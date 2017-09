VfB nollade Wolfsburg

"Die Festung Stuttgart Steht"Dagarna före starten av Cannstatter Was'n så bjöd VfB på fest i Mercedes-Benz-Arena. Wolfsburg kom på besök och skulle visa hur man spelade forbol i Niedersachsen. Det blev inte riktigt som tränare Jonker tänkte utan VfBs tränare Wolf gick segrande ur bataljen efter en match som dominerades av hemmalaget.Wolf släppte in Ascacibar och Donis från start och vilade Mangala och Brekalo. Den sistnämnde började bra mot Hertha Berlin , men har tappat i kraft och var nog väldigt besviken att inte få spela mot den klubb han är utlånad från.Men Wolfs val av spelare skulle visa sig vara ett lyckokast.Santiago Ascacibar var som en gläfsande kamphund på mittfältet. Han skar ut en en fin liten yta framför försvaret och den var hans. Han prenumerade på den biten och tog i princip allt som dök upp där, In i närkamp, ta boll och spela enkelt vidare. Här får gamle gnagaren Ofori jobba för att få tillbaka sin position. Fast det kanske öppnas upp en chans. För tyvärr fick Christian Gentner ett knä i ansiktet av målvakten Casteels när det var tio minuter kivar och han bröt kind och okben. Anastasios Donis var lagets bäste spelare offensivt. Löpvillig, utmanande och skapade mycket. Greken gjorde livet surt för ytterbackarna på sin vänsterkant.VfB vann matchen med 1-0 denna dag och det var återigen nye Chadrac Akolo som skulle visa sig på den styva linan, då han tog en retur efter ett eget skott. Dock var det Donis som drog upp anfallet på kanten och skapade chansen, som Casteels dubbelräddade innan Akolo slog in målet strax före paus.Det var ingen stor match som utspelades på Mercedes-Benz-Arena. Det var solsken och ett väldigt uddlöst Wolfsburg som hela tiden mitades undan av en trebackslinje där Baumgartl-Kaminski och Pavard styrde. Ytterbackarna Beck och Aogo följde med bra upp i anfallet och Aogo hade några väl avvägda inlägg. Donis träffade stolpen. Robin Knoche var den som hade Wolfsburgs farligaste chans då han nickade tre meter utanför målet. Didavi fick en frispark, men prickade två killar på översta läktarraden.På det hela taget ett stabilt spel av Stuttgart mot ett uddlöst Wolfsburg. Två segrar av fyra möjliga. Fortfarande har dock Simon Terodde inte nätat. Det kommer nog.