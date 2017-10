Primera División: 12 - Juninho sen matchhjälte mot Chivas

Genomgång av den tolfte ligaomgången.

I Michoacán tog brandfärgadeemot, vilket var omgångens första match. Morelia låg tia och Tijuana nia inför matchen. En viktig match för båda lagen, sett till tabellen. Emanuel Aguilera fick syna det röda kortet efter en kvart för den här händelsen. Det dröjde inte många minuter efter Aguileras utvisning innan Diego Valdes tunnlade in 1-0 på Gibran Lajud i målet. I andra halvlek gjorde Vilchis 2-0 och Diego Valdes 3-0. Tijuana var uddlösa framåt. Morelia gick i och med segern om Tijuana i tabellen.tog emot tabellettan. Queretaro ställde upp med en 4-1-4-1-formation med den tufft spelande mexikanen Javier Güemez som ett defensivt ankare på mittfältet. Güemez tryckte in 1-0 på en frispark i slutet av första halvlek, trots att Monterrey fram till målet hade varit närmast att få in ett ledningsmål. Aviles Hurtado som hittills har hållit förväntningarna sedan han kom till Monterrey ordnade straff till gästerna, som han själv sköt in. Senare placerade Vangioni in 1-2. Det här var en slätstruken insats från Monterrey där de tillslut tappade poäng. Efrain Juarez fällde Jordi Cortizo i det egna straffområdet på övertid. Camilo sköt in 2-2 lågt i det vänstra hörnet på straff. Monterrey saknade tempo, länk mellan mittfält och anfall och presspelet såg tamt ut. Positivt var att se Jonathan Gonzalez inställning som var bra. Queretaro ligger fortfarande långt ner i tabellen, men resultatet var viktigt i koefficient-tabellen.Bra tempo bjöds det på i Monterrey därtog emot. Förutom tempot så var det även en intressant match rent taktiskt. Sedan någon säsong tillbaka har de blivit allt vanligare att lag sätter markeringar högt upp i plan vid inspark för att pressa målvakten till svåra uppspel. Alan Pulido som är skolad i Tigres, men som vi numera finner i Chivas, spelade sin första match från start sedan skadan han ådrog sig i somras. Han utgick i början av andra halvlek med en svullen fot . Hans skadesituation är ännu oklar. Juninho sköt med besked in 1-0 på den sista övertidsminuten i matchen på straff. Enner Valencia stod för en svag insats i matchen. Det här var ett steg i rätt riktning för Chivas, trots att de förlorade.Ett lag som har funnit formen är. De tog sin fjärde raka ligaseger när de besegrademed 0-3. Det var ett desarmerat Lobos BUAP som kom till spel. De kom nämligen till spel utan Luis Quiñones och Julian Quiñones. Luis Quiñones har tagits bort från den övriga truppen på grund av disciplinära skäl. Elias Hernandez chippade kyligt in 0-1 20 minuter in i matchen. Mauro Boselli utökade till 0-2. Ett par minuter från slutet av halvleken tryckte Elias Hernandez in 0-3. Han är nu uppe i 6 assist och 3 mål på 10 matcher.besegrade Mexiko City-derbyt. Segersiffrorna vart 1-4. Chile narna stod i fokus i den här matchen. Quintana ordnade ledningen åt Pumas i mitten av första halvlek. Sedan föll hemmalaget ihop. Martin Rodriguez satte både kvitteringen och ledningsmålet för Cruz Azul. Felipe Mora gjorde 1-3 och 1-4. Nicolas utgick i första halvlek med vad som ska vara en lindrigare skada. Samtidigt som Pumas förlorade, så lyckadesta ett poäng moti en match som slutade 0-0. Detta innebar att Puebla gick om Pumas i tabellen och Pumas ligger nu sist i tabellen. Santos Laguna saknade både Gael Sandoval, Julio Furch och Jorge Sanchez i startelvan. Dessutom spelade inte Jonathan Orozco, utan istället var det den oprövade målvakten Acevedo som fick chansen från start. Ronaldo Cisneros gjorde säsongsdebut i ligan bredvid Djaniny Tavares på topp. 0-0 slutade även matchen mellanochMötet mellanochslutade 2-0 i Guadalajara. Veracruz skulle ha haft en straff i inledningen av matchen, då Vigon blockerat ett inlägg med armen i en onaturlig position. Atlas kom till flest avslut, vilket de också skulle få utdelning för. Milton Caraglio nickade in 1-0 och senare även 2-0. Veracruz ligger sist i koefficient-tabellen.Helgen bjöd på ett toppmöte mellanoch. Miguel Herrera fick, från läktaren, se sina spelare ta tre pinnar. Silvio Romero sköt in 0-1 på halvvolley. Knappt tio minuter senare skickade Mateus Uribe in 0-2 . Det var colombia nens första mål och tredje ligamatch sedan han kom till klubben. Guido Rodriguez åkte på det röda kortet i den 25 minuten för det här överfallet på Sambueza. I halvtid bytte Toluca in Alexis Vega. Vega som varit långtidsskadad. Santiago Garcia reducerade till 1-2 på övertid av matchen. América ligger nu tvåa, men har spelat en match mer än trean Tigres. Diego Lainez spelade ingenting, men däremot kom Vargas in med knappa kvarten kvar av matchen.