



Bologna (4-3-2-1):

Mirante; Krafth (71’ Torosidis), Gonzalez, Helander, Masina; Poli (80’ De Maio), Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio; Petkovic (60’ Destro)

Ej använda avbytare: Da Costa, Ravaglia, Maietta, Masina, Crisetig, Nagy, Taider, Okwonkwo



Gula kort:

Genoa: Palladino, Pellegri, Rossettini, Veloso

Bologna: Helander, Krafth



Spelarbetyg:



Antonio Mirante – 7,5



Emil Krafth – 6

Giancarlo Gonzalez – 6,5

Filip Helander – 6,5

Ibrahima Mbaye – 6



Andrea Poli – 6

Erick Pulgar – 6

Godfred Donsah – 6



Simone Verdi – 6,5

Rodrigo Palacio – 7,5



Bruno Petkovic– 6



***

Mattia Destro – 6

Vasilis Torosidis – 6

Sebastien De Maio – Spelade för kort tid för att betygsättas



Källor:

bolognafc.it

zerocinquantuno.it

2017-10-02 23:04:43

