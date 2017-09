2017-09-23 20:45

Juventus - Torino



Inför Juventus - Torino: Lillebror blir bara större

Efter fem raka ligasegrar står ett derby för tröskeln. Ett derby som får anses svårare än på länge. Kan stora stygga Juventus hålla koll på sin energiska lillebror eller blir det en lördagkväll vi svartvita helst av allt vill glömma?





Derbyn är derbyn och derbyn är alltid svåra att vinna. Att



Säsongsinledningen har handlat mycket om Juventus påstått skakiga defensiv men om jag inte minns helt fel hade vi släppt in fler mål vid det här laget förra året. Då med Bonucci i startelvan. Visst har det inte sett stensäkert ut men det är tidigt på säsongen och vi har trots allt nollat motståndaren tre gånger redan. Ingen fara på taket om du frågar mig.



Men Torino är bättre än förr och ska absolut inte underskattas. Allegri pratar om att de vinröda är ett lag som kan ta sig till europaspel. Jag är beredd att hålla med. Om Belotti forsätter att tvinga in mål och defensiven sitter så varför inte? Framåt har de sett farliga ut hittills, men bakåt har det ofta varit svängdörrar. Det måste vi utnyttja, för jag tror inte att det blir en till nolla imorgon. Torino har faktiskt gjort mål i de sex senaste mötena.



Nä, det är nog dags att den gode Gonzalo steppar upp. Så dålig som han har varit de två senaste matcherna är han egentligen inte och om jag var tvungen att välja ett bet till matchen så skulle jag lägga mina pengar på att Higuain (äntligen) gör mål (igen). Trots att det inte ens ger två gånger pengarna. Han har mycket att bevisa och ett derby är den perfekta scenen att göra det på.





Startelvor från höften:



Juventus (4-2-3-1)

Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini,



Torino (4-2-3-1)

Sirigu; Ansaldi, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Belotti.



Fortsätt att hålla lillebror i nacklås, forza ragazzi! Det är ett derby, men jag kan inte säga att jag någonsin har hyst agg mot Torino. Kanske för att jag inte bor i Turin, kanske för att de sällan har stulit poäng från den svartvita delen av staden. Jag vet inte. Vad jag däremot vet är att de känns farligare än på mycket länge. De har kryddat ett redan potent anfall med M’Baye Niang och försökt plugga igen de defensiva hålen som Zappacosta och Maksimovic lämnat efter sig med Tomas Rincon, Cristian Ansaldi och Nicolas N’Koulou. Och så har de skaffat en riktig målvakt i Salvatore Sirigu efter Joe Harts svajiga sejour.Derbyn är derbyn och derbyn är alltid svåra att vinna. Att Juventus gjort fyra mål på stopptid de senaste sex drabbningarna är ett bevis på detta. Trots det har vi nästan alltid vunnit. Juventus har mer spets än Torino, det vore förvisso konstigt om det inte gav resultat men att vi vunnit 16 av de senaste 22 förvånade mig en aning. För som sagt, derbyn är alltid derbyn. De handlar oftast mer om hjärta än kunnande. Därför känns det skönt att Chiellini är tillbaks, där har vi ett hjärta som får hela Allianz Stadium att pulsera.Säsongsinledningen har handlat mycket om Juventus påstått skakiga defensiv men om jag inte minns helt fel hade vi släppt in fler mål vid det här laget förra året. Då med Bonucci i startelvan. Visst har det inte sett stensäkert ut men det är tidigt på säsongen och vi har trots allt nollat motståndaren tre gånger redan. Ingen fara på taket om du frågar mig.Men Torino är bättre än förr och ska absolut inte underskattas. Allegri pratar om att de vinröda är ett lag som kan ta sig till europaspel. Jag är beredd att hålla med. Om Belotti forsätter att tvinga in mål och defensiven sitter så varför inte? Framåt har de sett farliga ut hittills, men bakåt har det ofta varit svängdörrar. Det måste vi utnyttja, för jag tror inte att det blir en till nolla imorgon. Torino har faktiskt gjort mål i de sex senaste mötena.Nä, det är nog dags att den gode Gonzalo steppar upp. Så dålig som han har varit de två senaste matcherna är han egentligen inte och om jag var tvungen att välja ett bet till matchen så skulle jag lägga mina pengar på att Higuain (äntligen) gör mål (igen). Trots att det inte ens ger två gånger pengarna. Han har mycket att bevisa och ett derby är den perfekta scenen att göra det på.Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro ; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; HiguainSirigu; Ansaldi, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Belotti.Fortsätt att hålla lillebror i nacklås, forza ragazzi!

2017-09-22 23:45:59

