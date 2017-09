Haha, Farnerud

Chievo – Atalanta 1-1: Det blev 1-1

Chievo var nära en efterlängtad trepoängare men en sen straff satte stopp för detta och poängskörden delades istället. VAR-tekniken utnyttjades friskt denna match men detta var första gången besluten både var snabba och korrekta.

Första halvlek

I den sjätte minuten signalerar domaren för straffspark till Atalanta, något som han bara sekunder senare korrigerar efter att VAR fått säga sitt. Ilicic anses antingen slänga sig för lätt alternativt att han springer in i



Kurtic får sedan ett gyllene läge minuter senare efter fint klapp-klapp-spel i Chievos straffområde men hans skott går en bit över. Åsnorna har sedan två efterföljande halvchanser som inte utnyttjas.



De Roon avfyrar därefter två monsterskott i kort följd som Sorrentino får visa sina färdigheter på. Det andra skottet styr han dock ut till Ilicic som lirkar in bollen vid stolproten. Men VAR kliver återigen in i handlingen och målet döms istället bort offside, helt korrekt.



Andra halvlek

Chievo öppnar piggt och får lite press runt Atalantas mål. I den 52:a matchminuten kom så även ett ledningsmål signerat unge herr Bastien, som sett spännande ut hela matchen. Belgaren vinner bollen på offensiv planhalva och drar iväg ett stenhårt och välplacerat långskott som går in precis vid stolproten, mycket vackert.



Petungna byts ut mot en betydligt mindre men smidigare Gomez och Sorrentino, världens argaste målvakt, får göra ett par ytterligare viktiga räddningar innan han skäller ut hela laget och alla han ser.



Tiden började rinna ut för Atalanta som pressade allt mer medan Chievo satsade på fruktlösa kontringar. Inbytta Orsolini föll i straffområdet men spelet fick fortgå. Domaren som byggt upp en ohälsosam relation till VAR vid det här laget valde återigen att utnyttja tekniken vilket utmynnade i straffspark för de blåsvarta. Gomez gjorde det han skulle, 1-1 vilket sedan stod sig matchen ut.





2017-09-17

