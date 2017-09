Carlo Ancelotti är inte längre en FC Bayern tränare.

EXTRA: Ancelotti har fått sparken

Efter en tveksam inledning på säsongen så har Carlo Ancelotti och FC Bayern gått skilda vägar som det ser ut just nu.

Rapporter från olika nyhetsmedier i världen rapporterar att Ancelotti fått sparken. Förlusten mot PSG igårkväll gav en bitter eftersmak och har skakat om FC Bayernlägret totalt. En tveksam inledning på ligan där FC Bayern ligger 3a i dagsläget har gjort att ledningen har kallat in Carlo Ancelotti på ett krismöte. Det krävs en förändring i klubben och resultaten har inte pekat i rätt riktning. Den gamle FC Bayern spelaren Willy Sagnol tros ta över laget i skrivande stund, Sagnol har varit ass.tränare Ancelotti en kortare tid. Med andra ord, Carlo Ancelotti tycks ha fimpat sin sista cigarett på Säbener Straße.



Inget är officellt ännu från ledningens håll men det är en tidsfråga innan det blir officellt.

0 KOMMENTARER 108 VISNINGAR 0 KOMMENTARER108 VISNINGAR VEDAD HADZIC

2017-09-28 15:43:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bayern München

Bayern München

2017-09-28 15:43:00

Bayern München

2017-09-27 16:03:09

Bayern München

2017-09-22 13:50:00

Bayern München

2017-09-18 17:14:00

Bayern München

2017-09-15 12:29:00

Bayern München

2017-09-12 17:48:46

Bayern München

2017-09-08 14:57:00

Bayern München

2017-08-25 17:40:00

Bayern München

2017-08-25 09:37:00

Bayern München

2017-08-24 14:20:00

ANNONS:

Efter en tveksam inledning på säsongen så har Carlo Ancelotti och FC Bayern gått skilda vägar som det ser ut just nu.Den andra omgången i årets upplaga av Champions Leaguegruppspelet har kommit och Bayern gästar därmed storlaget från Paris.Die Wölfe kommer på besökFullspäckat schema väntar, tre matcher på åtta dagar - först ut Schalke 04.Bayern har börjat säsongen ytterst tveksamt, både på och utanför planen. På lördag kommer Die Nullfünfer på besök och Bayern fansen kräver både tre poäng samt en mer övertygande prestation än i de föregående fyra matcherna under säsongen.Då är det äntligen dags för lite riktig internationell fotboll igen där Bayern ska försöka nå hela vägen till finalen. Senast blev det stopp i kvarten mot Real Madrid, men äventyret idag börjar som bekant i gruppen och där står Anderlecht för motståndet.Carlos Ancelotti tar sig an Julian Nagelsmann.Bayern åker på sin första bortamatch i ligan och Bremen står för motståndet.Nå, rubriken är lite dramatisk, inte skulle någon GPS ta bästa möjliga vägrutt till Kiev via Paris, Glasgow och sedan Anderlecht som en rekommendation från München. Så är dock fallet när FC Bayern lottades in i grupp B i Champions Leagues gruppspel 17/18.Igår spelades den sista omgången av Champions Leaguekvalet. Vinnarna ur kvalmötena fick en C.L-plats i gruppspelet. Den bästa klubblagsturneringen i världen.