Hulk tillbaka i Japan - Champions League-final i potten

Semifinalen i asiatiska Champions League mellan Shanghai SIPG och Urawa Red Diamonds ska avgöras och förutsättningarna är mycket jämna.

Troliga startelvor

Den helröda duellen mellan Kina och Japan i asiatiska Champions League avgörs på onsdagen. Efter att den första matchen på Shanghai Stadium för tre veckor sedan slutat 1-1 är det fortfarande oerhört jämnt inför returen. Urawa Red Diamonds har möjligen en liten fördel eftersom de gjorde mål på bortaplan, vilket innebär att Shanghai SIPG måste göra minst ett mål på Saisuta, en arena där Sverige spelade 1-1 mot England i VM 2002.Efter att i helgen troligtvis spelat bort chansen att vinna ligan har Shanghai SIPG fullt fokus på att lyckas i Champions League. Laget har redan tagit sig längre än någonsin eftersom man som debutant åkte ur i kvartsfinalen ifjol. Framförallt har tränaren André Villas-Boas en fruktansvärd offensiv att tillgå som inför första matchen mot Urawa Reds hade producerat 18 mål på fem hemmamatcher.En given nyckelspelare i laget är anfallaren Hulk som i sin sista match för Tokyo Verdy för nio år sedan mötte just Urawa Red Diamonds på bortaplan och gjorde mål. Hulk leder skytteligan i asiatiska Champions League med nio mål och har gjort mål i samtliga matcher han spelat i turneringen. Vad gäller övriga laget så förstärks defensiven inför returen då både målvakten Yan Junling och ytterbacken Wang Shenchao är tillbaka efter avstängning.Urawa Red Diamonds har gjort sig berömda för sina extremt hängivna supportrar som bidrar med en färgsprakande inraming kring matcherna. Onsdagens semifinal lär inte bli något undantag på den fronten. Det har inte gått så bra i ligaspelet denna säsong och laget parkerar på en sjundeplats i tabellen med fem omgångar kvar. Mot bakgrund av det var det en stark prestation att som första lag hittills i år nå ett oavgjort resultat borta mot Shanghai SIPG.För tio år sedan vann Urawa Red Diamonds asiatiska Champions League och blev den första japanska klubb att lyckas med det sedan första upplagan år 2003. Tidigare har brassen Rafael Silva varit deras mest fruktade vapen offensivt men numera är lagets bäste målskytt anfallaren Shinzo Koroki, som leder skytteligan i J1 League på 19 mål. Det är troligt att bägge startar på onsdag.Nishikawa; Endo, Maurício, Abe, Makino; Aoki; Rafael Silva, Kashiwagi, Nagasawa, Muto; KorokiTakafumi HoriYan Junling; Fu Huan, He Guan, Shi Ke, Wang Shenchao; Akhmedov, Cai Huikang; Wu Lei, Oscar, Hulk; Lü WenjunAndré Villas-BoasOnsdag 12:30Saisuta, Saitama, Japan