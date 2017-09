2017-12-05 20:45

Bayern München - PSG



Ska Robben återigen visa Europa att han tillhör världseliten?

Inför Europapokal Gruppenspiel Paris St Germain - FC Bayern München

Den andra omgången i årets upplaga av Champions Leaguegruppspelet har kommit och Bayern gästar därmed storlaget från Paris.

Bayern kommer till matchen med en skakig form. Man har blandat och gett i matcher där man stundtals sett riktigt bra ut och stundtals sett rätt dåliga ut. Framförallt är det defensiven och skapandet av 100% målchanser som hackat. Neuers skada har gjort att Ulreich fått spela varje match och även om Ulreich är en bra målvakt, så är han ingen Neuer. Att han dessutom blandar superräddningar med relativa tabbar gör att en osäkerhet sprider sig därbak som inte funnits sedan innan Neuers ankomst. Offensiven har hackat på ett annat sett där man inte lyckas ta sig igenom motståndarna centralt utan man har fått hålla sig till inlägg från kanterna. Dessutom har det centrala mittfältet haft problem i att man har spelare som är vana vid rakt spel och några som är vana vid tiki takan. Det har skapat svårigheter i att man antingen gör av med bollen för fort eller håller i den för länge och den där gyllene timingen som ska vara mitt emellan eller åtminstone kunna avgöra när vad ska göras har inte uppkommit.



På skadelfronten ser det väl ut som vanligt för Bayern. Några spelare är borta och i detta fallet är det kaptenen Neuer, vänsterbacken Alaba och back up vänsterbacken Juan Bernat. Det innebär att Rafinha, som egentligen är högerback, fortsatt får spela till vänster.



Paris å sin sida storsatsade inför denna säsongen när shejken halade fram den stora plånboken och köpte Neymar för en summa som är helt vansinnig. Utöver det lånade man in stortalangen Mbappé som senare kommer köpas loss för även det en helt vansinnig summa. Totalt har Neymar kostat mer än vad Bayerns fem dyraste värvningar tillsammans gjort. Ur den rena "spenderar" aspekten är det alltså lite David mot Goliat. Det som dock alltid varit Bayerns fördel är klubbens tradition. Att vara en familj och att vinna tillsammans är något som sitter i väggarna och det spelar i slutändan inte någon roll vad prislappen varit på spelare, det är hur dem presterar på planen som är det viktiga.



Det har dock inte varit en dans på rosor för alla dessa egon ihop i Paris. Cavani och Neymar ska bråka om vem som ska slå straffar och det ska ha lett till interna stridigheter där båda vill vara den där förste straffläggaren. Att göra många mål innebär ökade intäkter och det vet de båda två om. Frågan är om denna stridighet är på riktigt eller snarare gjord av media och om den är på riktigt, kommer den påverka hur de båda samarbetar på planen?



Skadeläget för PSG ser rätt bra ut. Endast Pastore saknas med en vadskada. Dock är inte Ben Arfa uttagen i truppen till dagens match.



Matchbild:



Det troliga är ändå att Bayern kommer äga bollinnehavet, även om det för mig som fan skulle vara bättre om vi hade en lite lägre utgångspunkt. Det skulle ge våra snabbare spelare mer yta och det passar oss egentligen bättre. Frågan är om Ancelotti kan vara så synisk? Jag tvivlar starkt. Problemet från vår sida är att en osäkrare defensiv ska hänga med två snabba offensiva anfallare i Neymar och Mbappé och det är det som lär bli nyckeln i matchen.



Troliga elvor:



FC Bayern München:



Ulreich - Kimmich, Martinez, Hummels, Rafinha - Tolisso, Vidal - Robben, James, Ribéry - Lewandowski



PSG:



Areola - Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Motta, Verratti, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



Omgångens sång:



Die rot weissen Fahnen wehen im Wind, als Zeichen dass wir immer bei dir sind. Immer nach vorne und niemals zurück, FC Bayern, du machst mich verrückt!

