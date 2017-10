Två mål av Robinho vände derbyt

Atlético Mineiro besegrade lokalrivalen Cruzeiro på bortaplan efter att Robinho fullbordat vändningen i andra halvlek.

Robinho och hans Atlético Mineiro har inte haft sin bästa säsong. Laget har lämnat streckstriden men ligger just nu i ingenmansland i mitten av tabellen. Ärkerivalen Cruzeiro jagar en plats i Copa Libertadores och på söndagskvällen möttes de båda på Mineirão i Belo Horizonte. Thiago Neves gav hemmalaget ledningen en kvart före paus och det dröjde en kvart in på andra halvlek innan repliken kom. Fábio Santos slog ett inlägg som Fred nickade vidare till venezolanske landslagsmittfältaren Rómulo Otero, som skallade in kvitteringen. Några minuter senare avancerade Robinho in i straffområdet och satte 2-1 vid bortre stolpen. Den före detta VM-anfallaren curlade sedan vackert in trean i bortre krysset när tio minuter återstod, och gav sitt lag segern.Det spelades ytterligare ett riktigt hett derby på söndagen. I Salvador tog Bahia emot Vitória i en match med stor betydelse för striden kring strecket. Hemmalaget lyckades ta tre viktiga poäng sedan Edigar Junio petat in bollen från nära håll i den sista ordinarie matchminuten. Laget är nu på fem poängs avstånd från Vitória, som är närmast under nedflyttningsstrecket.En poäng efter Bahia ligger São Paulo efter hemmasegern mot Flamengo. Argentinske anfallaren Lucas Pratto nickade in ettan innan Hernanes avgjorde med att sätta 2-0 strax före paus. Förutom att lyfta São Paulo i tabellen innebar resultatet även att det blir något tuffare för Flamengo som jagar en plats i Copa Libertadores. Laget kan förlora sjätteplatsen om Botafogo besegrar serieledaren Corinthians på hemmaplan natten mot tisdag.