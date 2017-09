Bundesliga Fantasy #4: ”Kommer bli målkalas i Dortmund”

Filip Wollin och Keven Bader är tillbaka med ett nytt avsnitt och ger dig allt du behöver veta för att prestera i säsongens Fantasy Bundesliga.

Förra omgången av Bundesliga bjöd på flertalet överraskande resultat. Filip Wollin och Keven Bader pratar igenom vad som hände under den gångna helgen, vilka spelare som är i bra form samt försöker sig på att förutspå vilka som kommer leverera under den kommande omgången.Ta en titt på programmet i spelaren nedanför, och som vanligt kan ni kontakta oss antingen via Twitter eller via mejl där ni når oss på följande adress: bundesligapodden@gmail.com