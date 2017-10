Inför Kaiserslautern - VfB (DFB-Pokal)

Skall det mullra på "Betze" igen?Det behövs nog för de röda djävlarna från Pfalz ligger på sista plats i Zweite Liga. En av de få ljuspunkterna är dock nykomlingen Sebastian Andersson, som gjort fem mål hittills och som emot Greuther Fürth gjorde tre mål på nio minuter. Annars är det ingen rolig läsning för tränare Jeff Strasser, som ryckte upp laget med just den segern, men som senast såg 0-1 mot Duisburg som ett bakslag.Nu kommer VfB Stuttgart till staden. Ett VfB som förlorar och förlorar på bortaplan och som nu skall använda sig av DFB-Pokal som en trendvändare.Hur skall nu detta gå?Laget spelade en äckligt disciplinerad defensiv mot RB leipzig. Inte en enda lus släpptes in i straffområdet. Det var ett slumpskott av Marcel Sabitzer som gick in bakom Zieler. I övrigt var det ihopbommat och den allt starkare och säkrare Badstuiber hade svalt nyckeln.Mot Kaiserslautern måste det dock till ett helt annat spel. Det funkar inte att defensivställa åtta man i laget för att försvara sig och låta en vilsen japan försöka avgöra matchen. Nu måste Wolf tänka om, våga spela offensivt, våga skicka fram ytterbackarna och förse abfallet med bra bollar. Jag kan mycket väl tänka mig att han kör en dubbelspets med Ginczek och Terodde för att skapa tryck och fyller på med Brekalo, Asano eller Akolo bakom, så att det blir fyra stycken offensiva spelare.Fortfatande saknas Zimmermann, Gentner, Mané, Kaminski, Aogo och Donis.Laget:Zieler-Baumgartl,Badstuber, Pavard-Beck,Ascacibar,Akolo,Insua-Brekalo, Terodde, GinczekJeff Strasser tog över efter en miserabel start och har fått lite fart på styrkorna. Tyvärr saknar man den väldigt vikte Halfar och forwarden Kaspar Przybylko. Detta har påverkat anfallsspelet. Det saknas en bra länk(Halfar) mellan lagdelarna och mycket rutin går förlorad. Dagens lag är uppbyggt kring Christoph Moritz med sin rutin och så en målvakt i Marius Müller, som står bra på linjen. Gamle VfB:aren Mweene har gjort en bra säsong hittills och varit en av de starkare i laget, men han är ganska ensam.Laget.M. Müller - Kessel, Vucur, Modica - Mwene, Guwara - Ziegler, Moritz - Atik, Borrello - Anderssonmatch ikväll.