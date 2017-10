Juventus 4-1 Spal: Kross på Allianz Stadium

Den gamla damen plockade tre viktiga poäng i kvällens drabbning; poäng som kan betyda mycket i guldstriden.

Spelarbetyg

Förutsättningarna inför matchen var solklara. Juventus skulle bara vinna denna kamp, något annat fanns inte med på kartan överhuvudtaget. Med tuffa poängtapp mot Atalanta och Lazio , så har det minst sagt varit viktigt för psyket att ta två raka segrar i synnerhet under en tid då huvudkonkurrenterna Napoli och Inter fortsätter att plocka poäng. Det som dock oroar är att vi ännu inte stått för något större motstånd, medan de tidigare nämnda konkurrenterna haft ett betydligt tuffare schema i säsongsinledningen. Vi får helt enkelt se vilket lag som drar det längsta strået den här säsongen. Kommande ligamatch mot Milan kan ses som en kraftmätning som även kan bli en indikation på hur vi ligger till rent statusmässigt för framtida utmaningar.Matchen inleddes med en stark start från de svartvitrandiga, då Bernardeschi sprack nollan för kvällen med ett fint avslut från distans. Kort därefter utökade Dybala ledningen med en frispark från ett läge som kan beskrivas som en favoritposition för argentinaren. Många trodde att 2-0 målet hade satt spiken i kistan och att Juventus tre poäng redan hade inkasserats, men en fotbollsmatch är förvisso längre än 22 minuter, vilket motståndarna var väl medvetna om. Gästerna tog nämligen vara på Juventus underskattning och efter ett fint inspel från kanten var reduceringen ett faktum genom Paloschi.Motståndarna fortsatte att ånga på tills halvleken var över och tågade in i den andra med ett starkt självförtroende. Juventus bjöd förvånansvärt alltjämt in motståndarna i matchen och Spal tackade samt tog emot. En kaosartad situation i straffområdet orsakat av ett slarvigt försvarsspel av Juve, ledde fram till ett kvitteringsmål som lyckligtvis dömdes bort via VAR. ”Kvitteringsmålet” väckte en gammal dam från en tämligen långvarig siesta och efter incidenten var Juventus åter på tårna.Higuain hade fått nog av den rådande situationen och detta demonstrerade han tydligt genom ett otagbart skott i straffområdet som placerades i Gomis högra hörn. Cuadrado var även han på gott humör och satte pricken över i:et med pannan. Det var ingen självklar seger, även om resultatet säger annat. Hade exempelvis Spal fått in kvitteringen, så skulle detta säkerligen ha präglat matchbilden. Av den anledningen måste Juventus träna på att inte tappa huvudet i förväg. Detta är ett ovanligt fenomen i Juventus, då vi sedan urminnes tider varit experter på att stänga matcher genom bland annat fläckfria försvarsinsatser som länge utgjort ett skolexempel för omvärlden. Ur ett aktuellt perspektiv slarvas det enormt i försvarsspelet; misstag som förvisso inte tål att göras mot lag med annat renommé (Spal – No offense).Inga större utmaningar för andremålvakten som gjorde en godkänd insats. Varken bä eller bu.Får bära hundhuvudet för det insläppta målet, då han inte hann snappa upp Paloschis löpning mot mål. Tog onödiga risker och var i övrigt osynlig i större delar av matchen.Stod för ett stabilt försvarsspel matchen igenom och spelade med is i magen. Bra samspel med de övriga kollegorna i försvarslinjen.Kvällens kapten visade att gammal är äldst. Stark i närkamperna och släppte inga motståndare över bron.Var ett lämpligt passningsalternativ att vända sig till vid behov. Gjorde det som behövdes.Mittfältstalangen kom dessvärre aldrig in i matchen. Slarvade i passningsspelet och var stundtals klumpig i vissa beslutsmoment.Det är naturligtvis svårt att toppa insatsen mot Udinese , men tysken gjorde en helt klart godkänd insats och höll en stark profil på mittfältet under sin närvaro.Snäppet bättre än de övriga i laget. Utmanade motståndarna ständigt och utgjorde ett stort hot i anfallet. Viktig pjäs under uppspelsmomenten.Hittar luckor i motståndarnas försvarsspel och gör inga påtagliga misstag i anfallsspelet. Har 2-3 mannar på sig varje gång han rör vid bollen, men lyckas trots det bryta sig loss och hitta fram till rätt adresser.Löpvillig i anfallsspelet och vass i boxen. Spelar med gott självförtroende trots den dåliga säsongsinledningen och pushar medspelarna istället för att dra ner på stämningen.Börjar successivt smälta in i laget och gör sin roll i truppen tydligare för varje match som går. Dynamisk och oförutsägbar i sitt spel, vilket oftast tyder på goda framtidsutsikter.Ingen märkbar skillnad mot ovan, men viktig för att hålla igång farten på kanten. Bra inhopp med andra ord.Kännbart byte i relation till Bentancurs insats. Passningsspelet var mycket mer genomtänkt, vilket förvisso delvis beror på bosnierns relativt långa erfarenhet.Marchisio spelade för kort tid för att betygsättas.