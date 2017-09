2017-09-20 20:30

BvB var ett nummer för stort

Ligaledarna var skyhöga förhandsfavoriter till vinst mot HSV som efter att ha fått tre ledande offensiva spelare skadade inte visat upp något imponerande spel. Siffrorna blev precis så stora som man kunde ana 3:0, men resultatet speglade inte riktigt spelet. Hemmalaget stod upp väl. Individuell kvalitet avgjorde matchen.

Dominerade mot Tottenham

Med 10-0 och ligaledning hade Dortmunds tränare inför matchen satt sitt lag i en klar poleposition. Mot Hamburg som såg uddlöst och en aning hopplöst ut mot nykomlingarna Hannover förväntade han sig en matchbild där de gulsvarta skulle dominera: “Även mot Tottenham var vi dominerande i spelet. Många lag har backat hem mot oss, men jag har inte pratat med HSV-tränaren. Jag vet inte hur de kommer att göra.” Hamburgs Gisdol hade dock annat i tankarna. “Vi har bra spelare i vår trupp och medel för att skapa svårigheter för motståndarna även om de är i form. Med publiken i ryggen kan vi skada dem.”



5000 osålda biljetter

Gisdol lyckades med hjälp av nyförvärvet Sahilovic skrapa ihop en startelva som såg bundesligaduglig ut. På Kostic, Hunts, Müllers positioner spelade han Hahn, Holtby, Sahilovic. Mavraj och Sakai fick göra comeback i startelvan och Jung flyttades upp på mittfältet för att fylla luckan efter Ekdal vars rygg krånglade igen. Alibianfallaren Schipplock förpassades till bänken då Bobby Wood var tillbaka efter en lättare knäskada.

Vanligtvis när BvB kommer på besök är arenan utsåld, men i år har nordtyskarna gjort ett publiktapp. Onsdag är ingen populär fotbollsdag och dagen innan match fanns det fortfarande ca 5000 osålda biljetter. Ett par tusen saknades när domare Felix Zweier blåste igång spelet.



Svartglänsande skalbaggar

Matchbilden blev inte så som Peter Bosz hade förutsätt. HSV inledde med ett modigt spel där man pressade motståndarnas målvakt Bürki till att skicka iväg långbollar. När man själv hamnade under press löstes det med lungt och metodiskt spel. BvB:s backlinje var dock disciplinerade och ställde flera gånger Hahn och Wood offside i avgörande lägen. Även om Ruhrlaget inte lyckades få igång sitt fina kombinationsspel visade de flera gånger inviduell skicklighet och speed. När den modiga och något chansartade pressen i några 50/50-chanser bröts kom de till 3 mot 2 lägen mot HSV:s mittbackar. När misstag begicks svärmade gästande lag i sina för dagen svarta dräkter likt glänsande skalbaggar runt målet och överbefolkade straffområdet. 1:0 kom vid ett sådant läge där Kagawa stod på rätt plats efter en frispark. Hemmalaget hade dock även de lägen där något avgörande kunnat ske i motsatt riktning. Vid ett par tillfällen uppstod straffsitutioner där kontakt fanns och en “snällare” domare än Zweier hade kunnat blåsa av pekandes på elvameterspunkten. Ett annat läge var en riktigt fulländad nick av Hahn efter inlägg från Holtby, men Bürki visade tyvärr vilken duglig målvakt han är.



Spiken i kistan

Kort efter att andra halvlek startat gjorde Gisdol ett byte där kaptenen Sakai som haft det svårt mot Yarmolenko fick gå och sätta sig på bänken. På andra kanten gjorde Diekmeier en av sina bästa matcher rent offensivt och han framstår mer och mer som lagets bäste ytterback. Att högermittfältaren Hanh sliter både framåt och bakåt möjliggör detta. HSV inledde inspirerat och lät inte BvB diktera villkoren. Det kändes som att man förr eller senare skulle spräcka motståndarnas nolla. Mavraj sköt stenhårt knappt utanför efter en hörnvariant med inspel från Diekmeier. Den gick i burgaveln och många i publiken trodde att det var utjämnat. Istället blev det motståndarnas Aubameyang som minuterna senare avgjorde. Han rullade in bollen i tom bur efter skott av Yarmolenko. Det efter en kontring med ett 3 mot 2 läge. Både Mavraj och Mathenia var på bollen innan den nådde den framstormande gabonesen. Efter målet hade hemmalaget inte riktigt samma övertygelse, men kämpade på. Hahn fick en möjlighet på kontring som han drog i burgaveln. “Auba” fick en chans i motsatt riktning som var ännu hetare. I 79:e minuten satte Pulisic spiken i kistan efter ett genombrott och ett felfritt avslut.



En smula tur

HSV:s nyförvärv Sahilovic var nöjd med laginsatsen, men inte med resultatet när han intervjuades av SKY efter matchen. “Vi gjorde en bra match. Vi stod emot bra, men mot Dortmund måste man ha en smula tur med sig också. Det är inte lätt mot dem. De är i klass med Bayern.”



- NUR DER HSV -

/Karl Jansson

Hamburger SV-Dortmund Christian Mathenia

Dennis Diekmeier

Kyriakos Papadopoulos

Mergim Mavraj

Gotoku Sakai

Walace

Gideon Jung

Sejad Salihovic

Andre Hahn

Bobby Wood

Lewis Holtby



Avbytare

Douglas Santos

Tatsuya Ito

Vasilije Janjicic

Bakery Jatta

Julian Pollersbeck

Sven Schipplock

Luca Waldschmidt

Roman Burki

Lukasz Piszczek

Sokratis

Omer Toprak

Dan Axel Zagadou

Gonzalo Castro

Nuri Sahin

Shinji Kagawa

Andriy Yarmolenko

Pierre-Emerick Aubameyang

Christian Pulisic



Avbytare

Jacob Bruun Larsen

Mahmoud Dahoud

Alexander Isak

Maximilian Philipp

Neven Subotic

Roman Weidenfeller

Julian Weigl



