Inför: HSV – Borussia Dortmund

Tuffaste möjliga motståndet väntar för Hamburger SV som under onsdagskvällen tar emot ett formstarkt Borussia Dortmund på hemmaplan. Bara ett mirakel ser ut att kunna rädda HSV undan ett nytt nederlag.

Bundesliga är inne i en intensiv period med omgång mitt i veckan. För Hamburgs del innebär det en minst sagt tuff uppgift då man ställs mot serieledaren Borussia Dortmund hemma på Volksparkstadion.



De gulsvarta från industristaden i västra Tyskland har öppnat upp säsongen starkt med tre vinster och ett oavgjort resultat på de fyra inledande matcherna. Senast fullständigt pulveriserade man Köln med 5–0 och visade allmänheten att man den här säsongen har det som krävs för att på allvar kunna utmana om titeln.



Riktigt så bra har det inte gått för HSV inledningsvis, även om man innehar sex starka poäng. De två senaste matcherna har man dock förlorat och det troligtvis mycket på grund av de skador som drabbat flertalet av nyckelspelarna.

Senast borta mot Hannover 96 saknades hela den offensiva linjen bestående av Nicolai Müller, Aaron Hunt, Filip Kostic och Bobby Wood – vilket var märkbart då laget inte skapade så mycket som en målchans.



Lyckligtvis ser den sistnämnde ut att kunna spela mot Dortmund, men de övriga tre har fortfarande en bit kvar innan de är redo för match igen. Samma sak gäller Rick van Drongelen, som tvingades linka av planen med stora smärtor mot RB Leipzig. Till en början såg det inte ut att vara någon vidare allvarlig skada för holländaren, men efter ytterligare undersökningar visar det sig att han troligtvis kommer missa minst tre matcher till.



Mot Hannover fick Douglas Santos chansen som ersättare på vänsterbacken. Det väntas han få även mot Dortmund, trots att han inte på något sätt och vis imponerade.

En förändring som däremot väntas ske i defensiven är att Gideon Jung förpassas till bänken till förmån av Mergim Mavraj. Den albanske mittbacken fick se fredagens nederlag från en bänkplats men lär nu få spela från start.



Sejad Salihovic fick mot Hannover göra sin debut för HSV trots att han bara tränat ett par dagar med laget. 32-åringen gjorde ett piggt inhopp och ska man tro tyska media kommer han spela från start mot Dortmund.



Gästerna har förutom Bundesliga även Champions League att tänka på och det är inte omöjligt att tränare Peter Bosz väljer att rotera bland sina spelare för att inte riskera trötta ben och skador. Det är redan ett flertal av hans manskap som befinner sig i sjukstugan, men ändock väntas han kunna mönstra en stark startelva som lär göra livet jobbigt för spelarna i HSV.



På förhand är känslan att endast ett mirakel kan rädda hemmalaget undan ett nytt, bittert nederlag. Det kommer krävas en felfri laginsats om man ska kunna knipa någon poäng, vilket kommer bli svårt med så många nyckelspelare borta.



Matchen startar klockan 20.30 och går att se via Unibet.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Ekdal, Walace - Hahn, Holtby, Salihovic - Wood



Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Zagadou - Sahin - Castro, Götze - Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic

0 KOMMENTARER 34 VISNINGAR 0 KOMMENTARER34 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-09-19 13:00:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-09-19 13:00:00

