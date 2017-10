Hansa vidare till åttondelsfinal

FC Hansa är klart för åttondelsfinal i Landespokal Mecklenburg-Vorpommern efter seger med 3 – 1 mot Bölkow.

Precis som i de tidigare omgångarna av cupen startar Hansa med Kai Eisele istället för Janis Blaswich i mål. I backlinjen spelar Vladimir Rankovic istället för Oliver Hüsing. I övrigt spelar Hansa med sin starkaste uppställning.Bölkower SV spelar till vardags i Mecklenburg-Vorpommern Landesliga West vilken man leder efter sju omgångar. Landesliga motsvarar division VII. Sina hemmamatcher BSV oftast på Sportplatz am Moehlendiek. Matchen mot Hansa flyttade man dock till lite större Stadion am Jörnberg i Krakow am See.Hansa börjar starkt genom Soufian Benyamina som redan efter en minut tar sig förbi tre man och sätter sitt skott i stolpen insida och ut på fel sida mållinjen. Över 1.000 åskådare har trots regnet letat sig till stadion.Vi fortsätter att spela på framåt och Benyamina är nära igen men hindras av en glidtackling i sista stund. Det blir istället Selcuk Alibaz som med ett snyggt volleyskott ger Hansa ledningen efter 24 minuter.Hansa fortsätter att ha bollen nästan hela tiden men Bölkow hinner sticka upp i en kontring efter en halvtimme. Kai Eisele rusar ut ur sitt straffområde och lyckas ta ner bollen på bröstet innan han skickar iväg den framför Bölkows anfallare Kevin Kleindorff.Willi Eseev tar sig förbi två motståndare och sätter bollen från 18 meter till 2 - 0 efter 35 minuter.Hansa har flera lägen men inte heller idag är vi bra nog framför mål. Tränare Dotchev hade inför matchen mot Bölkow efterlyst många mål. Det ser dock svårt ut även mot så här pass beskedligt motstånd. Vi borde förmodligen göra minst en handfull mål per halvlek mot ett lag från division VII men just nu är det som det är nämligen svårt att göra mål.Hansa går till pausvilan med 2 – 0. En betryggande ledning och risken att vi skulle stå på näsan idag känns inte direkt överhängande. Men gör lite mååål!Andra halvlek börjar utan byten i något av lagen. Efter att Fabian Holthaus tappat bollen vid fötterna hamnar Bölkows Kevin Kleindorff ensam med Kai Eisele och sätter kallt 1 – 2. En drömstart för Bölkow som alltså reducerar efter bara tre minuter spel.Hansa fortsätter att anfalla och får utdelning redan ett par minuter efter Bölkows reducering. Marcel Hilßner slår ett inlägg mot Soufian Benyamina. Bölkows back Kevin Rosinski försöker rensa men skickar istället bollen i eget mål.Med tvåmålsledning i ryggen drar Hansa ner på tempot och spelar mest runt bollen inom laget. Helt i onödan får Bölkow plötsligt hänga med i tempot och ges snart tillfälle att störa Hansa. Bölkow har sin bästa chans efter en hörna där Kai Eisele med en stark räddning hinner tippa undan en nick.Hansa har en farlig frispark genom Marcel Hilßner med drygt tjugo minuter kvar. Sedan två chanser genom Tim Väyrynen; först efter att ha tagit sig förbi tre man och skjutit från 20 meter, skottet i ribban. Sedan fri framför mål sätter Väyrynen bollen. Domaren underkänner målet eftersom Väyrynen stått offside.I slutminuterna förvaltar Hansa sin ledning mot ett tröttkört Bölkow. Vi vinner med 3 – 1. En stabil insats mot ett mycket sämre lag ja men vi gör alldeles för få mål. Det är inte bra nog att bara få in två egna plus ett sjävmål mot sådant här motstånd.Nu är vi klara för åttondelsfinal. Fyra matcher kvar tills vi når DFB-Pokal alltså.Köhlmann – Hintze, Prazeres Gomes, Bildhauer (85. Peters), K. Rosinski (90. Lichter), Löhning, Kleindorff, Dos Santos, Müller, Habenreich (73. De Oliveira), D. RosinskiDanil SamenEisele – Rankowic, Nadeau , Riedel, Holthaus – Wannenwetsch (66. Owusu), Bischoff – Alibaz, Evssev (71. Väyrynen), Hilßner (83. Scherff) – Benyamina0 – 1 Selcuk Alibaz (24.)0 – 2 Willi Evseev (35.)1 – 2 Kevin Kleindorff (48.)1 – 3 självmål (50.)1.064Martin Wiesner– TSV 1814 Friedland 7 – 1Bölkower SV –1 – 3– Malchower SV 2 – 1– Dynamo Schwerin 3 – 2 efter förlängning– Grimmener SV 2 – 1– FC Einheit Strasburg 5 – 2– Gnoiener SV 1 – 0FC Seenland Warin -1 – 2 efter förlängningFSV Einheit 1949 Ueckermünde –0 – 3– FC Pommern Stralsund 3 – 1SV Waren 09 –1 – 4MSV Pampow –1 – 2 efter förlängning– FC Anker Wismar 3 – 1SG Warnow Papendorf –0 - 1FSV Kühlungsborn – Torgelower FC Greif idag 14.00SG Empor Richtenberg – TSV Bützow idag 14.00