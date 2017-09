Arsenal - Bournemouth 3-0 (2-0)

Säsongens fjärde match slutade i vinst! Arsenal var bättre i alla delar av spelet när Bournemouth kom på besök.

Bägge lagen kom till matchen med svag form och Arsenal hade minst sagt kniven mot strupen. Efter två förluster, ett segt landslagsuppehåll och en deppig deadline day visste man inte riktigt var man hade sitt Arsenal. Laguppställningen bjöd på en liten överraskning, där Alexis var förpassad till bänken till förmån för Welbeck, men i övrigt var det en helt väntad 3-4-3-elva. Bournemouth , som också spelade 3-4-3, gjorde en förändring när Ryan Fraser kom in istället för Andrew Surman CechKoscielny - Mustafi - MonrealBellerin - Ramsey - Xhaka - KolasinacÖzil - Lacazette - WelbeckOspina, Mertesacker, Iwobi, Coquelin, Alexis, Giroud, WalcottBegovicS. Cook - Aké - MingsSmith - Gosling - Arter - DanielsKing - Defoe - FraserBoruc, Francis, Surman, Pugh, L. Cook, Ibe, MoussetMatchen var inte gammal innan Arsenal fick in bollen i nät. Efter fint spel kunde Kolasinac servera Danny Welbeck med ett precist inlägg. Welbeck satte dit huvudet (eller axeln) och bollen slank in i första hörnet.Arsenal kunde därefter i lugn och ro spela bort den press som Bournemouth försökte sätta. Man skapade några halvlägen och hade flera fina kombinationsanfall. Efter just ett sådant anfall fick Arsenal frispark precis utanför straffområdet, en frispark som Özil tog hand om. En välplacerad bredsida såg ut att segla in i mål, men Begovic stod för en fin räddning. Flera avslut fortsatte sedan tas i hyfsade lägen efter anfall med kvalitet, och Bournemouth i sin tur kom ingenstans med boll och hade det svårt utan boll.Efter många bra tendenser kom tvåan från Alexandre Lacazette . Özil tog hand om uppspelet till Welbeck, som med lite tur kunde få fram bollen till Lacazette metern utanför straffområdet. Arsenals nya nummer nio slog till med en hög välplacerad bredsida vid första stolpen som Begovic inte kunde nå - ett riktigt klassavslut.Precis som efter 1-0-målet fortsatte Arsenal dominera matchen, samtidigt som Bournemouth inte kom någonstans. 3-0 var istället mycket närmre än 2-1, när Arsenal skapade två riktigt farliga chanser. Den första chansen kom när Welbeck stressade Begovic så pass mycket att bollen hamnade hos Lacazette i straffområdet som avslutade på ett tillslag, men Begovic räddade upp sitt misstag genom att göra en ny kanonparad. I samma situation fick bollen bytas ut mot en ny eftersom den gått sönder. Den andra målchansen dök upp efter ytterligare ett fint anfall, som avslutades av Kolasinac på Bournemouth-hand och ut till hörna. Arsenal-spelare ropade på straff men domaren friade.Arsenal var i första halvlek klart det bättre laget och Bournemouth kom knappt över mittlinjen. 2-0 i paus.Bournemouth kom inledningsvis ut som ett nytt lag och såg mer spelsugna ut än i den första halvleken. Defoe prickade stolpen på en nick och laget försökte sätta tryck på Arsenal-försvaret, något som man inte riktigt lyckades med.Istället kunde Arsenal göra 3-0 och det var återigen Danny Welbeck som fick göra mål. Bournemouth tappade bollen flera gånger i uppspelsfasen och likaså här. Ramsey snodde åt sig bollen och serverade Danny Welbeck, som avslutade med ett lågt skott i det bortre hörnet.Arsenal kontrollerade sedan matchen, antingen med eller utan boll. Bournemouth försökte som tidigare nämnt att hitta målchanser men lyckades inte på något sätt. Welbeck kom samtidigt ytterst nära ett hattrickmål, när han i en fin soloräd tog sig fram djupt ner i straffområdet och försökte chippa bollen över Begovic. Tyvärr gick bollen en hårsmån utanför och Welbeck fick nöja sig med två mål för dagen.Bournemouth började visa lite tendenser till anfallsspel och fick hålla i bollen en del, men Arsenal hade inga problem att mota bort de ganska tama anfallsförsöken. Alexis kom sedan in till lite blandade reaktioner, även om de mesta var jubel, och kunde tillsammans med Giroud skapa ett par halvchanser i matchens avslutande del. Coquelin kom även nära med ett avslut i sitt inhopp, men fick tyvärr lämna planen skadad och Arsenal fick spela med tio man för resten av speltiden.Det skulle dock inte ha någon större påverkan på matchen och Arsenal vann matchen rättvist. Siffrorna kunde ha skrivits till större, och 3-0 var knappast i överkant. En riktigt skön seger efter all turbulens den senaste tiden och en seger som kom väldigt lägligt nu när Arsenal går in i Europa League s gruppspel och sedan möter Chelsea nästa helg.0 - Spursklass1 - Underkänd2 - Godkänd3 - Bra4 - Väldigt bra5 - VärldsklassHade inte mycket att göra men tog de bollar som han skulle ta och bjöd dessutom på en snygg fint.Inget att klaga på. Hade som Cech inte jättemycket att göra men gjorde det som krävdes av honom och gjorde inga misstag.Ser lite vårdslös ut ibland och trots lite att göra lyckades han slänga in sig i tacklingar och hamna fel i positionsspelet. Hade Arsenal mött ett bättre lag hade han troligtvis satts mer på prov och därmed varit underkänd, men idag klarade han sig.Precis som Koscielny.Äntligen visar Bellerin lite bättre form. Var delaktig i anfallsspelet och kontrollerade bollen på ett bra sätt. För en gångs skull serverade han ett bra inlägg!Aktiv i presspel och anfallsspel - en bra match. Stabil, bra med bollen och tog sig framåt i rätt lägen. Ingen superinsats, men likväl bra.Idag var Granit Xhaka riktigt bra. Han kontrollerade mittfältet med bravur, satte långpassningarna och behandlade bollen väldigt bra. Mer sådant!Ytterligare en bra insats av Kolasinac, som blev framröstad till månadens spelare i augusti. Assist på första målet och erbjöd hela tiden alternativ längs vänsterkanten. Stark i duellerna.Gjorde allt med kvalitet men tappade också bollen ibland. Hade en fin frispark som kanske förtjänade ett bättre öde. Bra rörelsemönster och flera bra löpningar.Satte knappt foten fel och gjorde ett fint mål. Arsenal har fått en riktig bra striker i Lacazette. Snabb, stark, teknisk och en bra avslutare, så även idag.Welbz! Riktigt, riktigt bra idag. Två mål och en assist, löpstark och riktigt nära ett fantastiskt hattrickmål. Matchens spelare!Gjorde det han skulle, inga misstag och kom nära att göra sitt första mål för klubben. Tyvärr klev han av skadad.Fick bara 15 minuter men gjorde det bra och skapade ett par målchanser.Fick som Alexis bara en kvart. Hade en bra chans där man hade önskat sig något bättre, men är där och gör jobbet när han kommer in även om det inte blev något mål den här gången.Målskyttar, Arsenal: Danny Welbeck (6), Alexandre Lacazette (27), Danny Welbeck (50)Bollinnehav: 58% - 42%Skott: 13 - 6Skott på mål: 9 - 2Hörnor: 10 - 3Frisparkar: 12 - 17Offsides: 4 - 0Räddningar: 2 - 6Gula kort, Bournemouth: Simon Francis