John Owoeri matchhjälte - men laget flyttas ned

Nigerianske anfallaren John Owoeri blev matchvinnare mot serieledande Dalian Yifang men det räckte ändå inte till nytt kontrakt i League 1.

Det har varit ett tungt år för John Owoeri och hans klubb Baoding Yingli Yitong. Laget har hela tiden legat i botten av kinesiska andradivisionen League 1, men har mot slutet repat sig något och sakta men säkert byggt upp ett hopp om att trots allt kunna rädda sig kvar. Det hoppet levde ända in i den svåra sista omgången borta mot klara serievinnaren Dalian Yifang. John Owoeri fick till slut in ett mål i den sista ordinarie matchminuten och det betydde att laget gjort vad som krävdes. Samtidigt behövde dock streckkonkurrenten Dalian Transcendence, med David Fällman i truppen, förlora borta mot Shijiazhuang Ever Bright. Den matchen slutade oavgjort 1-1 och därmed flyttades Baoding Yingli Yitong ned en division trots allt. I Baoding spelar även före detta Hammarby-backen Lars Saetra.League 1 är helt färdigspelad och det stod klart sedan tidigare att Dalian Yifang, med Nyasha Mushekwi, och Beijing Renhe kommer få spela CSL nästa år. Lagen som flyttas ned blir således Baoding Yingli Yitong och Yunnan Lijiang. Nykomlingarna från League 2 nästa säsong heter Heilongjiang Lava Spring och Meizhou Meixian Techand.På söndagen spelades den näst sista omgången i CSL och det enda som fortfarande finns att slåss om är tredjeplatsen som är sista chansen att nå Champions League . Brassen Aloisio såg med sina två mål till att Hebei China Fortune har greppet inför sista omgången efter att man besegrat klara mästarna Guangzhou Evergrande på hemmaplan med 3-0. 2-0-målet gjordes av argentina ren Ezequiel Lavezzi. Tianjin Quanjian hakade på med seger hemma mot nedflyttningsklara Liaoning Whowin med 4-1 efter två mål av fransmannen Anthony Modeste, som kom från 1. FC Köln i somras. I den sista omgången, som spelas nästa helg, väntar tuffa bortamatcher för bägge lagen då Hebei China Fortune ställs mot Shandong Luneng och Tianjin Quanjian möter Guangzhou Evergrande. Hebei China Fortune har en poäng tillgodo på sina konkurrenter inför avslutningen.Jiangsu Suning - Beijing Guoan 1-0Tianjin Quanjian - Liaoning Whowin 4-1Guizhou Hengfeng Zhicheng - Shandong Luneng 3-0Henan Jianye - Shanghai SIPG 2-4Guangzhou R&F - Tianjin Teda 3-2Shanghai Shenhua - Yanbian Funde 5-1Changchun Yatai - Chongqing Dangdai Lifan 3-1Hebei China Fortune - Guangzhou Evergrande 3-0Xinjiang Tianshan - Nei Mongol Zhongyou 1-4Beijing Renhe - Hangzhou Greentown 2-1Shenzhen - Shanghai Shenxin 0-0Shijiazhuang Ever Bright - Dalian Transcendence 1-1Wuhan Zall - Yunnan Lijiang 1-0Dalian Yifang - Baoding Yingli Yitong 0-1Qingdao Huanghai - Meizhou Hakka 1-2Zhejiang Yiteng - Beijing Enterprises 3-1