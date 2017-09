Lössl på utlån i främmande land!

Mainz tredje målvakt briljerar i PL

Undrens tid är inte förbi, oönskad i Mainz gick Lössl på lån till Huddersfield. Där är han nu en av ligans bästa målvakter, klia sig i huvudet må de tyska experterna göra. Förvånad? Nja jag gillade Lössl han ersatte Karius rakt av men fick en svacka efter jul. En utländsk målvakt har man mindre tålamod med och snart fick den ungen talangen Jannick Huth ta över.





Mainz sparkade tränare Martin Schmidt har tagit över ett svagt



Vår nye tränare heter Sandro Wagner är 38år och givetvis egen produkt. med tanke på hur dåliga de flesta äldre tyska tränare är, är det bäst att ta ur de egna leden. Sandro är modernare än Martin spelar 5 backslinje och skippar nr10, vilket är bra då Mainz inte har någon nummer 10. I Wolfsburg finns Malli så det blir en spännande återförening. Wagner har trots en svag öppning fått god kritik internt, man anser att det ser bra ut. Mot Hertha såg det onekligen bra ut, backlinjen var helt tillsluten och gick även på offensivt ibland. Nye Abdou Diallo såg fantastisk ut, en bollkontroll jag nog aldrig sett hos en Mainzback tidigare. Diallo kom från Monaco och var inte billig (5 miljoner euro) men det verkar han vara värd.



För övrigt undrar jag när Dortmund ska lära sig spela försvar? Vad sa Martin Åslund, Ajaxpajas, det såg lika hemskt ut som Klopps Liverpool.

2017-09-27 08:34:23

