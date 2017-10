Bologna - Lazio 1-2

En match med två ansikten. Borde stått 0-5 i halvlek. Kunde slutat 2-2 efter fulltid.

Fin gest av Lazio där spelarna värmde upp i t-shirtar med Anne Frank tryck på.Efter första halvlek kunde det, och borde det, ha stått 0-4 till Lazio. Anfall efter anfall skapades och man kom till farliga avslut gång på gång. Immobile har tre ramträffar efter 36 minuter varav en på straff. Luis Alberto har en makalöst fin hörna där Lucas Leiva på något sätt lyckas att få den i stolpen den med. Alltså, endast 0-2 i paus. I andra halvlek rycker Bologna upp sig och får hjälp av ett snöpligt självmål av Lulic tidigt efter paus. Därefter skall Bologna ha det mesta av halvleken och där sista 10 minuterna var riktigt jobbiga för Lazio supportrar att genomlida. Enorm press från dem rödblåa men slutsignalen går och man kan pusta ut. Tre poäng inkasserade. Sjunde raka bortavinsten. Bolognas andra förlust på hemmaplan i år. Den tidigare var mot Napoli Gör det han skall göra och agerar stabilt. Gör en fin benparad efter Lulic galna hemnick men testas aldrig på allvar under resterande del av matchen.Lyckas rida ut Bolognas anstormning utan att släppa till direkta farligheter. Drar på sig ett gult kort och hamnar under press i slutet på matchen men kommer undan med hedern i behåll. Gula kortet drar ned betyget.Har sagt det förr och säger det igen. Lazios viktigaste spelare. Är ämnad för dem största lagen och dem största turneringarna. Gör väldigt sällan fel. Delar även ut en ordentlig hårtork till de offensiva spelarna när de tappade boll allt för ofta under slutskedet.Samma kommentar som Radu. Är lite mer involverad framåt i banan dock. Stabil insats.Grym i första. Ganska osynlig i andra.Dribblingar av den högre skolan som föranledde straffen. Ytterligare en fin aktion på sin kant men lyckas inte pricka Immobile vid inspelet. Blir utbytt i andra då Inzaghi vill täppa till högerkanten. Ständigt ett alternativ.Löper som vanligt otroligt mycket men är osynlig 85 minuter. Därefter har han ett friläge efter fint förarbete av Immobile men missar grovt. Nickar sedan undan tre hörnor i rad för att säkra de tre poängen. Kämpe!Står alltid rätt. Gör sällan fel. Godkänd. Har en lustig situation där han till synes vinner boll klockrent och utan någon bryskhet men får ändå frispark emot sig. Det lär hålla den gode Lucas vaken hela natten.En utmaning till er som läser detta; hitta något den här mannen är dålig på. En till utmaning; Försök gissa hur många miljoner vi kommer få för honom.Han löper kopiöst och är ständigt ett alternativ offensivt. Skapar straff efter fin teknik i det täta straffområdet. Är alltid på plats för att hjälpa till defensivt. Har en gudabenådad teknik och spelförståelse. Man of the match.Trodde aldrig jag skulle betygsätta vår kapten så här lågt. Framförallt inte när han gjort mål. Framförallt inte på grund av respektlöshet mot Mister. Det skall nämnas att han gör ett klumpigt självmål. Det skall nämnas att Lazios kanter var satta under press i stort sett hela andra halvlek. Lulic blir alltså utbytt, som så många gånger förr den här säsongen. Han blir vansinnig och gestikulerar och skriker efter Inzaghi under många, många meter ut mot bänken. Mister Inzaghi svarar med en lång, lång genomborrning med blicken. Hur kan du uppträda så här Lulic och riskera att sabba den otroliga form Lazio visar upp, dessutom som kapten? Detta kommer få följder,Står för nästan allting offensivt i första halvlek. Har en hörna som han till synes ville skruva in själv, och lyckades till 99%. Den sista procenten skulle Lucas Leiva bidra med men han levererade endast 0,9% och missen är otrolig men ett faktum. Lazio fjärde stolpe i den första halvleken. Gör likt resten av laget väldigt mycket felpass i andra halvlek och byts ut mot Nani.Vår capocannoniere borde ha gjort både ett och två och tre mål idag. Lika het som han varit hittills lika kall var han idag. Han har alltså en straff och två helt rena frilägen. Resultatet? Tre stolpträffar. Utöver det har han en fin framspelning till Parolo där det borde blivit mål. Men det kändes som att oavsett vad Parolo skulle ha gjort så skulle inte den bollen in för ödet ville inte att Ciro skulle få med sig några individuella poäng idag. En insats att glömma fort. Nu återstår att se hur lång svacka han går igenom innan han hittar tillbaka.Tekniskt briljant. Hinner vara involverad i mycket och hade troligen fått en väldigt fin assist om Bologna backen inte dragit på sig en taktisk varning och rivit ner honom. Vill han peta Luis Alberto dock så behöver han producera poäng.Borde fått ut mer med tanke på hans pigga ben och hur slitna hans motståndare var. Dock får man ha förståelse att han precis kommit tillbaka från skada.Spelar för kort tid.Betygen kunde ha varit mycket högre. Man möter alltså ett Bologna som endast förlorat på hemmaplan en gång i år och detta mot Napoli. Man hade Inter i brygga i hela 90 minuter. Ändå har Inzaghi en plan som leder till 5-6 klara målchanser för Lazio i första halvlek. I andra halvlek är det dock Donadoni som justerar och manövrerar ut Simones drag. Tråkigt att de ljusblå inte är bättre på att stänga matcher. Att sedan Misters utsedda kapten (Lulic) öppet visar sitt missnöje vid bytet sänker betyget ytterligare.Nästa match: Benevento borta öndagen 29/10 klockan 12.30.