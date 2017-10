Inför FC Carl Zeiss Jena - FC Hansa Rostock

För första gången på fem år reser FC Hansa till Jena för ligamatch.

Med en skadefri trupp och 1.500 fans siktar vi på tre nya bortapoäng.

Även utanför planen har det hänt en del hos Hansa den här veckan.



Jena är nykomling och har som sådan det ganska tufft. Just nu ligger man precis under nedflyttningsstrecket efter att ha tagit tio poäng på elva matcher.Formen verkar ändå sakta men säkert vara på väg. Förra hemmamatchen vann man med 2 – 0 mot Preußen Münster. Sedan förlorade man borta mot 1. FC Magdeburg men Magdeburg är inte heller Jenas ”Kragenweite”. FC Carl Zeiss får inrikta sig på att vinna duellerna mot lagen längre ner i tabellen. Just det gjorde man i Landespokal i helgen när man slog eviga rivalen Rot-Weiß Erfurt inför 8.649 hemma på Ernst Abbe Sportfeld.Jena hoppas på så många som 9.000 åskådare till östklassikern imorgon eftermiddag. Personligen hoppas jag få se före detta Hansaspelaren Kevin Pannewitz åtminstone bli inbytt.Här en preliminär laguppställning:Koczor - Brügmann, Slamar, Grösch, Cros - Löhmannsröben, S. Eismann - Starke, Eckardt, Bock - Günther-SchmidtDet har hänt en del hos FC Hansa den här veckan. Klubben har bestämt sig för att förlänga ordförande Robert Mariens kontrakt fram till 2019. Under Mariens ordförandeskap har Hansa gjort om proffsverksamheten till ett aktiebolag och även genomfört en rad besparingar. Som bevis på Robert Mariens och styrelsens kompetenta arbete fick vi vår licens tidigare än på många år i våras.Däremot kommer vår sportchef René Schneider inte att få sitt kontrakt förlängt efter sista december i år. FC Hansa säger sig redan arbeta för att kunna presentera en ny och kompetent sportchef i januari.Robert Marien kommenterar beslutet: ”vi har för olika uppfattningar på en rad områden för att vi ska fortsätta samarbetet. För att fortsätta utveckla oss fotbollsmässigt och för att nå våra ambitiösa mål är det nödvändigt att vi byter”.Det var många som blev överraskade när Schneider presenterades som ny sportchef förra sommaren. Hansa sökte en ”utpräglad ledartyp”, en ”karismatisk personlighet” samt någon som hade erfarenhet av att vara sportchef i en 3. till 5. Liga. Schneider uppfyllde egentligen inte något av de här kraven. Mitt personliga intryck av René Schneider är att han hinte alls är rätt typ för att vara sportchef i en så pass stor klubb som FC Hansa. De intervjuer jag sett med Schneider har varit ganska intetsägande och givit väldigt få besked.René Schneider satte sig själv i en svår, kanske omöjlig sits när han i våras deklarerade att Hansa skulle behålla i stort sett hela truppen till denna säsongen. Bara för att i maj och juni behöva uppleva att spelare nästan dagligen lämnade FC Hansa. De som frågade sig vad Schneider egentligen höll på med blev ännu mer fundersamma när viktiga spelare som Maximilian Ahlschwede, Marcus Hoffmann, Matthias Henn med flera avslutade förhandlingarna med Hansa och sökte sig till andra klubbar. Till slut hade sexton spelare lämnat truppen.När Pavel Dotchev sedan blev tränare började saker och ting äntligen att hända. Dotchev såg till att värva unga talangfulla spelare och sedan stabilisera truppen med mer rutinerade spelare han själv tränat. Jag hade inte intrycket av att Schneider var särskilt involverad i dessa värvningar.FC Hansa har som uttalat mål att gå upp i 2. Bundesliga inom två år. Jag tror att vi behöver en riktigt kompetent sportchef för att klara av det.På vår presskonferens igår meddelade Pavel Dotchev att Mounir Bouziane och Tommy Grupe kommer att tillhöra truppen mot Jena. I anfallet saknas Tim Väyrynen eftersom han är avstängd även den här omgången.Pavel Dotchev berättade att Hansa använt mycket av uppehållet i ligan till att speciellt träna på offensiva situationer. Det är som bekant fortfarande skapandet av målchanser och effektiviteten fram för mål som är vårt största bekymmer. Så här lär vi starta imorgon eftermiddag:Blaswich - Rankovic (Nadeau?), Hüsing, Riedel, Holthaus - Bischoff - Alibaz (Henning?), Wannenwetsch, Evseev, Hilßner - S. BenyaminaMatchen blåses igång imorgon klockan 14. Jena räknar med i bästa fall 9.000 åskådare. 1.500 av dessa är Hansafans. Vädret blir finfint med fler än 20 grader och övervägande soligt.Domare är Martin Thomsen från Kleve. NDR och ndr.de direktsänder matchen.fredag 13 oktober 19.00VfL Osnabrück – 1. FC MagdeburgHallescher FC – Sonnenhof GroßaspachFortuna Köln – Rot-Weiß Erfurtlördag 14 oktober 14.00FC Carl Zeiss Jena – Hansa Rostock ochVfR Aalen – FSV ZwickauSC Paderborn – Werder Bremen IIochChemnitzer FC – Sportfreunde LotteSV Wehen Wiesbaden – SV MeppenKarlsruher SC – Würzburger KickersochSpVgg Unterhaching – Preußen Münster