Oscar har hittat formen.

Oscar sköt Shanghai SIPG till cupfinal

På lördagen såg Oscar till att den kinesiska cupfinalen blir ett Shanghai-derby när han gjorde två mål i semifinalen mot Guangzhou Evergrande.

I fredags hade Shanghai Shenhua vunnit borta mot League 1-laget Shanghai Shenxin med 1-0 efter mål av Obafemi Martins, och därmed blivit första lag att ta sig till final i kinesiska FA-cupen med totalt 2-0. På lördagen skulle det avgöras om finalen skulle bli ett derby mot SIPG eller om regerande mästarna Guangzhou Evergrande skulle stå för motståndet.



Redan efter tio minuter hade den erfarne anfallaren Gao Lin gett Guangzhou Evergrande ledningen och ställningen var då oavgjort totalt sedan Shanghai SIPG vunnit första matchen på hemmaplan med 2-1. Tjugo minuter senare skulle dock kvitteringen falla då Hulk på något märkligt sätt fick in en hörna med låret. Strax innan paus skulle sedan Wei Shihao, som är på lån från portugisiska andradivisionsklubben Leixões, göra 2-1 och Shanghai SIPG var åter i förarsätet.



Guangzhou Evergrande lyckades inte forcera in ett mål som skulle gjort avslutningen spännande. Med tio minuter kvar satte Oscar 3-1 och avgjorde tillställningen. Oscar såg bara några minuter senare till att spika slutresultatet då han relativt ostört avancerade med bollen från halva plan innan han lobbade in sitt lags fjärde mål. Den forne Chelsea-mittfältaren verkar ha kommit i form lagom till säsongens avgörande skeenden med mål i ligan förra helgen och nu två i cupen.



Innan slutsignalen ljöd på Tianhe Stadium skulle hemmalaget dessutom få sin sydkoreanske back Kim Young-gwon utvisad med ett direkt rött kort för en farlig tackling på just Oscar. Brassen klarade sig emellertid lindrigt undan. Shanghai SIPG blev således klart för cupfinal mot Shanghai Shenhua. Exakta datum för matcherna är ännu inte satta men de kommer spelas i slutet av november eller i början av december.

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

