VM-kval: Chiles med kniven mot strupen efter kollaps

Det var egna misstag och bristen på mål som kom att straffa Chiles landslag i de två VM-kvalmatcherna som spelades. Vägen till VM i Ryssland nästa sommar verkar ha grusats efter de två förlusterna.



På förhand visste vi om att det var två tuffa matcher som väntade Chile. Paraguay, som skulle kämpa in i det sista så länge de hade en matematisk möjlighet till att kvala in i VM, och Bolivia som endast hade hedern och rivaliteten att spela för, något man aldrig får underskatta i fotboll, stod som bekant för motståndet.



Matcherna

Första matchen, hemma på Estadio Monumental i Santiago, kom att bli en större missräkning för Chiles del. När Arturo Vidal nickade in en frispark i eget mål, hade inte Chile vad som krävdes för att vända matchen. Trots att man tryckte på framåt, var det återigen anfallsspelet som fallerade. Efter vad som kom att utvecklas till en kollektiv kollaps, visade slutsiffrorna 0-3, ett slutresultat som är svårt att förklara bort.



Efter en smärtsam förlust i den matchen man räknade att vinna, var man nu piskade att slå Bolivia borta i La Paz. Ett mardrömsscenario för Chile, som dock inte hade förlorat mot Bolivia sedan år 2000.



Tyvärr för Chiles del tog den höga höjden ut sin rätt på spelarna. Man blev utspelade under större delen av matchen och Bolivia radade upp chanser inledningsvis, speciellt på fasta situationer. Arturo Vidal fick en möjlighet att göra mål på öppen bur efter ett inlägg från Marcelo Isla, dock från snäv vinkel och avslutet liknade mest en passning till bollkallen som stod bakom målet. Närmare än så kom inte Chile att spräcka Bolivias nolla. Istället tog Bolivia ledningen via en straff. Straffen blev tilldömd efter att Marcelo Díaz agerade orutinerat då han försökte blockera ett bolivianskt skott med armarna, som befann sig långt från sina naturliga positioner. Lagdel för lagdel, gjorde Chile långt ifrån en godkänd match på Estadio Hernando Siles.



Visst kan man peka på att matchen spelades 3,6 kilometer över havet, dock har det inte hindrat Chile från att få bra resultat tidigare. Visst har man rätt att förvänta sig mer av dessa rutinerade spelare när de finner sig med kniven mot strupen. Matchen slutade med 1-0 seger för Bolivia, som tog matchen på största allvar. Arturo Vidals tårar på väg ut från planen var talande för Chiles krampaktiga spel.





Tabelläget och framtiden



Lag: P MS SM



1. Brasili 37 +27 16

2. Uruguay 27 +10 16

3. Colombia 26 +3 16

4. Peru 24 +1 16

---------------------------------------------------------

5. Argentina 24 +1 16

---------------------------------------------------------

6. Chile 23 +1 16

7. Paraguay 21 +6 16

8. Ecuador 20 0 16

9. Bolivia 13 -20 16

10. Venezuela 8 -17 16





Som det ser ut nu, har Chile halkat ner från 4:a till 6:a och befinner sig alltså under både direktkval strecket och Play-off positionen. Peru överraskade och tog sig upp till 4e positionen och har just nu fördel. Dock ska Peru möta Argentina i nästa omgång. Vid ett favorabelt resultat mellan Peru och Argentina, kan Chile smita förbi. Chile är nu beroende av att andra lags resultat ska gå rätt väg, samtidigt som man måste vinna de bägge återstående matcher. Nu måste man slåss om den sista direktkvalsplatsen samt Play-off platsen. Ecuador hemma och Brasilien borta är inget lätt schema, speciellt med tanke på att en förlust skulle innebära enorma svårigheter för Chile att ta sig till VM. Något som talar för Chile är att spelarna har det i sig. Det var endast ett år sedan, i princip samma lag vann Copa America för andra gången i rad. Kvaliteten på spelarna är det inget tvivel kring, utan det är upp till Antonio Pizzi att få fram det bästa ur samtliga spelare nu när den gyllene generationen befinner sig på sina karriärers höst. Min personliga största oro är bristen på mål från Chile. Man kan inte förvänta sig att laget ska spela perfekt fotboll varje match, dock måste målen börja sitta. Detta är en aspekt som brukar skilja framgångsrika lag ur mängden.

Vi väntar spänt till nästa och avgörande kvalomgång.







Vamos Chile que se puede!