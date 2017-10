Notizie Hellas 17/18: Caceres målskytt i VM-kvalet

Små och och ännu mindre nyheter om Hellas Verona nder Serie:A comeback-året

12 Oktober



Landslagsselarna har nu återvänt - eller snarare en har - Martin Caceres.

Han var med och tog sitt Uruguay till VM bl.a. genom att göra ett av målen mot Bolivia.

Vi får hoppas att den formen håller i sig i det heta bottenmötet mot Benevento på måndag.





24 Augusti



Som många kanske vet så var Curva Sud avstängd i cupmatchen mot Avellino och nu senast i hemmamatchen mot

Tyvärr kunde inte vissa delar av publiken hålla sig mot Napoli utan klubben fick böter på €30.000 för territoriell rasism.



Setti och ledningen börjar nu bli trötta på vissa fans beteende och skrev en kommniké å hemsidan angående uppförandet (fritt översatt):

"Beteendet skämmer inte bara ut klubben utan även staden

Klubben har alltid stått för juste supportande och fair-play. Om det här beteende fortsätter kommer klubben hädanefter vidta drastiska åtgärder, såsom att stänga av delar av Curva Sud.

Det kommer får konsekvenser inte bara ekonomiskt utan supportmässigt, utan också ett grundläggande element, nämligen klubbens fans.

Därför kommer klubben att nu sammarbeta med Giustizia Sportivo och övervaka Curvan så vi slipper felr nedsättande och kränkande ramsor och mer fokus på klubben och spelarna."





23 Augusti



Efter förlust i premiären och en lite halvknackig mercato så kom det en glädjande nyhet.





10 Augusti



Förre detta Hellas Verona-spelaren Rafa Marquez är svartlistad i USA.

Han är en av 22 personer som Washington satt upp på en lista som inte får visum att besöka USA plus att inga amerikanska medborgare får göra affärer med honom.

Anledningen är att myndigheterna ser honom ha nära kontakter med drogkungen Raul Flores Hernandez.



21 Juli 2017



Coppa Italia är lottat och Hellas Verona kommer in i spelet den tredje omgången (12 Augusti).

Lag som kan bli tänkbara att möta på Bentegodi är Avellino, men då måste de första besegra segraren mellan Matera och Casertana.



Skulle nu Hellas klara av något av dessa lag så väntar ett eventuellt derby i den fjärde omgången.

Chievo kanske då står värd, det beror på om de har lust och ork att utmanövrera någon av Ascoli. Juve Stabia och Virtus Bassano.

Den matchen går i så fall av stapeln den 29 November.



Skulle de gå så väl att Hellas klarar alla hinder så står en härligt match på San Siro på menyn.

Kina-Milan är värdar med deras nyinköpta entourage.

Hellasredaktionen har kollen på så väl som officiella övergångar som de bästa och sämsta in och ut rykterna hos Gialloblú. Vi listar upp snyggt vilka som är klara in och ut och vilka som ryktas in och ut.

Spelsäsongen har knappt startat och vi har redan ett case. Pazzini - lagets lagkapten - bänkad direkt i de två första matcherna.

Pecchias kommentar efter matchen var självklar som ingångsrubrik efter den mållösa matchen mellan Crotone och Hellas Verona.

"Han har rätt att vara arg. Ingen gillar att sitta på bänken men valet var helt taktiskt. Jag ville ha snabba spelare på topp mot Napoli, som bjuder på väldigt lite."

Premiär! Och inte vilken som helst. Hellas tar emot Napoli hemma på Bentegodi. Inte bara ett underbart "I love to hate you" möte utan en riktigt vacker påminnelse om en svunnen tid.

Här tar vi upp notiser - stora som små - rörande Hellas Verona säsongen 2016/17

Den 1 juli annordnades festa di Curva Sud i sedvanlig ordning. I år på Stadio Bentegodi. Där ställde många av fansen till med en präktig skandal. Hyllningstal till Hitler.

Då var tröjorna för kommande säsong presenterade. Den här gången är det intespelare som visar upp sig utan det är en liten video med några fans som besöker katakomberna på Bentegodi.

"Torna a Serie:A sha-la-la-la-laa Torna a Serie:A shaa-la-la-la-lá"