Inför Hamburger SV - RB Leipzig

Äntligen är landslagsuppehållet slut. En högoktanig kamp inleder omgång tre av Bundesliga. Obesegrade HSV ställs mot ett av ligans bästa lag. Det kan bli åka av när Werner och Forsberg bjuder upp till fredagsdans.

- AUF GEHT’S HAMBURG! -

/Karl Jansson



Matchen visas tyvärr inte i Sverige då ingen(Discovery) köpt rättigheterna för säsongen. Avspark 20:30

Preliminära laguppställningar:

HSV: Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, Jung, van Drongelen - Ekdal, Walace - Hahn, Holtby, Kostic - Wood

RBL: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Augustin, Ti. Werner

Domare: Denis Aytekin (Vad ska han hitta på denna gång?) Spelplats Hamburg: Fredagsmatch i hemmaborgen väntar. Generellt brukar stämningen vid dessa tillställningar bli något alldeles extra och inte sällan leder det till att spelarna inspireras till att bjuda på underhållande fotboll. “Det är helt enkelt upphetsande/inspirerande/fantastiskt(Geil) att springa ut på Volkspark”, menar målvakten Mathenia. Efter att ha inlett med full pott har hemmalaget chansen att återigen gå upp i tillfällig ligaledning. Förutsättningarna för en Bundesliga match i propagandans tecken finns helt klart då motståndarna väntas bjuda upp till dans. Trots detta kommer läktarna inte vara fullproppade. Motståndarna “” är numera både ekonomiskt och fotbollsmässigt bland de absolut främsta i ligan, men de är ändå inte vad man skulle kunna kalla ett storlag. Många ser dem som ointressanta och plastiga.En svår uppgift väntar die Rothosen som i våras stod för säsongens största överraskning då man vann nere i Sachsen med stora siffror. Leipzig har inlett med en förlust och en vinst, men spelmässigt har det sett riktigt bra ut. De dominerade med en oförutsägbar offensiv mot Schalke, men fick inte riktigt till det allra sista. Schalkes fick med sig tre poäng genom att utnyttja de få chanser de hade. Mot Freiburg lyckades Forsberg och co ställa in siktet bättre och det slutade med en seger i storslagen stil. Inför CL har de breddat truppen med kvalitativa spelare och behållit sina viktigaste spelare Werner, Forsberg och Kieta. Mot HSV inleder Leipzig en period av tufft matchande. Dessutom är det många i laget som återvänder från landslaget med två matcher i benen. Tränare Hasenhüttl hintade på presskonferensen inför matchen om rotation. Han framhöll kvaliteten hos nyförvärven Kampl och Bruma. De har hittills hållits utanför startelvan.En som fått starta är prestigevärvningen, supertalangen Upamecano som trots sina 18 år är stor och robust. Han bidrar med en ny dimension i spelet då han förutom sina försvarsegenskaper besitter en fotbollsteknik värdig en italiensk regista. Han är inte bara ett vapen utan också en svag punkt. Passarna blir ibland väl svåra och med sina dribblingar hamnar ur position defensivt. Detta kunde Schalke utnyttja med snabba omställningar vilket HSV:s tränare Gisdol sannolikt är högst medveten om.Läget i hemmalaget som har ligans minsta trupp är lite skadedrabbat. Främst i offensiven där kreativa duon Müller/Hunt saknas. Även på backsidan är det lite tunt då mittbacken Mavraj är avstängd och alternativet Thoelke är skadad. Defensive mittfältare Gideon Jung väntas täcka upp. Ekdal som hade problem med ryggen mot Bulgarien är glädjande nog i matchdugligt skick och deltog fullt ut på onsdagens träning. Det är också glädjande att alla återvänt utan skador efter landslagsuppehållet. Ekdal och Papadopoulos återanslöt till laget under tisdagen medan Wood som gjorde ett viktigt mål mot Honduras kom först under torsdagen. Möjligen är han för sliten för att spela hela matchen. Gisdol pratade på presskonferensen om Schipplocks styrkor och det är väl inte helt omöjligt att han får göra ett längre inhopp. Om det är mål som tränaren vill ha kanske han borde välja Törless Knöll istället. Knöll har varit het i andralaget och när HSV med kvarvarande trupp förstärkt med juniorer passade på att spela en enklare träningsmatch stod han för fyra mål. Även Holtby som väntas ersätta Hunt hamnade i målprotokollet.Hamburgs tränare har ett förflutet med motståndarklubbens sportchef Ralf Rangnick. Rangnick är läromästaren som introducerade Gisdol på den stora scenen. Han hade honom som andretränare i Schalke och var den som senare tog in honom som huvudtränare i Hoffenheim . De har fortfarande kontakt om än inte så regelbundet som förr. Lärjungen vill återigen smälla mästaren på fingrarna, men vet att det blir svårt. “De har otroligt bra kvalitet och spelare med speed på varje position, men vi vet också vad vi kan.” Han verkade inte speciellt intresserad av att uttala sig varken för eller emot Leipzig som klubb. “Jag vill inte prata så mycket om Leipzig. Jag tycker att mitt manskap har förtjänat att stå i centrum för fokuset. Jag är säker på att vi kommer att ge allt och komma nära våra maxgräns.” Leipzig får ändå gälla som favoriter. För HSV gäller det att skrälla igen./Karl JanssonMatchen visas tyvärr inte i Sverige då ingen(Discovery) köpt rättigheterna för säsongen. Avspark 20:30Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, Jung, van Drongelen - Ekdal, Walace - Hahn, Holtby, Kostic - Wood: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Augustin, Ti. WernerDenis Aytekin (Vad ska han hitta på denna gång?)

Äntligen är landslagsuppehållet slut. En högoktanig kamp inleder omgång tre av Bundesliga. Obesegrade HSV ställs mot ett av ligans bästa lag. Det kan bli åka av när Werner och Forsberg bjuder upp till fredagsdans.Det här hände hos Hamburger SV under sommarens övergångsfönster.HSV följde upp ligapremiären med ännu en seger med kuriosa förtecken och befinner sig nu i en överraskande ligaledarposition. Inför matchen menade experter att Köln var en klar favorit, men saknaden av Modeste var tydlig. Dessutom visade die Rothosen en svårslagen laganda och kampvillighet. Ekdal var stod för en fin insats som han krönte med att organisera 3-1 efter en rush på övertid.Efter den viktiga segern i premiären mot Augsburg väntar nu en betydligt svårare uppgift när HSV ställs mot ett revanschsuget Köln på bortaplan.För första gången på sju år gick Hamburger SV segrande ur en säsongspremiär när FC Augsburg besegrades på hemmaplan. Det dock på bekostnad av matchhjälten Nicolai Müller, som mycket dråpligt slet av korsbandet i samband med sitt målfirande.Ett befarat bottenmöte väntar på Volksparkstadion. Efter uttåget i cupen har laget kölhalats i pressen. Bland annat har Kühne och mamma Lasogga varit i luven på varandra . Det är läge att bryta den fleråriga trenden med darriga ligapremiärer.Hamburg är ute ur cupen. Trots en man mer i 70 minuter blev det platt fall och storförlust med 3:1 i andra omgången mot VFL Osnabrück. Tredjeligalaget försvarade sig väl och var hypereffektiva i de få anfall de hade. HSV var precis som tidigare under försäsongen utan skärpa i avslutningsögonblicken. “Nu måste vi snabbt förbättra oss inför ligapremiären”, sa kapten Sakai efter matchen.Säsongens första stora eldprov står för dörren när HSV i eftermiddag beger sig västerut för möte med VfL Osnabrück i den första omgången av tyska cupen.Slutligen har HSV gjort sitt val gällande en ny mittback då talangfulle Rick van Drongelen under torsdagen skrev på ett kontrakt med klubben.Neven Subotic är hett eftertraktad i de norra delarna av Tyskland då både HSV och Werder Bremen vill knyta åt sig mittbacken.