Hulk en av hjältarna i otroligt straffdrama

Guangzhou Evergrande - Shanghai SIPG 5-1 (Totalt 5-5, Shanghai SIPG vidare efter straffar 4-5)

Trots en klar ledning med 4-0 för bortalaget Shanghai SIPG var Tianhe Stadium fullsatt inför returmatchen i den helkinesiska kvartsfinalen av asiatiska Champions League på tisdagen. Få trodde att regerande kinesiska mästarna Guangzhou Evergrande skulle kunna vända på steken i returen och ta sig vidare till semifinal. Men i första halvlek visade Luiz Felipe Scolaris lag att man definitivt inte hade gett upp.Guangzhou Evergrande behövde göra många mål och tog inte helt oväntat tag i matchen från start. Framförallt kom man runt en hel del på kanterna och det märktes att André Villas-Boas varit tvungen att sätta ihop en nykomponerad backlinje i avstängda försvarsduon Fu Huan och He Guans frånvaro. Efter drygt tjugo minuter var det dock ordinarie mittbacken Shi Ke som missade en undannick. Brassen Alan Carvalho smög in bakom honom och kunde fri med målvakten Yan Junling sätta 1-0 till hemmalaget. Upphämtningen var påbörjad.Tio minuter före paus kom Zhang Linpeng återigen förbi på sin högerkant innan han slog ett precist inlägg som Alan Carvalho nickade in stenhårt vid främre stolpen. Guangzhou Evergrande hade sedan två frilägen innan paus, när först Ricardo Goulart sköt utanför och sedan Alan fick se sin boll räddas på mållinjen. Trots det var det bara 2-0 efter första halvlek.André Villas-Boas var inte nöjd i paus och gjorde två byten när han dels tog ut vikarierande vänsterbacken Zhang Wei och även plockade bort osynlige spjutspetsen Lü Wenjun. Den brasilianske fixstjärnan Elkeson förblev emellertid på bänken matchen ut. Även Guangzhou Evergrande hade en bänkad brasse i form av klubbikonen Muriqui som gjorde entré tio minuter in på halvleken.Mitt i andra halvlek hade Ricardo Goulart ett giftigt skott som Yan Junling räddade i stolpen och ut. Ytterligare ett mål hängde i luften och det skulle bli just Ricardo Goulart som gjorde det. Med sju minuter kvar slog tvåmålsskytten Alan ett ganska lågt inlägg som Ricardo Goulart slängde sig fram och nickskarvade i mål. Markeringen från Shanghai SIPG:s försvar var i det närmaste obefintlig.På tilläggstid hände sedan det otroliga. Vänsterbacken Li Xuepeng slog ett inlägg som Ricardo Goulart gick upp och nickade i mål. 4-4 totalt och en galen dramatik in mot slutet. Målet innebar förlängning eftersom inget av lagen lyckats göra mål på bortaplan. Guangzhou Evergrande hade ett stort psykologiskt övertag på sina motståndare som sett oerhört bleka ut hela matchen. I förlängningen gällde ingen regel om flest gjorda mål på bortaplan.Guangzhou Evergrandes övertag blev än större knappt tio minuter in på förlängningen då mittfältaren Wang Jiajie, som André Villas-Boas valt att sätta in i sitt sista byte och därmed behålla Elkeson på bänken, fick ett direkt rött kort för en dåligt tajmad tackling på Alan Carvalho. Både Hulk och Muriqui hade chanser för vardera lag under den första förlängningskvarten men inget mål gjordes.Fem minuter efter den korta pausen fick Shanghai SIPG frispark en bit utanför offensivt straffområde. Hulk tog då sats och slog in 1-4 otagbart bakom målvakten Zeng Cheng. Målet innebar att Hulk tog ledningen i turneringens skytteliga med åtta fullträffar. Guangzhou Evergrande skulle dock komma tillbaka återigen då Wang Shenchao fällde Muriqui vid straffområdeslinjen alldeles i slutskedet. Ricardo Goulart satte då från straffpunkten sitt tredje mål i matchen och räddade ett straffavgörande. Wang Shenchao fick sitt andra gula kort av den iran ske domaren Alireza Faghani i samband med straffen och Shanghai SIPG decimerades ytterligare till nio man.Straffläggningen inleddes med att tremålsskytten Ricardo Goulart missade varpå Hulk satte sin. Därefter behöll Shanghai SIPG övertaget hela vägen och när Yu Hai slog in den femte och avgörande bollen i mål stod det klart att man vunnit trots att man avslutat matchen i spel nio mot elva. En av de mest dramatiska uppgörelserna i asiatiska Champions League var till ända. Den är jämförbar med finalen 2004 då saudiska Al-Ittihad åkte till sydkoreanska Seongnam och vände underläge 1-3 med en fenomenal 5-0-seger på bortaplan. Nu gick det inte hela vägen för Guangzhou Evergrande till slut, men laget lär dock få fira ytterligare en ligatitel senare i höst.1-0 Alan (21), 2-0 Alan (35), 3-0 Ricardo Goulart (83), 4-0 Ricardo Goulart (90+1), 4-1 Hulk (110), 5-1 Ricardo Goulart (118)Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) miss 0-0Hulk (Shanghai SIPG) 0-1Alan Carvalho (Guangzhou Evergrande) 1-1Oscar (Shanghai SIPG) 1-2Liao Lisheng (Guangzhou Evergrande) 2-2Wu Lei (Shanghai SIPG) 2-3Muriqui (Guangzhou Evergrande) 3-3Odil Akhmedov (Shanghai SIPG) 3-4Zheng Zhi (Guangzhou Evergrande) 4-4Yu Hai (Shanghai SIPG) 4-5Zeng Cheng; Zhang Linpeng (Lao Lisheng, 90), Feng Xiaoting, Kim Young-gwon, Li Xuepeng; Xu Xin, Zheng Zhi; Yu Hanchao (Muriqui, 56), Ricardo Goulart, Alan; Gao Lin (Zhang Wenzhao, 75)Luiz Felipe ScolariYan Junling; Lin Chuangyi (Wang Jiajie, 69), Wang Shenchao, Shi Ke, Zhang Wei (Wei Zhen, 46); Cai Huikang, Odil Akhmedov; Hulk, Oscar, Wu Lei; Lü Wenjun (Yu Hai, 46)André Villas-BoasAlireza Faghani (Iran)