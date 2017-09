Supercupen: En poäng i öppningsmatchen - "Fläkten" kvitterade på övertid

Gulsvart spelade 5-5 mot Västanfors. Örebros mål gjordes av Johannes Camilton, Tomas Hedlund, Victor Janérs, Tero Määttälä och Alexander Strand.

Örebro spelade oavgjort, 5-5, mot Västanfors :



När Johannes Camilton slog in 5-4 i 81:a minuten var det första gången i matchen som ÖSK hade ledningen och man började hoppas att det trots allt skulle bli en vinst mot "Fläkten" som Västanfors kallas av vissa. Fagerstalaget ville annorlunda och kämpade in kvitteringen trots att Johan Blom skrek "Ta bort" så det hördes ända till Arboga. Det var mycket som såg bra ut för detta "nya ÖSK" med ett antal nyförvärv som alla är riktigt bra bandyspelare. Och det var en av dessa som gjorde ÖSK:s första mål nämligen Tero Määttälä med nr 21 på ryggen. Tero är ett kraftpaket med snabba skridskor som förefaller helt orädd att gå in i trånga och rätt tuffa situationer utan att blinka. 2-2 gjorde Alexander Strand, som enligt uppgift tränat hårt i sommar och av flera spås göra en riktigt bra säsong. 3-3 på hörna av Janers med assist från Joonas Peuhkuri precis som i matchen mot VSK P20. Janers klubba verkar trivas på hörnorna och gärna med Joonas som hörnslagare. Även Tomas Hedlund slog in en hörna (4-4) efter att Sebastian Brandt assisterat till den. 5-4 gör alltså Camilton snyggt på pass från Strand och man började hoppas. Men Västanfors vill annorlunda och att de fick in 5-5 var kanske logiskt då de börjat säsongen på ett imponerande sätt bl.a. genom att slå Tillberga. Västanfors är ett ganska skridskostarkt lag och har mycket kämpa i sig så de kommer att vinna en del i årets BandyAllsvenska... (Eriksson, www.oskbandy.se ).



Källförteckning



Eriksson, Lennart. "5-5 Efter Svängig Match I Supercupen." www.oskbandy.se. Örebro SK Bandy, 22 Sept. 2017. Web. 23 Sept. 2017.