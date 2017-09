Inför Cagliari-Crotone: Ännu en mycket viktig match

Efter att ha spelat två otroligt tuffa bortamatcher, först Juventus och sedan mot Milan , är det nu dags för Cagliari att börja spela om poäng. När laget nu tar emot Crotone på hemmaplan gör man det på en helt ny arena. Sardena Arena, heter den, och stod, bara för ett par dagar sedan, klar. På Sant'Elias parkering. Det är därför en arena som båda lagen står helt blanka inför. För Cagliaris del gäller det att snabbt skapa sig en känsla av att "det här är vår borg". Man måste göra sig hemmastadda.Cagliari har stått för ett rätt bra fönster. Man har plockat in fina spelare som Gregory Van der Wiel, Marco Andreolli, Luca Cigarini och Leonardo Pavoletti . De tre sistnämnda örväntas starta i mötet mot Crotone.Senast mot Hellas Verona spelade man bra. Visst Hellas hade mycket boll och kontrollerade matchen, men Crotone stod för de farligaste chanserna. Bäst i mötet mot Hellas Verona var nyförvärven Arlind Ajeti och Ante Budimir. Ajeti togs bland annat ut i Serie A:s Veckans lag tack vare sitt väldigt stabila förssvarspel.Likt Hellas Verona är Cagliari ett lag som kommer att ligga i botten av Serie A. Och för Crotones del gäller det verkligen att hitta fokus inför just dessa matcher där mer än bara tre poäng står på spel Mot agen i botten är det minst lika viktigt att ta- som att få poäng. Hellas-matchen gav också mersmak och en känsla av att "här finns det något att bygga på". Vi får hoppas att Davide Nicola och hans mannar lever upp till den känslan.Förra säsongens möten klubbarna emellan slutade båda med 2-1-seger för Cagliari. Lagen drabbade även samman under, den precis avslutade, försäsongen. Den matchen spelades på Ezio Scida och slutade 2-2.Cagliari: Cragno, Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano, Ionita, Cigarini, Barella, Joao Pedro, Farias, SauCrotone: Cordaz, Sampirisi, Ceccherini, Cabrera, Martella, Rohden, Barberis, Mandragora, Stoian, Trotta, Budimir