Hertha åkte ur cupen med buller & brak

Den negativa trenden fortsätter. Ett FC Köln i superkris hittade plötsligt självförtroende på Olympiastadion och skickade ett håglöst Hertha ut ur DFB-Pokal.

FC Köln kom alltså till Olympiastadion utan en endaste vinst i vare sig ligan eller Europa League , och då bortalaget endast mäktat med tre mål på nio ligamatcher så var det givetvis Hertha som stod som förhandsfavorit i cupmötet under onsdagskvällen.Detta verkade hemmalaget vilja ta fasta på och försökte sätta sin prägel på matchen redan från inledningen. Med en klassisk 4-4-2 såg inledningen riktigt lovande ut, där Köln snarast såg tyngda ut av sin urusla säsongsinledning.Men som vanligt hade Hertha BSC förtvivlat svårt att skapa något framåt. Någon frispark från Plattenhardt och nåt halvläge från Kalou var allt som fastnade på min näthinna under första halvlek.Köln var i praktiken helt ofarliga upp till sitt ledningsmål i den 35:e minuten. Men efter ett första skottförsök som blev till ett inlägg kunde Zoller trycka in bollen distinkt medan ett förvirrat Hertha-försvar tittade på. En kalldusch för den relativt fåtaliga publik (drygt 33 000 åskådare) som dykt upp denna afton. För Köln var målet en rejält ångestdämpare och någonstans var det ändå ganska fint att se samtliga Köln-spelare springa ut till tränare Stöger för att fira något så ovanligt som en fullträff för ”Effzee”.Målet gav inte oväntat bortalaget en rejäl dos självförtroende. Med två minuter kvar av första halvlek kom så tvåan efter en hörna, där Skjelbred (som var svag matchen igenom) stod för en rent usel markering av målskytten Maroh.Det har inte varit mycket positivt att rapportera kring Hertha senaste matcherna men en positiv sak är att egna produkten Arne Maier börjat utmana de mer etablerade i truppen. I kvällens match valde Dardai att slänga in ynglingen direkt efter paus istället för Lustenberger och det blev åtminstone inte sämre med talangen på plan. Han kunde dock inte förhindra att Köln även gjorde sitt tredje mål för kvällen, då Zoller chippade i stolpen från långt håll och inbytte Clemens slog in returen.Matchen var avgjord, även om hemmalaget snyggade till siffrorna då Stark äntligen stod för en positiv prestation på bra länge då han nickade in reduceringen efter en hörna. Någon slutforcering, som kunde fått upp hoppet om ett mirakel, infann sig inte ety det kräver offensiva spelare som är skickligare än vad exempelvis Duda visat att han är så här långt denna säsong.Ut ur ännu än cup således och det känns inte ens bittert då FC Köln, krislaget nummer eins, var rejält bättre i de avgörande momenten. En förlust mot HSV till helgen och den här säsongen börjar rinna tränare Dardai ur händerna.Målskyttar:0-1 Zoller (35’)0-2 Maroh (43’)0-3 Clemens (64’)1-3 Stark (69’)