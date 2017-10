Tidigt mål krossade Shanghai SIPG:s finaldrömmar

Rafael Silvas nickmål efter tio minuter räckte för att ta japanska Urawa Red Diamonds vidare till Champions League-final.

Urawa Red Diamonds - Shanghai SIPG 1-0 (Agg. 2-1)

Efter 1-1 i den första matchen var semifinalen i asiatiska Champions League mellan Urawa Red Diamonds och Shanghai SIPG vidöppen inför onsdagens retur. Matchen spelades på ett kokande Saisuta i Saitama där läktarna var fullpackade med rödklädda supportrar. Efter en pigg inledning tog också hemmalaget ledningen efter drygt tio minuter då brassen Rafael Silva gick upp på en hörna och nickade in 1-0. Nicken var stenhård och otagbar för den kinesiske målvakten Yan Junling.Allteftersom växte Shanghai SIPG in mer i matchen och bollinnehavet ökade. Urawa Reds samlade försvarsspel förhindrade dock skapandet av målchanser. Trots att man ökade tempot efter paus var hemmalaget närmare att öka på ledningen vid två tillfällen. Först nickade vänsterbacken Tomoaki Makino en hörna i ribban och sedan lyckades Yan Junling parera ett skott från giftige anfallaren Shinzo Koroki.Sett till målchanser var Shanghai SIPG aldrig riktigt nära att nå finalen trots en namnkunnig offensiv med brassarna Hulk, Oscar och Elkeson i spetsen. Istället blev det fullt rättvist respass sedan matchen slutat 1-0, och därmed vann Urawa Red Diamonds med totalt 2-1 över två matcher. Det kinesiska laget bestraffades för att ha varit för tama i den första matchen, framförallt offensivt. För Urawa Red Diamonds väntar saudiska Al-Hilal i finalen, som är den klubb som vunnit flest internationella titlar i Asien någonsin.1-0 Rafael Silva (11)Nishikawa; Endo, Maurício, Abe, Makino; Aoki; Rafael Silva (Ljubijankic, 70)), Kashiwagi (Umesaki, 82), Nagasawa, Muto; Koroki (Lee, 90+3)Takafumi HoriYan Junling; Fu Huan (Yu Hai, 74), He Guan, Shi Ke (Wei Shihao, 89), Wang Shenchao; Oscar, Akhmedov, Cai Huikang (Lü Wenjun, 74); Hulk, Elkeson, Wu LeiAndré Villas-BoasChris Beath (Australien)