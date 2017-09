Dienstagmorgen

Det är tisdag och återigen dags för ett knippe rapporter från Hansa och Tyskland.

Jag älskar att se tyska landslaget spela. Vilken match vi gjorde igår! Vilken självklar klass, vilket passningsspel, vilken bollbehandling, vilken spelglädje och vilka spelare! Tyskland har ett fotbollslandslag som är helt fantastiskt.Det är så underbart att se hur Tyskland bara fortsätter att få fram begåvning efter begåvning. Jag minns tydligt de ofta plågsamma kvalmatcherna på sent 90-tal och tidigt 2000-tal. Då var vi tacksamma om spelare som Ulf Kirsten, Carsten Jancker eller Olaf Marschall lyckades trycka in ett sent segermål mot Albanien, Nordirland eller Finland. Så var det några år.Men idag – oj! - Tyskland leder gruppen efter idel segrar och har 35-2 i målskillnad. Tyskland är favorit till att försvara VM-titeln. Tyskland har så många fantastiska spelare att det är synd att det bara får vara elva på planen samtidigt.Naturligtvis uppmärksamma Tysklands insats inte direkt på de svenska tidningarnas sportsidor. Nej här fokuserar vi mer på att det var ett norskt fiasko. Att Norge ”hånas” för sin insats måste så klart också berättas om.Trist. Varför kan man inte en enda gång fånga det som är värt att berätta – nämligen att Tyskland bjöd på en fantastisk fotbollsmatch?I söndags spelades det en speciell match på vårt Ostseestadion. Säsongen 2006/2007 tog sig Hansa tillbaka till Bundesliga efter en minnesvärd säsong i 2. Liga. Laget den gången bestod av profiler som Matthias Schober, Tim Sebastian, Stefan Beinlich, Kai Bülow, Djordjije Cetkovic, Christian Rahn, René Rydlewicz, Enrico Kern, Marcle Schied med flera. Alla var de med i söndags. Våra Aufstiegshelden mötte Hansa Allstars bestående av bland andra målvakten Martin Pieckenhagen, Peter Wibrån, egyptierna Radwan Yasser och Mohammed Emara (spelade för Hansa på 90-talet), Björn Ziegenbein, Oliver Neuville, Kevin Pannewitz med flera.Matchen blev en rolig tillställning inför 2.500 åskådare. Till slut vann die Aufstiegsheden med 11 – 9.För Kevin Pannewitz var det säkert extra speciellt att återvända till Ostseestadion. Kevin Pannewitz karriär är nämligen ingen av den vanliga sorten. Pannewitz fick sitt genombrott under sin tid hos FC Hansa U19.Som 18-åring debuterade han för FC Hansa i 2. Bundesliga. Pannewitz sågs som ett av Hansas största löften. Tyvärr fällde Kevin Pannewitz krokben för sig själv när han föredrog att festa på nätterna istället för att träna. Efter flera incidenter tröttnade Hansas ansvariga och Pannewitz fick inget nytt kontrakt. Pannewitz såg ändå ut att få ta nästa steg i karriären när Felix Magath värvade honom till VfL Wolfsburg Tiden i Wolfsburg blev ett fiasko och en alltmer överviktig Kevin Pannewitz fortsatte sin resa utför i fotbollskarriären.De senaste åren har det varit ganska tyst runt Kevin Pannewitz. Ordentligt otränad har han jobbat på en släktings speditionsfirma samtidigt som han spelat boll hos Oranienburger FC Eintracht i division VI.Men så i år hände något. Pannewitz svåger och bäste vän Timmy Thiele sade till Pannewitz att om han tränade bort sin övervikt så skulle Thiele se till så att Pannewitz fick provträna hos FC Carl Zeiss Jena.Timmy Thiele var med och spelade upp Jena i 3.Liga förra säsongen.Kevin Pannewitz antog utmaningen och har i vår gått ner över 30 kilo. ”Jag har slutat helt med socker, druckit bara vatten och ätit väldigt mycket soppa” förklarar Pannewitz sin anmärkningsvärda viktminskning.I juni fick Pannewitz börja träna med FC Carl Zeiss. Pannewitz är en utmärkt tekniker och en begåvad fotbollsspelare. Men skulle han verkligen orka komma tillbaka i något som liknar gammal form? Han har ändå inte spelat fotboll på proffsnivå sedan 2013 och 3. Liga är ingen rosenbädd. Men, Pannewitz har fortsatt att leva för sin fortsatta fotbollskarriär. Den 14 augusti meddelade FC Carl Zeiss att man skrivit kontrakt med Pannewitz.I lördags fick Kevin Pannewitz äntligen göra comeback på riktigt. I cupmatchen mot Motor Altenburg blev han inbytt med drygt 20 minuter kvar. Ögonvittnen rapporterar om en smärt Kevin Pannewitz som hann visa upp sin teknik och blick för spelet vid flera tillfällen.Det ska bli väldigt intressant att följa Kevin Pannewitz fortsatta resa.Som vi berättat om vann Hansa Rostock sin match i Landespokal mot Schwarz-Weiß Eldena med 8 – 0. En del kollegor i 3. Liga har också spelat cup i helgen. Här en överblick:1. FC Romonta Amsdorf – Hallescher FC 0 – 2SV Motor Altenburg – FC Carl Zeiss Jena 0 – 3FSV Martinroda – Rot-Weiß Erfurt 1 – 8SC Roland Beckum – SC Paderborn 0 – 41. FC Gievenbeck – Sportfreunde Lotte 0 – 2FSV 08 Bissingen – Sonnenhof Großaspach 0 – 1TSV Ofterdingen – VfR Aalen 0 – 9När nykomlingen SV Meppen möter VfL Osnabrück onsdagen den 20 september kommer Hänsch-Arena i Meppen vara utsåld till sista plats vilket innebär 13.815 åskådare.Det är bara åtta mil mellan dessa båda städer i nordvästra hörnet av Niedersachsen. En ganska exotisk ända av Tyskland eftersom det är tämligen glesbefolkat.Jag har själv kört bil från Osnabrück till Meppen och förvånades då över hur resan gick genom ödsliga landskap. Som om man rullat ut en bit av Sverige bakom Autobahn.Storerbror Osnabrück har inlett ligan svagare än man hoppats och ligger just nu en poäng bakom Meppen i mitten på tabellen. Två omgångar ska spelas innan det är dags för det stora derbyt.