2017-09-30 18:30

Hamburger SV - Werder Bremen

0-0



Förlustsviten bröts i nordderbyt

I lördagens sena match delade trätobröderna från nordtyskland på poängen. HSV var det bättre laget och skapade mycket när viktiga profilspelarna Hunt och Ekdal gjorde comeback. Det var dock en juniorspelare som stal showen.



Hummel, Hummel!

Det var länge sedan HSV gjorde mål nu. Vid mål på Volksparkstadion ropar stadionspeakern Lotto King Karl ut målskyttens förnamn varvid publiken svarar med efternamn varpå antalet mål hemmalaget gjort i matchen följer ropet HSV. Motståndarlaget har alltid gjort noll mål. Proceduren är standard för Bundesliga. Det som skiljer är avslutningen då kung Karl ropar “Hummel, Hummel” och hemmafansen svarar “Mors, Mors”. Detta är en äldre hamburgsk hälsningsfras som har en speciell bakgrund.



Bär ut skiten ur staden

Innan staden införde ett modernare vattensystem 1848 var vattenbärare en vanligt förekommande sysselsättning. En av dem som gick med ok och spänner från brunnarna var Johann Vilhelm Bentz. Bentz var ett av stadens första kända original. När han gick tungt lastad med sina vattenhinkar sprang stadens barn efter honom och ropade “Hummel, Hummel”. Öknamnet ska ha kommit av att han bodde i en avliden statssoldats med Hummel som efternamns lägenhet. Bentz som inte kunde ge sig på dem fysiskt då han var för tungt lastad svarade alltid “Mors, Mors” - mors är en platttysk kortvariant av “Klei mi an mors”(klia mig i arslet/ta dig i röven). Med tiden blev vattenbäraren Bentz eller Hans Hummel som han kallas en kultfigur och staden gjorde frasen till sin. Inför derbyt mot Bremen hade Nordtribüne ett gigantiskt choreo med vattenbäraren, men i sina spänner hade han inte vatten utan avföring vari Werders klubbsymbol och Bremens stadsvapen låg och flöt. Banderoller med rimmande text ramade in bilden. “Hans Hummel har avsagt sig vattenbärandet. Eftersom att han bär ut skiten ur staden.”.



Ekdal och Hunt

Gisdol fick tillbaka två viktiga spelare efter skador. Albin Ekdal och Aaron Hunt. De gick rakt in i startelvan. Tränaren överraskade och satsade även på yngre förmågor i form av defensive mittfältaren Vasilije Janjicic och vänsteryttern Tatsyua Ito. Det betydde Mavraj, Holtby, Salihovic och Walace snällt fick sätta sig på bänken. HSV öppnade lite svagt, men tog efter en sekvens där Mathenia var nära på att tappa in en nick över och spelade bra. Med mer kvalitet i passningsspelet genom Ekdal och framför allt Hunt sökte de inte långbollar utan spelade sig ur situationerna.



Rakethumlan

Den japanska vänsterkanten med Ito och kapten Sakai var lyckad vann mark gång på gång. 20-årige Ito fick den i fotbollssammanhang småväxte Sakai att se stor och ståtlig ut. Med sin 163 cm är han kortväxt även med japanska mått. Han visade dock att det inte stoppade honom och for fram som humla med raketmotor. Antingen såg han med sin teknik och fart till att sätta lagkamrater i bra lägen eller så ordnade han frisparkar när motståndarnas betydligt större och långsammare förvarare försökte få stopp på honom. Hunt tog hand om de fasta situationerna som uppstod och gjorde det med hög lägstanivå och precisa tillslag. När galningen Aytekin, som faktiskt inte gjorde allt för stort väsen av sig blåste av för halvtidsvila hade Gisdol all anledning att vara nöjd med hur hans lag tagit sig an matchen. Man dominerade klart och hade många bra avslut, men antingen så smet de strax utanför eller så var Pavlenka där och gjorde en klassparad.



Stående ovationer

Man fortsatte i andra halveken som den första slutat. HSV spelade sig fram till nya chanser. Nu nyttjade man dock mer sin högra nordtyska kant där Diekmeier och Hahn huserar. Med mer tyngd och fart än teknik och finess tog man sig fram. I 58:e minuten fick Ito kramp och var tvungen att bytas ut. Han fick rungande applåder och stående ovationer av fansen för sin insats i hemmadebuten.



En anfallsjuvel

Minuten senare hade man tre heta målchanser tätt inpå varandra. Närmast var Hahn som fick till en perfekt lopp, men Pavlenka lyckades tippa ut till hörna. Det luktade 1:0. Gästerna bytte in sin lagkapten Junuzovic som varit skadad. Med honom på planen tog de över matchen och spelade sig till målchanser. Mathenia och Papadopoulos såg som tur är till att hålla tätt. Ekdal verkade efter 70 min spel lite trött i markeringarna och duellspelet och byttes ut. Bremen mattades efter det av och Hamburg tog tag i taktpinnen igen. Det blev dock inget mål. Det hjälpte inte att 17-årige anfallsjuvelen Fiete Arp fick tre minuter i slutet av matchen. Wood imponerade inte så Arp får nog fler minuter framöver.



Mors, Mors!

“Vi gjorde en bra match och var det klart bättre laget. Vi hade potentialen att göra målen, men bollen gick helt enkelt inte in”, sa Papadopoulos efter matchen. Han imponerades av den unge japanens instats. “Ito gjorde det givetvis riktigt bra. Han är en bra kille och det glädjer mig mycket att se.” Även om man gärna hade velat och var förtjänta av en vinst så innebar resultatet att sviten på fyra raka förluster bryts. Tyvärr kvarstår den mållösa sviten och fansen får vänta minst tre veckor till nästa tillfälle att skrika “Mors, Mors”. Då kommer Bayern München på besök.



- NUR DER HSV! -



/Karl Jansson

Hamburger SV-Werder Bremen Christian Mathenia

Dennis Diekmeier

Kyriakos Papadopoulos

Gideon Jung

Gotoku Sakai

Albin Ekdal

Vasilije Janjicic

Andre Hahn

Aaron Hunt

Tatsuya Ito

Bobby Wood



Avbytare

Jann-Fiete Arp

Douglas Santos

Lewis Holtby

Mergim Mavraj

Julian Pollersbeck

Sejad Salihovic

Walace

Jiri Pavlenka

Robert Bauer

Milos Veljkovic

Niklas Moisander

Theodor Gebre Selassie

Florian Kainz

Philipp Bargfrede

Thomas Delaney

Ulisses Garcia

Fin Bartels

Ishak Belfodil



Avbytare

Luca Caldirola

Johannes Eggestein

Maximilian Eggestein

Jerome Gondorf

Izet Hajrovic

Zlatko Junuzovic

Michael Zetterer



0 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 0 KOMMENTARER133 VISNINGAR KARL JANSSON

2017-10-01 06:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-10-01 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-30 10:00:00

Hamburger SV

2017-09-24 21:50:00

Hamburger SV

2017-09-24 09:30:00

Hamburger SV

2017-09-21 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-19 13:00:00

Hamburger SV

2017-09-16 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-15 10:00:00

Hamburger SV

2017-09-13 11:12:29

Hamburger SV

2017-09-09 13:00:00

ANNONS:

I lördagens sena match delade trätobröderna från nordtyskland på poängen. HSV var det bättre laget och skapade mycket när viktiga profilspelarna Hunt och Ekdal gjorde comeback. Det var dock en juniorspelare som stal showen.Tre extremt viktiga poäng står på spel när HSV drabbar samman med ärkerivalen Werder Bremen hemma på Volksparkstadion.Hamburg förlorade för fjärde matchen i rad utan att ens vara nära. På fyra matcher har man nu gjort 0 mål och släppt in 10. Leverkusen vann enkelt med 3:0.HSV hoppas på ett trendbrott när man under kvällen drabbar samman med ett diffust Bayer Leverkusen borta på BayArena.Ligaledarna var skyhöga förhandsfavoriter till vinst mot HSV som efter att ha fått tre ledande offensiva spelare skadade inte visat upp något imponerande spel. Siffrorna blev precis så stora som man kunde ana 3:0, men resultatet speglade inte riktigt spelet. Hemmalaget stod upp väl. Individuell kvalitet avgjorde matchen.Tuffaste möjliga motståndet väntar för Hamburger SV som under onsdagskvällen tar emot ett formstarkt Borussia Dortmund på hemmaplan. Bara ett mirakel ser ut att kunna rädda HSV undan ett nytt nederlag.Det blev en välförtjänt förlust för Ekdals klubb som saknade den kreativa gnistan för att ta sig igenom motståndarnas dokumenterat tunga försvar. En tavla från Mathenia blev spiken i kistan, men nyförvärvet Sahilovic gjorde ett inspirerat inhopp och visade att liket lever.Stora skadebekymmer ställer till det för HSV inför kvällens vänskapsderby mot Hannover 96 borta på ett utsålt HDI-Arena då hela den offensiva linjen saknas.Efter att flertalet offensiva spelare skadat sig väljer HSV nu att plocka in en nödlösning för att stabilisera truppen i form av den bosniske mittfältaren Sejad Salihovic.Föga överraskande tog Hamburgs segersvit slut när man under gårdagen förlorade mot RB Leipzig med 0–2 hemma på ett glesbefolkat Volksparkstadion.