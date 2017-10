2017-10-14 15:30

Mainz 05 - Hamburger SV



Inför Mainz - HSV

En viktig match stundar för mållösa HSV. Läget i laget är oklart.

På en åker utanför Mainz brakar Bundesliga igång igen för Hamburger SV. Följande helg kommer rekordmästarna på besök och sedan bär det av till huvudstaden där en tuff bortamatch väntar. Förväntade noll poäng i de två följande omgångarna alltså. Med positionen på kvalplats efter fem mållösa matcher är det läge att plocka pinnar nere i karnevalsstaden. Mainz som ligger på samma poäng, men som har en bättre målskillnad har ett något mindre pressande schema framöver. Kan hanseaterna använda pressen för att få till en vändning på sin olyckliga trend eller blir det ett mer avslappnat hemmalag som avgår med segern?



Som ofta är fallet efter ett landslagsuppehåll är läget i truppen lite oklart. Ofta uppstår chanser för spelare utanför den ordinarie startelvan att slå sig in. Kanske får succémannen Ito chansen igen. Kostic som kvalificerade sig med sitt Serbien åkte på en muskelskada under samlingen och läkare kommer bedöma huruvida han aktuell för matchspel. Gisdol hade dock förhoppningar om att kunna ha med honom i truppen. Ito som ersatte med bravur senast har precis som sin kollega på högerkanten, André Hahn varit magsjuk på sista tiden och missat två träningar. Itos japanske kollega tillika lagkapten Gotoku Sakai landade redan i onsdags efter landskaper om Nya Zeeland och Haiti. Förhoppngsvis lyckas han ställa om tidsmässigt till lördagen vilket Gisdol har uppfattningen om att han brukar klara. Vill det sig illa kan vänsterflanken vara ur slag med en jetlaggad och en trött spelare efter magsjuka.



Ett annat avbräck kan vara att lagets anförare som tar sig an varje närkamp som om det gällde slaget vid Thermopyle är avstängd i matchen. Papadopoulos ledde med brett bröst sitt Grekland till en kvalplats och snuvade föregångaren Spahic på möjligheten till ett sista VM. Mavraj och Jung får troligen bilda mittlås. Ett glädjande besked är att Gisdol öppnar för en comeback av van Drongelen som gjorde det bra i de två öppngsmatcherna innan han blev skadad. Han är en option för så väl mittlås som vänsterbacksplats. Unge schweizaren Janjicic gjorde tillsammans med Ekdal en solid insats mot rivalerna från Bremen senast, men fick ett elakt sår i U-landskampen. Gisdol är skeptisk till insats i helgen. Inte heller den tredje juvelen från matchen mot Bremen Fiete Arp kan bidra i matchen då han är i Indien i full fart med att skjuta hem en U:17-titel till Tyskland. I stället ligger förhoppningarna återigen till Wood som inte imponerat på sista tiden. Han landade i torsdags efter att hans USA snuvats av ett förmodligen korrupt Panama på en VM-biljett.



Måltorkan är ett givet tema inför matchen, men Gisdol har inte uttryckligen velat fokusera på det. “Det där sista lilla som ska till för att vi ska få bollen över linjen måste vi frambringa. Men på träningarna fokuserar vi inte extra på avslut. Vi visade mot Bremen att vi kan skapa målchanser och vi visade i träningsmatchen att vi kan göra mål.” Träningsmatchen han syftar på är segern 13-1 mot Rügenbergen som spelarna som inte är landslagsuttagna stod för torsdagen den 5:e. Hahn stod för fem av målen. En som verkligen inte vet var målet står är ytterbacken Dennis Diekmeier. Han har förnärvarnade rekordet i mållösa Bundesligamatcher.



Dennis fokus under landslagsuppehållet blev i stället media. Han medverkade tillsammans med frugan Dana i en TV-serien Notruf Hafenkrane där kommisarie Melanie Hansen löser fall i Hamburgs undre värld. Han hann även med en längre intervju i kicker där han förklarade sin djupa relation till klubben och önskade att den återigen blev mer familjär. Han framhöll FC Bayern som exempel på att lyckas kombinera det familjära med att verka på en större scen. Något som understryker detta är att kultmusikern och stadionspeakern Lotto King Karl inte längre har någon kontakt med laget, men får desto större uppmärksamhet när han besöker bortmtcher exemplvis i Bayern. Senaste spelaren han kände lite närmre var Dennis Aogo vilket han beklagade i podcasten “HSV meine frau” för några veckor sedan. Kanske borde han och DD2 slå sina påsar ihop och verka i en nygammal riktning.



Nästa anhalt är alltså Mainz. Där trevlige hamburgkeepern Rene Adler numera huserar. Gisdol väntar sig ett hemmalag med aggressiv press och direkt spel. De tillresta nordtyska fansen hoppas att bussige Rene kan “bjussa” på första målet. Det kan bli avgörande. Avspark 15:30.

- AUF GEHT’S HSV! -

/Karl Jansson



preliminära uppställningar

Mainz: Adler - Donati, Bell, Diallo, Brosinski - Gbamin - F. Frei, Latza - Öztunali, Fischer - Muto

HSV: Mathenia - Diekmeier, Jung, Mavraj, van Drongelen- Ekdal, G. Sakai - Hahn, Hunt, Ito - Wood

2017-10-14 06:00:00

