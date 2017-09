Offensivt decimerat HSV föll mot stabila H96

Det blev en välförtjänt förlust för Ekdals klubb som saknade den kreativa gnistan för att ta sig igenom motståndarnas dokumenterat tunga försvar. En tavla från Mathenia blev spiken i kistan, men nyförvärvet Sahilovic gjorde ett inspirerat inhopp och visade att liket lever.

EN KVALITET SOM SAKNAS

Inför matchen mot vänklubben ”lilla HSV” saknades viktigt offensiv kraft då lagets tre kreatörer Aaron Hunt, Nicolai Müller och Filip Kostic alla spenderar tid på rehab efter mer eller mindre långvariga skador. Samtliga medlemmar av denna kreativa trojka är spelare som med en löpning, dribbling eller pass kan ställa riktigt jobbiga frågor till ett organiserat försvar av Bundesligasnitt. Då denna kvalitet i stort saknas bland övriga spelare i ligans tunnaste trupp gjorde sportchefen en något överraskande manöver och värvade i veckan in Bundesligaveteranen och frisparksspecialisten Sejad Sahilovic. Efter en misslyckad sejour i Kina är det två år sedan han spelade europeisk toppfotboll. Han ska ha överraskat alla med sina med beröm godkända resultat på de inledande fysiska testerna.



DEN ENLIGT PAPPRET MEST SVÅRFORCERADE MOTSTÅNDAREN

Att tränare Gisdol inte valde att starta med bosniaken förvånade ändå inte riktigt då man inte visste riktigt hur han stod sig fotbollsmässigt. Han stod dock för ett par rokader i den tänkta elvan. Hawaianske forwarden med det på något sätt passande namnet Bobby Wood har haft en skavank med sitt knä som slogs upp på sista träningen inför matchen. Gisdol valde iskalle Shipplock som inte ens gjort mål mot hoprafsade lokala gäng under försäsongen då laget vunnit med nära tvåsiffrigt. Att ställa upp en så sval anfallare mot tysk elitfotbolls just nu enligt pappret mest svårforcerade motståndare kunde bara sluta på ett sätt. Hannover har på 14 matcher hållit nollan vid 10 tillfällen. Förhoppningen låg hos gambianske flyktingen Bakery Jatta som även han fick chansen när skadorna slagit till. Jatta som tagit sig över Medelhavet under umbäranden och sökt asyl i Tyskland för runt två år sedan hade inte tidigare spelat organiserad fotboll. I andra laget har han visat att han håller väl för nordtyska regionalligan med 12 mål på 14 matcher och han är en av anledningarna till att man aspirerar på 3:e Bundesliga nästa säsong.



ULTRAS RAUS

I matchen visade det sig dock att han har en bit kvar. Kreatören som skulle sätta honom i spel saknades och i pressspelet värderade han inte önskvärt. En som gjorde vad han kunde gällande pressen var Sven ”Schippo” Schipplock, men det är svårt att motivera en forward vars främsta egenskap är defensiven. HSV började inspirerat och hade en farlig målchans tidigt då Holtby med sin vänster drog en frispark i bra läge tätt utanför. Strax därefter avbröts matchen för några minuters uppehåll då HDI-Arena rökfyllts sedan bortasektionen försökt bidra med manlig stämning genom att bränna av ett större antal bengaler. Kort efter att någorlunda sikt på planen återigen möjliggjorde att matchen återupptogs blev det ett nytt avbrott. ”Schippo” verkade inspirerad av fansen och visade sina kvaliteter då han inte vek ner sig mot motståndarbacken Felipe som var tvungen att bytas ut efter att ha fått två knän i revbenen. Efter avbrotten tog H96 över matchen som präglades av tekniska fel och kamp halvleken ut. De mer familjära delarna av åskådarna tröttnade på högstadietupparna och skanderade ”Ultras raus” någonstans mitt i halvleken. Papadopoulos var för dagen Kapten då Sakai och Mavraj saknar form. Han tillsammans med Jatta första halvleks mest framträdande Hamburgspelare.



EN TÄMLIGEN MÄNSKLIG FRISPARK

I andra halvlek fortsatte de tekniska blundrens tid med många bortslagna bollar och oreflekterade beslut. H96 var fortsatt något mer dominerande och ett HSV som hade svårt att få bort bollen i avgörande situationer fick se Hamburgbördige Österrikaren Martin Harnik peta in bollen på bästa Insaghivis i en situation där Ekdal och Holtby inte framstod som de mest stabila pjäserna Bundesliga har att erbjuda. Under en nästföljande period öppnade HSV bakåt då man försökte Kvittera. Hemmalaget hade dock fått råg i ryggen och det var närmare 2:0. DIekmeier räddade laget kvar i matchen vid två tillfällen. HSV tog över allt mer och med 15 minuter kvar kändes det som att det här kan nog gå. Jatta fick gå ut och Sahilovic fick göra debut. Med honom på planen började laget hitta rätt och de tekniska felen blev färre. H96 punkterade matchen just som det kändes som att 1:1 var som mest nära. Mathenia släppte en retur mot straffpunkten på en tämligen mänskligt slagen frispark från bra position inbytte Bebe var framme och bredsidade in. Domaren som i matchen var osynlig och gjorde sitt jobb väl hörde först efter med VAR i Köln och dömde sedan mål. Gidols mannar visade moral då man trots det hopplösa laget tryckte på mot slutet, men det var aldrig riktigt nära. Diekmeier och Sahilovic var HSV:s mest framträdande spelare under denna halvlek.



MOTSVARANDE ÖVRE MEDELKLASS

Die Rothosen har nu spelat fyra matcher och förlorat två och vunnit två. Vinsterna har kommit mot Köln som utan Modeste riskerar att bli en kandidat för nedflyttning. Augsburg som är det andra laget man slagit känns inte heller som ett starkt lag det här året. Förlusterna har kommit mot Leipzig som sett till spelet ser ut att återigen ta minst en Europaplats – ett topplag. Nu förlorade man borta mot Hannover som med sin solida defensiv och en måltjuv i Harnik framåt. De toppar nu överraskande ligan tillfälligt, men lär som de flesta nykomlingar med lite ambition och kapital bli ett mittenlag motsvarande övre medelklass. Nästa år börjar troligen en långsam, men oundviklig resa ner mot de undre regionerna.

- NUR DER HSV -

/Karl Jansson

KARL JANSSON

2017-09-16 06:00:00

