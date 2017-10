2017-10-01 13:00

Arsenal - Brighton

2-0



Jubel efter Monreals 1-0 mål

Arsenal - Brighton 2-0 (1-0)

Sviten mot nykomlingar höll i sig när Arsenal gjorde jobbet hemma mot Brighton.





Arsenal (3-4-2-1):



Cech,

Holding, Mustafi, Monreal,

Bellerin, Ramsey, Xhaka (’83 Elneny), Kolasinac,

Iwobi (´71 Walcott), Alexis,

Lacazette (’71 Giroud)



Brighton (4-4-1-1):



Ryan

Bruno, Dunk, Duffy, Bong

Izquierdo (’76 Knockeart), Stephens, Pröpper, March (’72 Scheoletto)

Gross

Brown (’76 Murray)



Första halvlek



Knappt hade jag stängt balkongdörren efter min nervösa pre-match cigg innan Lacazette sköt årets hårdaste skott på Emirates hittills klockrent i stolpen. Stolpen står troligen fortfarande och skakar. Första kvarten såg ut som väntat, mycket bollinnehav mot ett långt stående Brighton som var beredda att sticka på kontringar. Farligaste chansen fick Iwboi som avslutade tamt. Strax efteråt gick Lacazette omkull efter fint spel runt straffområdeskanten. Xhaka lyfte frisparken mot borte, och efter flera misslyckade avslut och blockeringar hamnade bollen hos Monreal som behärskat som en striker såg till att trycka in 1-0 med högerfoten. Spanjoren var verkligen värd ett mål efter mycket fina insatser på senare tid.



Efter dryga 20 drog Kolasinac på sig en frispark like onödig som den för Brighton mot Lacazette en stund tidigare. Efter en smart variant fick March ett bra skottläge och synade Lacazette stolpträff med en minst lika hård, returen studsade ut till Dunk men han missade målet.



Under nästa tio böljade spelet lite mer, och Brighton skapade visst tryck med ett par lyft in mot straffområdet. Dessa hade dock Cech full koll på. Efter en dryg halvtimma jobbade Lacazette till sig ett jätteläge och borde verkligen ha spelat Alexis som hade varit ensam med målvakten men avslutade istället tamt med vänstern. Med några minuter kvar på första bjöd Arsenal på en riktigt fin kontring som slutade med ett Ramsey-avslut och en jätteräddning från Ryan.



1-0 i halvtid men kunde vart 3-1. Arsenal var klart bättre laget men ledningen känns ändå som vanligt bräcklig.





Andra halvlek



Efter lugna första tio där det farligaste är ett skottläge för Lacazette som täcktes uppoffrande av Dunk med skrevet (!) kom så det viktiga 2-0 målet. Bra spel hela vägen mellan Ramsey, Alexis och Lacazette slutade med att Alexis klackade fram Iwobi på ett mycket fint sätt, och Big 17 gjorde inget misstag utan tryckte upp bollen hyfsat resolut, även om reprisen visade att Ryan hade kanske kunnat göra det lite bättre. Viktigt mål!



Efter målet tar Arsenal över helt och spelar lugnt och tryggt runt bollen och kommer också till ett par farligheter. Två bollar i rad räddas på mållinjen när Alexis först skjuter i bra läge och sedan Kolasinac nickat på den efterföljande hörnan.



Efter att ha spelat av matchen bra märker man när klockan börjar ticka upp mot 80+ att vi slår av lite på koncentrationen, och Brighton kan skapa ett visst tryck med mycket inlägg som förde tankarna till LVG’s United. Ett av inläggen nådde Murray som var så nära att Strömblad på Viasat konstaterade mål, men lyckligtvis gick bollen bara i utsidan nätet. Inga fler direkta farligheter skapas dock, och Arsenal kan tillslut inkassera fjärde raka hållna nollan. Överlag en stabil seger, ett proffsjobb som behövde utföras för att inte hamna allt för långt bakom Manchester-täten. Vi går nu upp på samma poäng som





Kolasinac och resten av backlinjen höll fjärde raka nollan.

…



Matchfakta



Bollinnehav: 65 - 35

Skott: 19 - 6

Skott på mål: 11 - 1

Blockerade skott: 6 - 3

Hörnor: 6 - 5

Frisparkar: 11 - 9

Matchens spelare:



Spelarbetyg



(0=Spursklass, 1=underkänd, 2=godkänd, 3=bra, 4=mycket bra, 5=världsklass)





Lugnt och trygg, gjorde vad han skulle. Tog väl hand om luftrummet.





Målet mot BATE verkar ha gjort gott, såg mycket säkrare ut idag.





Gjorde det bra, inte en enda galen glidtackling.





Bra som vanligt, Mr. Consistent. Fint mål med ett bra avslut.





Ser ut att vara på väg mot sitt bästa. Kom runt fint på kanten ett par gånger och låg alltid rätt i försvarsposition.





Inte lika framträdande som man blivit van att se honom hittills på säsongen men gjorde det bra. Var som övriga försvarsspelare trygg bakåt och hade otur att inte få med sig ett mål eller en assist.





Blandade och gav en del offensivt, men var väldisciplinerad defensivt.





Gjorde det helt ok. Var ganska osynlig men på det bra sättet för en central mittfältare.





Var pigg, ofta involverad framåt och med bättre kvalitet och koncentration på passningarna och dribblingsräderna än vi sätt hittills på säsongen. Mycket fin assist till Iwobi’s mål.



Alex Iwobi - 4

Var alltid spelbar och ville skapa. Bra i passningsspelet. Gjorde ett fint mål och var involverad i mycket framåt. Hans touch är grym och han väger sina passningar på ett sätt som är så gött att titta på. Definitionen av en ”smooth” spelare.





Hade monsterskottet i stolpen i första minuten och slet annars hårt. Fixade frisparken vi gjorde 1-0 på men hade svårt att få till något mer framåt. Brighton’s mittbackar spelade bra mot honom.



Avbytare:





Tre snabba: Iwobi har pratat själv om att han behöver göra fler mål, och Wenger har sagt att han ofta gör dom på träning, så jag förstod inte vad Åslund i Viasat-studion pratade om med "inte rätt spelare som gjorde målen". Perfekt för Iwobi att få upp självförtroendet i straffområdet och om någon spelare i laget var värd ett mål så var det Monreal. Jag föstår vad Åslund menar att man gärna ser sina skyttekungar göra mål men det känns lite som att leta efter problem som inte finns. Annars gött att se oss göra ett proffsigt "städsjobb" i en sån här match.

Vi behöver fortfarande bli mycket bättre på att få med Lacazette i spelet. Han har ett fint rörelsemönster men blir ofta ignorerad. Undrar om det är alla år med en ryggen-mot-målet-forward i Giroud som har gjort oss ovana att leta efter en löpande forward?

En liten ful ovana verkar har uppstått de senaste matcherna att spelare tar avslut när det finns medspelare i mycket bättre position som abslout ska ha passningen. Hoppas man kan reda ut detta innan det verkligen biter oss i foten. Det var många sviter som kunde uppdateras efter en stabil 2-0 seger hemma mot Brighton . 32 raka utan förlust är nu sviten i matcher mot nykomlingar, 6 raka utan förlust totalt sen Liverpool , 11 raka utan förlust på hemmaplan, och fyra raka totalt utan insläppt mål. Wenger ställde en väntad elva på plan, frågetecknen innan matchen rörde Koscielny och Özils ersättare, där valen slutligen föll på Holding och Iwobi. Brighton satte Knockaert på bänken men hade annars en väntad startelva.(3-4-2-1):Cech,Holding, Mustafi, Monreal,Bellerin, Ramsey, Xhaka (’83 Elneny), Kolasinac,Iwobi (´71 Walcott), Alexis,Lacazette (’71 Giroud)(4-4-1-1):RyanBruno, Dunk, Duffy, BongIzquierdo (’76 Knockeart), Stephens, Pröpper, March (’72 Scheoletto)GrossBrown (’76 Murray)Knappt hade jag stängt balkongdörren efter min nervösa pre-match cigg innan Lacazette sköt årets hårdaste skott på Emirates hittills klockrent i stolpen. Stolpen står troligen fortfarande och skakar. Första kvarten såg ut som väntat, mycket bollinnehav mot ett långt stående Brighton som var beredda att sticka på kontringar. Farligaste chansen fick Iwboi som avslutade tamt. Strax efteråt gick Lacazette omkull efter fint spel runt straffområdeskanten. Xhaka lyfte frisparken mot borte, och efter flera misslyckade avslut och blockeringar hamnade bollen hos Monreal som behärskat som en striker såg till att trycka in 1-0 med högerfoten. Spanjoren var verkligen värd ett mål efter mycket fina insatser på senare tid.Efter dryga 20 drog Kolasinac på sig en frispark like onödig som den för Brighton mot Lacazette en stund tidigare. Efter en smart variant fick March ett bra skottläge och synade Lacazette stolpträff med en minst lika hård, returen studsade ut till Dunk men han missade målet.Under nästa tio böljade spelet lite mer, och Brighton skapade visst tryck med ett par lyft in mot straffområdet. Dessa hade dock Cech full koll på. Efter en dryg halvtimma jobbade Lacazette till sig ett jätteläge och borde verkligen ha spelat Alexis som hade varit ensam med målvakten men avslutade istället tamt med vänstern. Med några minuter kvar på första bjöd Arsenal på en riktigt fin kontring som slutade med ett Ramsey-avslut och en jätteräddning från Ryan.1-0 i halvtid men kunde vart 3-1. Arsenal var klart bättre laget men ledningen känns ändå som vanligt bräcklig.Efter lugna första tio där det farligaste är ett skottläge för Lacazette som täcktes uppoffrande av Dunk med skrevet (!) kom så det viktiga 2-0 målet. Bra spel hela vägen mellan Ramsey, Alexis och Lacazette slutade med att Alexis klackade fram Iwobi på ett mycket fint sätt, och Big 17 gjorde inget misstag utan tryckte upp bollen hyfsat resolut, även om reprisen visade att Ryan hade kanske kunnat göra det lite bättre. Viktigt mål!Efter målet tar Arsenal över helt och spelar lugnt och tryggt runt bollen och kommer också till ett par farligheter. Två bollar i rad räddas på mållinjen när Alexis först skjuter i bra läge och sedan Kolasinac nickat på den efterföljande hörnan.Efter att ha spelat av matchen bra märker man när klockan börjar ticka upp mot 80+ att vi slår av lite på koncentrationen, och Brighton kan skapa ett visst tryck med mycket inlägg som förde tankarna till LVG’s United. Ett av inläggen nådde Murray som var så nära att Strömblad på Viasat konstaterade mål, men lyckligtvis gick bollen bara i utsidan nätet. Inga fler direkta farligheter skapas dock, och Arsenal kan tillslut inkassera fjärde raka hållna nollan. Överlag en stabil seger, ett proffsjobb som behövde utföras för att inte hamna allt för långt bakom Manchester-täten. Vi går nu upp på samma poäng som Chelsea , och det fanns en del gott att ta med sig från denna matchen, framförallt det trygga försvarsspelet. Brighton's kontrigar var mestadels ofarliga, och förutom en 10 minuters period i slutet på varje havlek hade de inte mycket att komma med alls.Bollinnehav: 65 - 35Skott: 19 - 6Skott på mål: 11 - 1Blockerade skott: 6 - 3Hörnor: 6 - 5Frisparkar: 11 - 9Matchens spelare: Alex Iwobi , Arsenal(0=Spursklass, 1=underkänd, 2=godkänd, 3=bra, 4=mycket bra, 5=världsklass) Petr Cech - 3Lugnt och trygg, gjorde vad han skulle. Tog väl hand om luftrummet. Rob Holding - 3Målet mot BATE verkar ha gjort gott, såg mycket säkrare ut idag. Shkodran Mustafi - 3Gjorde det bra, inte en enda galen glidtackling. Nacho Monreal - 4Bra som vanligt, Mr. Consistent. Fint mål med ett bra avslut. Hector Bellerin - 3Ser ut att vara på väg mot sitt bästa. Kom runt fint på kanten ett par gånger och låg alltid rätt i försvarsposition. Sead Kolasinac - 3Inte lika framträdande som man blivit van att se honom hittills på säsongen men gjorde det bra. Var som övriga försvarsspelare trygg bakåt och hade otur att inte få med sig ett mål eller en assist. Aaron Ramsey - 2,5Blandade och gav en del offensivt, men var väldisciplinerad defensivt. Granit Xhaka - 2,5Gjorde det helt ok. Var ganska osynlig men på det bra sättet för en central mittfältare. Alexis Sanchez - 3,5Var pigg, ofta involverad framåt och med bättre kvalitet och koncentration på passningarna och dribblingsräderna än vi sätt hittills på säsongen. Mycket fin assist till Iwobi’s mål.Alex Iwobi - 4Var alltid spelbar och ville skapa. Bra i passningsspelet. Gjorde ett fint mål och var involverad i mycket framåt. Hans touch är grym och han väger sina passningar på ett sätt som är så gött att titta på. Definitionen av en ”smooth” spelare. Alexandre Lacazette - 2,5Hade monsterskottet i stolpen i första minuten och slet annars hårt. Fixade frisparken vi gjorde 1-0 på men hade svårt att få till något mer framåt. Brighton’s mittbackar spelade bra mot honom.Avbytare: Olivier Giroud - 2, Gjorde inte mycket att skriva hem om på sina 20 min. Theo Walcott - 2, Samma som Giroud. Elneny spelade för kort för att betygsättas.

Arsenal-Brighton Petr Cech

Rob Holding

Shkodran Mustafi

Nacho Monreal

Hector Bellerin

Aaron Ramsey

Granit Xhaka

Sead Kolasinac

Alex Iwobi

Alexandre Lacazette

Alexis Sanchez



Avbytare

Mohamed Elneny

Olivier Giroud

Ainsley Maitland-Niles

Per Mertesacker

David Ospina

Theo Walcott

Jack Wilshere

Mathew Ryan

Bruno

Shane Duffy

Lewis Dunk

Gaetan Bong

Jose Izquierdo

Dale Stephens

Davy Propper

Solly March

Pascal Gross

Isaiah Brown



Avbytare

Connor Goldson

Anthony Knockaert

Tim Krul

Jayson Molumby

Glenn Murray

Ezequiel Matias Schelotto

Markus Suttner



0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR ANTON FRIDOLFSSON

2017-10-01 16:16:47

ANNONS:

Fler artiklar om Arsenal

Arsenal

2017-10-01 16:16:47

Arsenal

2017-09-30 15:02:00

Arsenal

2017-09-29 15:00:00

Arsenal

2017-09-29 10:28:00

Arsenal

2017-09-29 08:47:53

Arsenal

2017-09-28 20:57:47

Arsenal

2017-09-26 17:59:00

Arsenal

2017-09-25 23:13:00

Arsenal

2017-09-24 16:10:53

Arsenal

2017-09-24 01:01:49

ANNONS:

Sviten mot nykomlingar höll i sig när Arsenal gjorde jobbet hemma mot Brighton.No rest for the wicked när Premier League rullar vidare och Arsenal tar emot Brighton hemma på Emirates två och en halv dag efter en tur-och-retur i Vitryssland på ca 4000km.Fredag igen och därmed dags för en summering av veckan som gått, här i Arsenal Weekly!Arsenal fick igår uppleva den fulla Europa Leauge-upplevelsen med en kall bortamatch i Vitryssland, och såg i en slarvig men rolig match till att det det egentligen aldrig var något snack.På torsdag reser Gunners till Vitryssland för ett svårtippat bortamöte mot klubben med det glamorösa namnet Football Club Borisov Automobile and Tractor Electronics, kända för att ha tillverkat Alexandr Hleb och 11 raka ligatitlar.Efter att konkurrenterna segrat behövde Arsenal göra sitt jobb hemma mot ett Pulis-lett West Bromwich. Kieran Gibbs är tillbaka på Emirates för första gången utan Arsenaltröja.En av alla dessa matcher. West Bromwich hemma. Arsenal måste vinna för att inte tappa ännu mer mark mot de andra topplagen.Veckans gormande om Arsenal är tillbaka på alla Gunners favoritredaktion (hoppas jag) - nämligen Arsenal Weekly. Vi går igenom lite vad som har hänt under veckan tillsammans kring våra rödvita filurer i Norra London.