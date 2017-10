Arsenal Weekly

Dags för en ny summering av en vecka med Arsenal.

En vecka med två vinster. Båda lite speciella på sitt eget lilla sätt. Vinst mot ett Everton som var helt under isen är kanske inte det mest speciella man kan fästa ögonen på. Jag tycker dock att Everton alltid varit en av de mer sympatiska klubbarna i Premier League som överraskat väldigt många gånger trots en tunn trupp. Det speciella med vinsten var att man fick se trion Lacazette, Özil och Sanchez ihop. Och åtminstone Özil gjorde en fläckfri match vilket definitivt inte händer så ofta nu längre. Alla tre gjorde mål och bra insatser, vilket värmer hjärtat ena sekunden och rör runt bland ormarna i magen nästa. För hur står det egentligen till med kontraktsförhandlingarna? Vill man ha riktigt dålig sömn håller man koll på diverse twitterkonton där bland annat Alexis är en jävla stjärna på att ge vilseledande information.”Ignore the noise and stay focused” uppmanade Özil inför Evertonmatchen. Tjaha? The noise kan kanske vara kritiken mot hans matcher? Eller är det en kommentar till hans påstådda flytt till United? Som sagt, låt det där gräva lite i huvudet. Alexis Sanchez drar till med en riktig flick-idolbild, där hans drömmande uttryck fångas i en selfie. Outgrundlig, romantisk och mystisk är vad jag läser in i bilden medan Alexis egen analys är motsatsen: ”Los ojos son la ventana del alma, no ocultan ni mienten”. Min skolspanska översätter det till att han heter Mikael och är tretton år och att han verkar sugen på en öl. Google translate rätar ut frågetecken och ger mig: Ögonen är själens speglar, de gömmer sig inte eller ljuger. Känn på den.Den andra lite speciella delen är att vi stoppar in en helt ny elva mot Norwich i Ligacupen. In med Giroud, Walcott och Wilshere. Debuchy (en match till?!), Holding och Elneny tar plats i backlinjen och sen är det bara junisar på resterande platser. Personligen hade jag gärna åkt ur den här fattiga ursäkten till cup men Arsenal lyckas klamra sig kvar och detta genom en 18åring som debuterar med att sparka in en kvittering, ger oss ledningen med en nick (!) på en hörna och sedan är väldigt nära på att fullborda ett hattrick. Galenskap på hög nivå från Eddy Nketiah.---räddat dagen och fortsatt spel i Carabao Ligacupen. Detta gör han med två mål på hörna som 18åring. Första målskytt som inte var född när Arsene Wenger tog över Arsenal Football Club. Med nigerianskt påbrå gick han från utfryst ur Chelsea s akademi till Arsenals där han med lite vägledning har traskat sig upp till bänkplatser i cuperna. Att han är en talang kan inte ifrågasättas men överdrifterna av de 35 minuterna han presterade mot Norwich är ganska osannolika. Den nye Mbappe hävde nån ur sig (hur ny man kan vara när den andra är nära jämngammal är väl ganska talande), en Henry (kul måttstock) och englands nästa landslagsforward har jag också läst.får man göra i Carabao cup om matchen går till förlängning. Det finstilta säger att man dock måste ha gjort tre byten under ordinarie tid för att få genomföra det fjärde i förlängningen, vilket domarna i både Arsenals och Manchester C itys match inte hade koll på. Det tilläts och därför bör därmed också gällas.mot West Ham i kvartsfinalen i Carabao cup. Detta efter en surrealistisk dragning som skulle sändas live men som dök upp nästan två timmar senare som inspelat. Det uppseendeväckande, förutom det tekniska, var att Man City, Arsenal, Man U och Chelsea undvek varandra vilket tyder på att lottningen var så svår att rigga att man helt enkelt stängde ner livesändningen och löste det hela off camera. Så går det när man låter cricketstjärnor och rugbyspelare dra lotterna. Just det! Varför inte dra in spelare från andra sporter till den här Gudsförgätna cupen?befinner sig i London för Arsenals Annual General Meeting och passade på att intervjuas. Förutom löften om att han aldrig tänker sälja Arsenal och hur svårt det är att tjäna pengar på professionell idrott så hävde han ur sig att passionerade fans är det bästa och det sämsta som finns. Det måste vara för jävligt att sitta där uppe på hästryggen och inte enbart höra glada tillrop från de som skyfflar undan hästens spillning, och pengar tjänar han ju knappt heller på det. Fler kommentarer känns överflödiga.tog plats på torsdagen och är ett möte för aktieägare i klubben. För de som vill läsa en längre summering kan läsa Tim Stillmans text på Arseblog . Några små guldkorn förutom de vanliga talen från Gazidis och Wenger, var att aktieägare som stått emot uppköpning från Kroenke (och Usmanov antar jag) röstade ner omväljandet av Chips Keswick och Josh Kroenke. Med tanke på att majoriteten av aktierna hålls av Kroenke Senior så var detta bara nödvändigt ont för de sittande styrelsemedlemmarna men det var också en demonstration av det som resterande aktieägare faktiskt kan göra. Alltså mycket lite.Frågestunden efteråt var också riktigt bedrövlig. Keswick bevisade att han inte har något i klubbens styrelse att göra när han på otrevliga och nedvärderande sätt avvisade minst sagt relevanta frågor. Jag har inga illusioner om att en adlad Keswick inte vill svara på frågor om mångfalden i styrelsens sammansättning men att vifta bort dem är knappast i linje med vad Wenger och Gazidis har stått och skrutit om tidigare, om Arsenals roll i samhället osv. Keswick behöver en ordentlig Schwartz-glidtackling för att aldrig mer visa sig. Skrämmande!Stan Kroenke sa inte ett ord på hela AGM. Om nu någon trodde att han skulle det.mål mot Crystal Palace , skorpionklacken, kammade hem FIFAs Puskas award som det snyggaste målet förra säsongen. 