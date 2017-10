DDR Exotisch!

Under DDR-tiden fanns det gott om fotbollslag med märkliga namn.

Vi presenterar elva exotiska klubbar!



De här klubbarna finns inte längre. Alla bar namn som var helt normala i DDR men är väldigt exotiska för en fotbollsfan snart 28 år efter murens fall.BSG betyder Betriebssportgemeinschaft. Det visar att laget är knutet till produktionen, till ett verk eller till en fabrik. BSG var det vanligaste förnamnet på klubbarna i DDR.Laget kommer från lilla Trinwillershagen, ett samhälle i norra Mecklenburg-Vorpommern med drygt 1.000 invånare. Fantastiskt nog har ABBA(!) uppträtt här.Året var 1977 och ABBA uppträdde i Kulturhaus der Landwirtschaftlichen Produktions-Genossenschaft. Fantastiskt!Rotes Banner Trinwillershagen bildades 1950. 1976 gick man upp i landets andra division DDR Liga. Trinwillershagens spelare var exotiska redan på den tiden. I brist på alternativ kom spelarna ofta i tygskor till matcherna.Sedan återföreningen heter klubben SV Rot-Weiß Trinwillershagen och spelar i Landesliga. Sommaren 2016 spelade man träningsmatch mot Hansa Rostock Klubben grundades 1956 i Spremberg i Brandenburg för arbetarna på Gaskombinat Schwarze Pumpe.1959 flyttade man till Hoyerswerda i Sachsen men behöll namnet. Klubben spelade flera år i DDR Liga utan att någonsin nå Oberliga.1991 bytte klubben namn till FSV Hoyerswerda. 2002 fick klubben sitt nuvarande namn FSV Lausitz Hoyerswerda. Senare har man bytt namn igne. Nu heter man Hoyerswerdaer FC och spelar i Kreisoberliga.Klubben bildades under Chemie Buna-verken1948 och övertog föreningen SG Merseburg Nord. Fabrikens slogan ”Plaste und Elaste aus Schkopau” kände alla DDR-medborgare till.1981 kom klubbens största framgång när man kvalificerade sig för Oberliga. Efter bara en säsong åkte man ur igen.Efter återföreningen heter klubben SV Merseburg 99. Just nu i NOFV Oberliga Süd – division V.1985 tog Deutsche Kühl- und Kraftmaschinen över laget som tidigare hetat bara Aufbau Krumhermersdorf.Krumhermersdorf är en stadsdel i staden Zschopau i Sachsen.Laget spelade ett par säsongen i DDR Liga. Som på de flesta andra håll försvann stödet från industrin efter murens fall – i det här fallet från Deutsche Kühl- und Kraftmaschinen – och laget bytte namn till FSV Krumhermersdorf.Idag spelar man i Kreisoberliga som FSV Zschopau/?Krumhermersdorf.Sitt namn fick klubben efter att cigarettfabriken Jasmatzi från stadsdelen Striesen engagerat sig i verksamheten.1983 gick klubben upp i DDR Liga men åkte ur igen året därpå.Efter återföreningen återtog klubben sitt namn från före kriget - DSV 1910 Dresden. Senare har man bytt namn till SG Dresden Striesen. Idag spelar klubben i Landesklasse.1966 började DDR:s största kärnkraftverk att byggas. Klubben bytte namn från Einheit Greifswald till BSG Kernkraftwerk Greifswald.Från 1966 till 1990 spelade klubben 31 säsonger i DDR:s andraliga. Greifswald hade stor nytta av sitt partnerskap med Hansa Rostock som ställde talanger till förfogande säsong efter säsong.Efter påtryckningar från främst Sverige och Danmark beslöt tyska regeringen att stänga Greifswalds kärnkraftverk i juli 1990.Spelarna i klubben bildade då Greifswalder SC. Idag spelar man i Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern.Halbleiterwerk Frankfurt Oder var DDR:s största producent av mikroelektronik. 1970 övertog man BSG Motor Frankfurt.Sin största framgång nådde klubben 1978 då man tog steget upp i DDR Liga.Efter valutareformen sommaren 1990 då även DDR-medborgarna fick D-Mark blev fabriken snabbt bankrutt och tusentals anställda blev avskedade.Samma år bytte klubben namn till SV Preußen Frankfurt. Senare gick Preußen samman med Post Frankfurt. Nu spelar man i Kreisoberliga Ostbrandenburg som 1. FC Union Frankfurt Oder.Robotron var ett statligt företag som sysslade med elektronik och elektroteknik. Företaget tillvekrade främst datorer men även srkivmaskiner och miniräknare. Ordet ”Robotron” är ett påhitt sammansatt av orden ”robot” (Roboter på tyska) och elektronik. Företaget var ett av DDR:s största teknikföretag och hade 1989 så många som 68.000 anställda.Sömmerda i Thüringen, en småstad med 20.000 invånare, upplevde med BSG Robotron sina största fotbollsframgångar. Det blev fyra säsonger i DDR Liga mellan 1987 och 1990.Efter återföreningen och efter att Robotron gått omkull bytte klubben namn till FSV Sömmerda. Idag spelar man i Landesklasse.I juli 1977 bytte Aufbau Schwedts fotbollsavdelning namn till BSG Erdöl, lite senare blev man BSG Chemie PCK (=Petrolchemisches Kombinat) Schwedt. PCK var det statliga raffinaderiet som tog hand om och förädlade oljetillgångar.Som sådan gjorde klubben en handfull säsonger i DDR Liga på 70-och 80-talen.Efter återföreningen bytte klubben namn till 1. FC Schwedt, senare till FC Schwedt 02. Just nu hemmahörande i Landesliga Brandenburg Nord.PCK Raffinerie GmbH fins kvar ännu idag men med andra ägare som BP/Rosneft och Shell Deutschland Oil.1949 spelades första finalen i FDGB-Pokal (FDGB=Freier Deutscher Gewerkschaftsbund), DDR:s motsvarighet till DFB-Pokal. Den vann BSG Waggonbau Dessau genom att slå BSG Gera Süd i finalen på Krut-Wabbel-Stadion i Halle. Waggonbau Dessau var DDR:s största tillverkare av tågvagnar och en av världens största tillverkare av kylda tågvagnar.Redan 1950 bytte klubben namn till BSG Motor Dessau. Som sådan gjorde man några år i högsta ligan men framför allt nio säsonger i DDR Liga.Efter återföreningen återtog klubben Waggonbau och kallade sig SG Waggonbau 05 Dessau. 1995 bytte man till sitt ursprungliga namn SV Dessau 05.Den här säsongen återfinns klubben i Verbandsliga Sachsen-Anhalt.Prenzlau är en liten stad i nordöstra hörnet av Brandeburg med cirka 20.000 invånare. I början på 50-talet hette klubben BSG Lok Prenzlau. På sjuttiotalet fick klubben sitt uppsving efter att BSG Lok gått ihop med Amaturenwerk Prenzlau. Efter att harvat i tredjedivisionen flera år gick man upp i DDR Liga 1982.Efter att hela systemet med BSG-ledda föreningar brakat samman efter återföreningen bildade man 1991 nya PSV Rot-Weiß Prenzlau.Sorgligt nog drog sig klubben ur Landesliga inför den här säsongen. I september i år gick man i konkurs och upplöste därefter föreningen. För att fånga upp klubbens ungdomsverksamhet bildade man för några veckor sedan Prenzlauer Sport-Verein Ueckermark.