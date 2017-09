Inför VfB - Augsburg

Det är födelsedag i Stuttgart 25 år gammal blir han. Stuttgarts mest populära figur.Nej - inte Terodde. Inte Gentner.Maskotten Fritzle är namnet. Den gröna varelsen med Stuttgart-tröja fyller 25 år och VfB löper in på arenan med en specialdesignad tröja. Det ä således Fritzle-dag och alla maskotter i hela världen firar. Det äts tårta och man kastar små-maskotter på varandra.FC Augsburg står i spelargången och skall visa hur man spelar fotboll. Det är egentligen den närmaste grahnen- ja nästan, men Augsburg är nästan från Schwaben.Lite om förutsättningarnaDet har blåst om Augsburg nyligen då Daniel Baier var oförskämd mot Ralph Hasenhüttl. Han fick en avstängning och fick be om offentlig ursäkt. Men Augsburg har inlett bra med tio poäng på fem matcher och framför allt har just Daniel Baier tillsammans med lille Khedira-som äntligen verkar slå igenom- dominerat. Sedan har islänningen Finnbogassom gjort mål. Längst bak har holländaren Gouweleeuw imponerat med ett starkt positionsspel och den starke Marwin Hitz håller ihop laget bra i mål.De har överraskat. Augsburg har spelat en rolig och underhållande fotboll med snabba omställningar och rakt på mål.Stuttgart får det jobbigt och får se upp.LagetHitz - Opare, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Koo, Khedira - Heller, Gregoritsch, Caiuby - FinnbogasonVfBNyckelspelare är åter i laget då Badstuber ich Ginczek kan kliva i laget. Ett avbräck är att Chadrac Akolo inte finns med i den trupp som VfB tar med till matchen, Sedan tidigare är Gentner,Grgic, Insua och Zimmermann skadade.Intressante Ascacibar får mer och mer plats på mittfältet, men när skall Terodde näta månntro.Mangala lär ersätta Gentner centralt och man misstänker att Badstuber spelar och Ginczek sitter på bänken. Jobbigt att behöva flytta på Pavard, Baumgartl eller Kaminski som alla varit bra. Misstänker att Kaminski får kliva åt sidan dock.Zieler-Badstuber, Baumgartl, Pavard-Beck, Ascacibar,Mangala,Aogo-Donis och Asano-TeroddeAuf geht's.,